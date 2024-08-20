冠君產業信託公佈2024年度中期業績

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|- 充裕的已承諾備用信貸額度足以應付2024及2025年的再融資需求
- 朗豪坊商場表現超越香港零售市道，租金收益錄得升幅
- 寫字樓租賃市道因供應情況而受壓
- 花園道三號成為香港首幢獲得「四鉑金」認證的既有建築
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香港, 2024年8月19日 - (亞太商訊) – 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（股份代號：2778）公布截至 2024 年 6 月 30 日止的中期業績。
業績摘要
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2024上半年
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2023上半年
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變動
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租金收益總額 （百萬港元）
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1,115
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1,168
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- 4.5%
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物業收益淨額（百萬港元）
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954
|
995
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- 4.1%
|
可分派收入（百萬港元）
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544
|
617
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- 11.9%
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每基金單位分派（港元）
|
0.0809
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0.0927
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- 12.7%
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於2024年
6月30日
|
於2023年
12月31日
|
變動
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物業組合總值（百萬港元）
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61,406
|
62,950
|
- 2.5%
|
每基金單位資產淨值（港元）
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7.42
|
7.72
|
- 3.9%
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資產負債比率
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23.1%
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22.8%
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+ 0.3 pp
概覽
本信託2024年上半年業績繼續受到高息環境所影響。雖然整體旅客人數穩健增長，但港元偏強遏抑消費，促使本地人外遊。朗豪坊商場的零售銷售繼續優於市場表現，而香港寫字樓租賃市道因供應情況而受壓。隨著成功完成再融資，本信託共有40億港元的已承諾備用信貸額度，足以應付2024和2025年所有再融資需求。面對充滿挑戰的宏觀經濟環境，本信託的可分派收入下跌11.9%至5.44億港元，而每基金單位分派（「每基金單位分派」）則減少12.7%至0.0809港元。
花園道三號
儘管市場供應充裕，花園道三號的出租率仍然展現韌性。我們留意到有更多來自資產管理公司和家族辦公室的租賃查詢，並於報告期內引入一批新的小型租戶。於2024年6月30日，寫字樓出租率為82.3%。由於續租租金於上半年持續下跌，該物業的租金收益減少9.0%至5.71億港元（2023年：6.27億港元）。
朗豪坊辦公樓
朗豪坊辦公樓仍然是生活時尚及大健康總匯，於2024年6月30日，生活時尚行業租戶所佔面積達69%。由於疫後內地醫療美容旅遊的復蘇速度比預期慢，一些美容和醫療租戶縮減了他們的業務規模。朗豪坊辦公樓的出租率於2024年6月30日為87.1%。租金收益則下跌4.5%至1.66億港元（2023年：1.74億港元）。
朗豪坊商場
朗豪坊商場於報告期內的表現繼續優於香港整體零售市道。儘管上半年香港零售銷售下跌6.6%，商場租戶的銷售額卻錄得2.3%的升幅，而美妝美容類別繼續成為增長動力。於2024年6月30日，商場再度回復悉數租出的狀態，租金收益亦升至3.78億港元（2023年：3.66億港元）。
分派
本信託期內可分派收入下跌11.9% 至5.44億港元（2023年：6.17億港元），而每基金單位分派則減少12.7%至0.0809港元（2023年：0.0927港元）。按2024年6月28日的基金單位收市價1.57港元計算，相當於年度分派率10.3%。
資產值
於2024年6月30 日，本信託旗下物業組合的估值為614億港元，較2023年12月31日的629億港元減少2.5%。
可持續發展
我們繼續在旗下物業及整個價值鏈中推動可持續發展。花園道三號在取得能源與環境設計先鋒（LEED） v4.1鉑金評級認證，以及WiredScore樓宇通訊v3.1的鉑金級認證後，成為香港首個榮獲「四鉑金」認證的既有建築。我們持續加強與租戶和持份者的策略夥伴關係，其中一個重要舉措是今年七月舉辦的「ESG週」，匯聚逾 20 家合作夥伴及參與機構，舉辦了一系列具影響力的多元化活動。
展望
雖然市場普遍預期利率將於2024年下半年開始下跌，但減息幅度仍存在不確定性。全球經濟前景亦因地緣政治緊張和政策風險而蒙上陰影。寫字樓組合方面，我們會在租賃策略上保持靈活，以滿足租戶的要求。我們亦會持續優化朗豪坊商場的租戶組合，積極引進首次進駐香港的品牌，以增加商場對本地消費者和遊客的吸引力。我們將因時制宜，靈活變通，以適時應對各種市場變化。
有關冠君產業信託(股份代號：2778)
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託於 2023 年榮獲全球房地產可持續性標準（GRESB）的最高五星級別。
網站: www.championreit.com
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