Tuesday, 20 August 2024, 18:47 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 花園道三號榮獲WiredScore樓宇通訊「鉑金級」認證 - 成為香港首幢「四鉑金」既有建築認證的甲級寫字樓

香港, 2024年8月20日 - (亞太商訊) — 冠君產業信託(「冠君產業信託」或「信託」;股份代號:2778)旗下世界級地標性物業花園道三號獲得WiredScore 樓宇通訊v3.1最高級別「鉑金級」認證,這項認證肯定物業專注於通過提供頂級數碼基礎設施和智能建築解決方案,藉以提升整體租戶體驗的堅定承諾。 這項殊榮連同2024年初獲得的能源與環境設計先鋒(LEED)「v4.1 運營與維護:既有建築」鉑金評級、2020年全港首獲的WELL健康建築標準鉑金評級及2022年的「綠建環評」鉑金評級,花園道三號正式成為香港首幢獲得「四鉑金」既有建築認證的甲級寫字樓。 花園道三號以最先進的數碼連接系統滿足租戶需求,包括優質的互聯網服務和無線網絡、電訊和電力基礎設施: - 無縫流動和互聯網體驗:多家營運商提供可靠、優質的流動通訊服務,公共區域提供免費無線網絡服務以支援健康和社區- 活動,5G流動網絡亦已覆蓋公共區域和停車場 - 輕鬆設置:與多家高速網絡供應商合作,為租戶提供完善的互聯網設置,全面滿足其需求,享受暢通無阻的數碼體驗 - 富前瞻性的基礎設施:物業內備用容量充足,包括立管、接入點和電訊機房,支援新興技術的應用外,亦為租戶提供靈活性及適應性 - 具抗禦力的系統:穩健的基礎設施,包括多個接入點、多元化且安全的立管及電訊機房,有效減緩潛在 干擾 - 智慧科技系統:結合物聯網 (IoT) 感應器及智慧科技系統,以提升租戶體驗並優化資源管理 冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示:「花園道三號榮獲WiredScore 樓宇通訊鉑金級認證,充分肯定我們對智能化及尖端科技的追求。物業落成後,憑藉其創新及高標準的建築設計,成為香港首幢獲香港建築師學會認可的智能建築物。信託一直追求卓越,致力讓科技融入營運管理及推進可持續發展,備受主要金融機構及跨國企業租戶的高度讚譽。」 WiredScore亞太業務總監Thomasin Crowley表示:「花園道三號獲得WiredScore 樓宇通訊鉑金級認證是一項卓越的成就,凸顯了冠君產業信託致力為樓宇提供先進數碼基礎設施的堅定承諾。這一認可不但展示了其為旗下物業資產引入創新且具前瞻性的策略,同時致力確保使用者可享用到頂級、可靠和面向未來的數碼設施,在現今瞬息萬變的環境中脫穎而出。」 今年七月,信託首度舉辦了「ESG週」,匯聚逾 20 家合作夥伴及參與機構,舉行了一系列具影響力的多元化活動。迄今為止,信託旗下所有的香港物業均已獲得綠色建築最高鉑金級認證,彰顯其在推行可持續發展措施上的領導地位。信託於2023年榮獲全球房地產可持續性標準(GRESB)的五星最高級別。 - 此「四鉑金」既有建築認證是指WiredScore 樓宇通訊v3.1鉑金級、能源與環境設計先鋒(LEED)「v4.1 運營與維護:既有建築」鉑金級、WELL 健康建築標準 v2 版核心體鉑金級及綠建環評既有建築(2.0 版)綜合評估計劃最終鉑金級。 – 完 – 圖片說明: 花園道三號成為香港首幢獲得「四鉑金」既有建築認證的甲級寫字樓 有關冠君產業信託(股份代號:2778) 冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託於2023年榮獲全球房地產可持續性標準(GRESB)的最高五星級別。 網站:www.championreit.com 傳媒聯絡方法:

縱橫財經公關顧問有限公司 李惠兒 電話:2864 4834 電郵:vicky.lee@sprg.com.hk 吳宛蓉 電話:2114 4952 電郵:cynthia.ng@sprg.com.hk 歐陽田宇 電話:2864 4848 電郵:theresa.ouyang@sprg.com.hk 網站:www.sprg.com.hk



