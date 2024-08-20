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Tuesday, 20 August 2024, 10:56 HKT/SGT
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來源 SAP HK
SAP商業AI體驗中心隆重開幕 助企業全面拓展商界業務新機遇

香港, 2024年8月20日 - (亞太商訊) – SAP宣布位處香港辦公室之「商業AI 體驗中心」正式啟用，期望憑藉真實的商業應用示範及成功案例，展示商業AI在推動創新、提高效率和促進業務增長等方面的能力，引領企業從了解到實踐逐步實現數碼轉型，開拓商業AI帶來的無限可能。

SAP宣布位處香港辦公室之「商業AI 體驗中心」正式啟用

SAP香港和澳門總經理唐聆風表示：「SAP希望透過商業AI體驗中心，為不同企業和合作夥伴搭建交流平台，提供觸手可及的豐富洞察，助其提高敏捷性和創造力。企業可以利用 SAP 的雲端平台，釋放 AI 潛力，實現業務效益。SAP擁有逾50年的深厚經驗，無論企業所處哪個產業，無論規模大小或發展階段如何，SAP總有一款雲端解決方案可以滿足企業的業務需求，協助其加速實現業務增長和發展。 」

SAP香港和澳門總經理唐聆風先生

SAP於本年宣佈將商業AI全面整合進雲端解決方案，並逐步將生成式AI智能副駕Joule擴展至整個產品系列，持續增強業務職能，提升企業業績。這項措施預計將幫助SAP的3億用戶更加高效地管理80%的日常任務，提高20%的工作效率，並顯著提升工作品質。同時，SAP亦積極深化與全球策略夥伴的合作，與微軟、AWS、Google Cloud、NVIDIA等多家頂尖科技公司加強聯繫，促進生成式AI的企業應用。

為了讓企業客戶可親身體驗及了解商業AI的不同場景應用，全新啟用的「商業AI 體驗中心」設有四大實時演示範例，展示了SAP商業AI技術在銷售、人才管理和營銷流程中的無縫集成。

- Joule in ERP：高效自動處理和管理銷售訂單相關項目和流程，大幅提升銷售營運效率。

- Just Ask：對話式AI分析工具，提供深入的銷售分析洞見，賦能企業做出數據驅動的決策，提升銷售業績。

- Talent Writing Assistant：生成式AI幫助管理者高效完成績效評估、人才管理和薪酬方案的撰寫工作，簡化HR操作，提升工作效率。

- Joule in Customer Experience：透過社交媒體內容創作和探索性問題生成，增強客戶的參與度和滿意度，進而提高企業的營銷效果和品牌知名度。

全新啟用的「商業AI 體驗中心」已開放預約參觀，如企業客戶有興趣了解更多有關資訊或預約參觀可致電+852 2150 2799與SAP香港銷售團隊聯絡。

圖片下載：https://bit.ly/4dP4a7m

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關於SAP

作為企業應用軟體和商業 AI 的全球領導者，SAP 同時掌握商業和技術兩大優勢。50多年來，企業信賴 SAP 透過整合財務、採購、人力資源、供應鏈和客戶體驗等核心業務營運，協助企業發揮其最佳表現。2023年，SAP第八次榮獲由卓越職場頒發的「大中華區最佳職場」獎項。如需瞭解更多SAP資訊，請瀏覽https://www.sap.com/hk

此新聞稿由縱橫公共關係顧問集團（SPRG）SAP發放。如有任何查詢，請聯絡：

縱橫公共關係顧問集團 （SPRG）
崔駿宏 （Andico Tsui）
andico.tsui@sprg.com.hk
+852 2114 4346 / 6902 3831

葉銘諾（Vincent Ip）
vincent.ip@sprg.com.hk
+852 2114 4341 / 5498 9705



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