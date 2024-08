Monday, 19 August 2024, 11:36 HKT/SGT Share: 趣致集團中報出爐:收入利润持续增長 9月即將入通

香港, 2024年8月19日 - (亞太商訊) – 步入8月中下旬,港股市場開始進入中報披露高峰期,部分優質企業憑藉自身獨特的業務模式,以及在管理和運營方面的卓越表現,取得了顯著的業績增長,成為港股市場中的佼佼者,例如趣致集團(00917.HK)。 收入利润持续大幅增長 9月即將入通 趣致集團是中國最大的AI互動終端網絡公司,也是以體驗式智能終端提供AloT營銷解決方案的首創者。其以AI互動終端為觸點,提供適應市場更新迭代和消費者需求的創新、有趣、沉浸式的産品體驗,連結快消品品牌與消費者,並持續爲品牌客戶提供綫上綫下相結合,適應多場景的全方位的營銷解決方案。 趣致集團於2024年5月在香港聯交所主板掛牌上市。作為一家新晉上市公司,2024年上半年,公司憑藉創新的營銷模式、精准的市場定位以及高效的服務執行,為其上市後的業績首秀交出了亮眼的成績單。 8月15日,趣致集團發佈2024年中期業績報告。數據顯示,2024年上半年,公司錄得收入人民幣5.15億元,同比增長41.7%;錄得毛利人民幣2.81億元,同比增長45.0%;經調整EBITDA為人民幣1.21億元,同比增長35.9%。於2024年6月30日,現金及現金等價物以及受限制現金達人民幣8.88億元。高速增長的業績、穩健的財務狀況以及充裕的流動資金,不僅展現出了公司強大的市場競爭力和增長潛力,也為公司的長期高質量發展提供了堅實的財務保障。 據恒生指數有限公司8月16日公告,趣致集團已成功獲選,被納入【恒生綜合指數】的成分股,其將於9月9日正式生效。入通後,公司將獲得更多投資者關注,公司流動性有望進一步提升。 AI互動營銷受市場認可 成業績增長的主要推動力 公開資料顯示,趣致集團的業務主要包括營銷服務、商品銷售及其他服務板塊,其中營銷服務收入佔比近8成,為集團核心業務板塊。 營銷服務業務方面,2024年上半年,趣致集團精准把握市場動態和行業發展趨勢,不斷提升服務能力和運營效率,在客戶基礎和營收方面均實現了顯著增長。期內,營銷服務業務板塊收入達人民幣4.12億元,同比增長41.1%;毛利為人民幣2.46億元,同比增長42.9%,推動公司整體業績大幅增長。在客戶方面,期內公司共為171名品牌客戶提供了營銷服務,較去年同期增加了41名;其中,服務的大客戶數為30名,大客戶的每名客戶平均收入為人民幣1,060萬元,兩者較去年同期均實現了增長,表現了品牌客戶對於其所提供的基於AI互動終端營銷解決方案價值的認可。 商品銷售業務方面,2024年上半年,得益於消費行業的整體復蘇,終端網絡效能的提升以及更具性價比的定價策略,趣致集團的AI互動終端在商品銷售方面的能力得到顯著提升,推動商品銷售業務持續增長,線下終端數量顯著增加。期內,商品銷售業務板塊收入達人民幣7,845萬元,同比增長48.8%;毛利為人民幣2,410萬元,同比增長69.7%。單終端的單日商品銷售收入為人民幣58.9元,同比上升25.2%,進一步鞏固了公司在市場中的領導地位。 此外,憑藉在AIoT領域的技術領先優勢、不斷擴展的相關開發需求,以及公司在行業中的良好聲譽,客戶需求和項目數量持續增長,推動其他服務收入從2023年上半年的人民幣1,905萬元,顯著上升到2024年上半年的人民幣2,491萬元,同比增長30.8%,充分反映了公司在技術服務領域的雄厚實力。 不斷加碼技術和數據投入 提升品牌的市場競爭力 技術和數據是企業創新的源泉,亦是企業的核心競爭力。作為中國AI互動營銷服務的領導者,2024年上半年,趣致集團持續提升人工智能交互線下營銷活動的開發力度,推動技術專家深入營銷活動設計的經營實踐,以擴大氣味散發、動作識別、語音交互等多感官AI互動的應用場景、適用範圍,同時拓展了情緒識別技術以進一步地豐富AI互動的形式,增強服務能力。在數據和算法方面,趣致集團一方面持續推動數據價值的挖掘和產品商業化開發,豐富數據產品;另一方面也不斷提升AI互動終端網絡的效能和內部運營效率。 中報數據顯示,公司研發開支由2023年上半年的人民幣2,731萬元增加至2024年上半年的人民幣3,748萬元,同比增長37.3%。持續的研發投入,不僅為公司帶來了服務升級和提效的能力,還為公司後期的業務擴張和穩健發展打下牢固根基。 開闢海外市場 或迎第二增長曲線 趣致集團目前已正式宣布啟動國際化戰略,中東市場將作為其海外市場開闊的第一站,這進一步擴展了企業的發展空間,有望助推業績的加速發展。 中長期而言,隨著消費市場將迎來更深層次的復蘇,消費品營銷市場亦將因此變得更加活躍和繁榮。趣致集團基於AI互動終端網絡提供的多渠道、一站式、閉環的營銷解決方案,憑藉其更創新、高效、精準的優勢,將被更多品牌所接受和應用,其市場價值將不斷提升。



