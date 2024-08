Tuesday, 20 August 2024, 19:13 HKT/SGT Share:

來源 China BlueChemical Ltd. 中海石油化學2024年中期實現收入人民幣60.07億元 盈利6.87億元

財務摘要 (人民幣億元) 截至 6 月 30 日止年度 2024年中期 2023年中期 變動 收入 60.07 61.76 -2.7% 毛利 10.03 10.64 -5.7% 本公司擁有人應佔淨利潤 6.87 17.15 -59.9% 每股基本盈利 (人民幣元) 0.15 0.37 -59.4%

香港, 2024年8月20日 - (亞太商訊) – 中國化肥産能及産量最大的央企中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」或「公司」,股份編號:3983) 公佈截至2024年6月30日止半年度未經審計之業績。2024年上半年公司實現收入人民幣60.07億元,本公司擁有人應佔淨利潤爲6.87億元,業務表現基本上與2023年上半年大致相若,不過2023年因策略性原因出售一家附屬公司的67%股權權益, 收穫了一次性盈利,因此拉動了公司2023年上半年盈利大幅增長。 中海石油化學首席執行官兼總裁侯曉峰先生表示:「在多套裝置大修的前提下,公司業績仍較好的完成2024年上半年目標計劃。期內,公司繼續加强安全生産管理,安全形勢總體平穩。同時,公司積極開拓市場增加效益,持續推進精益管理,治理效能穩步提升。此外,公司堅持綠色和可持續發展理念,公司甲醇裝置連續13年榮獲中國石油與化學工業聯合會『能效領跑者』榮譽稱號,合成氨裝置連續5年榮獲中國氮肥工業協會『水效領跑者』榮譽稱號。」 生産管理方面,公司持續加强生産經營管控,不斷提升裝置檢修周期合理性和經濟性,發布裝置檢修5年滾動計劃。其中,富島一期尿素裝置、富島二期尿素裝置和海南甲醇二期裝置均提前順利完成大修,爲後續穩健運行打下堅實基礎。上半年,公司尿素産量97.3萬噸,甲醇産量70.7萬噸,磷肥及複合肥産量44.5萬噸,丙烯腈系列産品産量9.7萬噸。除尿素外,其他産品産量均同比上漲。 市場營銷方面,面對複雜多變的市場形勢,公司進一步加强市場研判,科學精準定價。同時,公司深挖産品的市場競爭力和價格彈性,推進化肥、甲醇競價銷售業務的開展。另外,公司强化電商直銷,電商直銷量同比增長54%。上半年,公司銷售尿素100.3萬噸、甲醇66.8萬噸、磷肥及複合肥40.1萬噸、丙烯腈系列産品8.8萬噸。 展望2024年下半年,尿素整體來看供應增加量高於需求增加量,預計國內尿素價格三季度較弱,後期隨著冬天小麥備用肥料而好轉。磷肥市場整體供應充足,由於國際採購、國內秋小麥的需求疊加以及冬天儲備肥料的需求釋放,所以整體需求預計相對旺盛,價格走勢保持謹慎樂觀。甲醇供應相對寬鬆,進口有望恢復增長,下游需求預期有一定增長,而成本端仍然會給予價格支撐,預計供需狀況轉換頻繁,市場以寬幅震盪走勢為主。丙烯腈供需預期均有增長,但供應增量表現將更突出,市場供大於求局面或將持續,現貨價格將維持偏弱走勢。 公司首席執行官兼總裁侯曉峰先生表示:「2024年下半年,公司將保障生産裝置安全穩定運行,增强風險化解能力。同時,公司將持續優化資源配置,發揮區位優勢,增强産品競爭力,進一步挖掘營銷增效潜能。此外,公司將增進精細化管理水平,構建成本管控指標體系,以及强化品牌建設,打造綠色農業品牌標杆基地,並突出數字化、智能化、綠色低碳,推動設備升級,開展綠色戰新産業發展規劃研究。」 - 完 - 有關中海石油化學股份有限公司 中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」)是專門從事化肥及相關化工産品開發、生産及銷售的上市企業,是化肥産能及産量最大的中央企業,爲從事石油和天然氣勘探、開發、生産及銷售的中國海洋石油集團有限公司之子公司。中海石油化學於2006年9月29日在香港聯合交易所主板挂牌上市,股份編號:3983。公司現有生産設施位于中國海南、湖北及黑龍江,總設計年産能達184萬噸尿素、100萬噸磷複肥(磷酸一銨、磷酸二銨和複合肥)、140萬噸甲醇、20萬噸丙烯腈及7萬噸MMA,公司幷擁有位於海南省東方市的設計年吞吐能力爲1,828萬噸的深水港口。公司品牌價值持續提升,2023年達54.04億元,較2022年提升14.33億元。2023年初,中海石油化學憑著具良好增長性的優秀業績,榮獲資本媒體頒發2022傑出上市企業大獎<業績表現大獎>。 如欲查詢更多公司資料,請瀏覽公司網站 www.chinabluechem.com.cn。



部門 化学

