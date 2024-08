Friday, 16 August 2024, 20:26 HKT/SGT Share:

來源 PALINDA GROUP HOLDINGS LIMITED 降本增益成果顯著 百利達集團2024年中期毛利率升至22.1%

香港, 2024年8月16日 - (亞太商訊) – 百利達集團控股有限公司(「百利達集團」或「集團」,股票編號:8179.HK)欣然公佈,截至二零二四年六月三十日止未經審核中期業績,業績表現良好,期內降本增益成果顯著,業務規模及盈利能力持續上升,中期純利升5.05%,毛利率升至約22.1%。 業績亮點: 葡萄酒貿易續為主營業務 推動集團毛利率上升 集團的葡萄酒主要來自多個著名澳洲葡萄園及釀酒廠,著重以優質葡萄酒為主要產品。2024年中期,葡萄酒貿易繼續為集團最大收益分部,期內收益約218.8百萬港元,同比略微減少30.3百萬港元;分部溢利45.2百萬港元,同比微降0.4%。主要受國內前景不明朗及消費者購買力下降所影響,然而得益於供應商提供更多折扣及產品銷售套餐,使得銷售成本減少15.81%,從而帶動集團毛利率提升3.4個百分點至22.1%。集團日前正積極拓展本地市場,包括參加各類展覽會、在不同地區發展銷售網絡及代理,並透過新零售模式建立多種銷售渠道。 展望未來,集團葡萄酒產能穩步提升。2024年在收穫葡萄的同時,集團正在生產約55,000升葡萄酒。產能的增加將使集團能夠推出新品牌、開發罐裝紅葡萄酒以及進行產品升級。相信該等措施將更能滿足不同消費者群體不斷變化的需求及偏好。未來集團亦不排除將與有影響力的合作夥伴合作,從而持續建立品牌認知度,提升品牌價值。相信隨著「百利達」品牌價值的不斷提升,能對集團銷售額及市場份額帶來正面拉動,從而增加收入和利潤,進而帶來更大的股東價值。 食品業務審慎經營 新產品飲用水拓無限商機 集團食品業務主要包括澳洲百鶴年橄欖油等,於2024年中期,食品業務收益約為43,000港元。集團計劃於今年下半年開始推出源自慕士塔格峰的優質飲用水產品。飲用水產品較其他軟性飲料需求更為剛性,是外出場景解渴、室內場景飲水的首選。且隨著居民健康意識提升,瓶裝水對其他含糖飲料的替代也有望為產業發展貢獻增加。瓶裝水為中國軟飲行業界第一大賽道,數據顯示,2023年,中國瓶裝水產業市場規模達2,266億元人民幣,年增2.8%,銷售量則為528.8億公升,年增1.1%;預計2026年中國瓶裝水市場規模將成長至2,485.9億元人民幣,未來三年CAGR為3.1%,銷量將成長至545.2億升。相信集團優質飲用水新產品將繼續受益於瓶裝水好賽道帶來的無限商機。集團亦會持續關注市場情况,積極尋求潛在的增長及擴張機會。 百利達集團主席兼執行董事黃巍女士表示:「百利達集團正積拓展市場,不斷提升品牌價值,從而吸引更多本地市場及亞太地區的潜在客戶。展望未來,集團將維持審慎的經營策略,集中資源開發最具增長潛力及盈利能力的商機 ,以維持盈利能力及穩定的業務經營,以最大程度提升股東回報。」 - 完 - 關於百利達集團控股有限公司 百利達集團控股有限公司於1998在香港成立, 2011年在香港聯合交易所有限公司創業板上市。集團目前的主要業務為葡萄酒貿易業務、及於香港生產及銷售食品。 百利達集團的葡萄酒貿易業務旨在利用香港葡萄酒業的穩定增長,是發展集團分銷和批發渠道的良機,並有助於使集團業務多元化。集團主要品牌「百利達」的葡萄酒主要來自多個著名澳洲葡萄園,著重以優質紅酒為主要產品。集團的葡萄酒現已銷往超過12個國家和中國28個地區,並在韓國新羅免稅店及韓國現代百貨免稅店上架,廣受五星級酒店、航空公司以及各類中式、日式、西式餐廳等歡迎。同時,集團自2006年開始生産、銷售及分銷食品,食品業務分部透過自營零售店為香港客戶生產及供應燒臘及台式滷味等食品,及供應至香港的本地大型連鎖超市等。 傳媒查詢: 意博資本文化有限公司

電話:3476 2915 電郵: ir_palinda@vsfg.com



