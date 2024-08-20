中海石油化學2024年中期實現收入人民幣60.07億元 盈利6.87億元

財務摘要

(人民幣億元) 截至 6 月 30 日止年度 2024年中期 2023年中期 變動 收入 60.07 61.76 -2.7% 毛利 10.03 10.64 -5.7% 本公司擁有人應佔淨利潤 6.87 17.15 -59.9% 每股基本盈利 (人民幣元) 0.15 0.37 -59.4%



香港, 2024年8月20日 - (亞太商訊) – 中國化肥産能及産量最大的央企中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」或「公司」，股份編號：3983) 公佈截至2024年6月30日止半年度未經審計之業績。2024年上半年公司實現收入人民幣60.07億元，本公司擁有人應佔淨利潤爲6.87億元，業務表現基本上與2023年上半年大致相若，不過2023年因策略性原因出售一家附屬公司的67%股權權益, 收穫了一次性盈利，因此拉動了公司2023年上半年盈利大幅增長。

中海石油化學首席執行官兼總裁侯曉峰先生表示：「在多套裝置大修的前提下，公司業績仍較好的完成2024年上半年目標計劃。期內，公司繼續加强安全生産管理，安全形勢總體平穩。同時，公司積極開拓市場增加效益，持續推進精益管理，治理效能穩步提升。此外，公司堅持綠色和可持續發展理念，公司甲醇裝置連續13年榮獲中國石油與化學工業聯合會『能效領跑者』榮譽稱號，合成氨裝置連續5年榮獲中國氮肥工業協會『水效領跑者』榮譽稱號。」

生産管理方面，公司持續加强生産經營管控，不斷提升裝置檢修周期合理性和經濟性，發布裝置檢修5年滾動計劃。其中，富島一期尿素裝置、富島二期尿素裝置和海南甲醇二期裝置均提前順利完成大修，爲後續穩健運行打下堅實基礎。上半年，公司尿素産量97.3萬噸，甲醇産量70.7萬噸，磷肥及複合肥産量44.5萬噸，丙烯腈系列産品産量9.7萬噸。除尿素外，其他産品産量均同比上漲。

市場營銷方面，面對複雜多變的市場形勢，公司進一步加强市場研判，科學精準定價。同時，公司深挖産品的市場競爭力和價格彈性，推進化肥、甲醇競價銷售業務的開展。另外，公司强化電商直銷，電商直銷量同比增長54%。上半年，公司銷售尿素100.3萬噸、甲醇66.8萬噸、磷肥及複合肥40.1萬噸、丙烯腈系列産品8.8萬噸。

展望2024年下半年，尿素整體來看供應增加量高於需求增加量，預計國內尿素價格三季度較弱，後期隨著冬天小麥備用肥料而好轉。磷肥市場整體供應充足，由於國際採購、國內秋小麥的需求疊加以及冬天儲備肥料的需求釋放，所以整體需求預計相對旺盛，價格走勢保持謹慎樂觀。甲醇供應相對寬鬆，進口有望恢復增長，下游需求預期有一定增長，而成本端仍然會給予價格支撐，預計供需狀況轉換頻繁，市場以寬幅震盪走勢為主。丙烯腈供需預期均有增長，但供應增量表現將更突出，市場供大於求局面或將持續，現貨價格將維持偏弱走勢。

公司首席執行官兼總裁侯曉峰先生表示：「2024年下半年，公司將保障生産裝置安全穩定運行，增强風險化解能力。同時，公司將持續優化資源配置，發揮區位優勢，增强産品競爭力，進一步挖掘營銷增效潜能。此外，公司將增進精細化管理水平，構建成本管控指標體系，以及强化品牌建設，打造綠色農業品牌標杆基地，並突出數字化、智能化、綠色低碳，推動設備升級，開展綠色戰新産業發展規劃研究。」

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有關中海石油化學股份有限公司

中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」)是專門從事化肥及相關化工産品開發、生産及銷售的上市企業，是化肥産能及産量最大的中央企業，爲從事石油和天然氣勘探、開發、生産及銷售的中國海洋石油集團有限公司之子公司。中海石油化學於2006年9月29日在香港聯合交易所主板挂牌上市，股份編號：3983。公司現有生産設施位于中國海南、湖北及黑龍江，總設計年産能達184萬噸尿素、100萬噸磷複肥(磷酸一銨、磷酸二銨和複合肥)、140萬噸甲醇、20萬噸丙烯腈及7萬噸MMA，公司幷擁有位於海南省東方市的設計年吞吐能力爲1,828萬噸的深水港口。公司品牌價值持續提升，2023年達54.04億元，較2022年提升14.33億元。2023年初，中海石油化學憑著具良好增長性的優秀業績，榮獲資本媒體頒發2022傑出上市企業大獎<業績表現大獎>。

如欲查詢更多公司資料，請瀏覽公司網站 www.chinabluechem.com.cn。

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