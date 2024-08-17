業聚醫療2024年上半年純利達1,880萬美元



業績亮點： - 收入及純利分別達78.9百萬美元及18.8百萬美元。

- 亞太地區市場收入顯著增長31.0%，主要受惠於內部增長，以及於2023年第四季收購的韓國分銷商SJ Medicare及印尼分銷商PT Revass所帶來的貢獻。

- 自有產品的總銷量維持在717,000件。

- 於2024年上半年，集團將去年收購的德國公司eucatech AG與集團的營運整合，並重組其生產線，預期eucatech AG將於第三季度恢復生產及出貨。

- 集團一直積極在多個國家及地區註冊eucatech AG的產品，其中，冠狀動脈藥物洗脫支架eucaLimus已於馬來西亞獲批准註冊。

- TricValve的臨床研究方面，OrbusNeich P&F已為該產品於中國13家醫院展開病人入組。在日本，集團正與醫藥品醫療機器綜合機構（「PMDA」）及美國食品藥品監督管理局（「FDA」）緊密合作，為該產品的臨床測試及註冊程序作準備。

- 於2024年5月，集團已為旗下位於杭州的最大研發及生產設施委聘總承建商，預期於2027年投產，屆時將為集團的年產能增加240萬件產品。

- 於2024年6月30日，集團的財務狀況穩健，現金及銀行結餘達246.7百萬美元。

- 集團預期維持穩定的股息政策，顯示對前景充滿信心。 香港, 2024年8月16日 - (亞太商訊) – 專營經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司（「業聚醫療」或「集團」；股份代號：6929）今天宣佈截至2024年6月30日止六個月(「報告期」)的中期業績。儘管面對不同的市場挑戰，集團的收入及本公司擁有人應佔期內利潤仍分別保持於78.9百萬美元及18.8百萬美元的水平。 業聚醫療董事長、執行董事兼行政總裁錢永勛先生表示：「由於地緣政治局勢緊張及主要央行貨幣政策轉變等因素，全球經濟近年一直非常動盪。儘管外圍環境充滿挑戰，我們仍能把握契機，採取一系列措施提高營運效率，並將去年收購的SJ Medicare、PT Revass 及eucatech AG與集團的業務整合。我們相信，上半年所作的投資對於支持集團未來可持續增長至關重要。」 報告期內，儘管亞太地區的銷售錄得大幅增長，以及日本市場以日圓計價收入也達到溫和增長，然而，由於Abbott Laboratories（「雅培」）對Cardiovascular Systems, Inc. (「CSI」)進行整合令美國銷量下跌、中國市場受到反腐運動持續影響，以及集團終止分銷若干第三方產品，集團的收入微跌3.1%至78.9百萬美元。若撇除外匯波動影響，總收入按年微升0.6%。毛利為55.8百萬美元，毛利率達70.7%。 儘管收入下降，以及集團為提高營運效率及整合去年收購的業務而採取了一系列措施，導致短期開支增加，但2024年上半年的純利仍維持穩健。值得一提的是，若撇除新收購業務的營運開支，2024年上半年的銷售及分銷開支、一般及行政開支及研發開支三項核心營運開支的水平，事實上與去年同期相若。截至2024年6月30日，集團的財務狀況穩健，現金及銀行結餘達約246.7百萬美元，為支持集團達致增長目標奠定堅實基礎。 亞太地區及歐洲、中東及非洲地區球囊銷售表現強勁 集團的自有球囊產品繼續深受全球歡迎。2024年上半年，有賴馬來西亞、香港、印度、越南及新加坡等市場的球囊銷售額增長強勁，帶動亞太地區市場收入取得8.6%的自然增長。特別是最新一代刻痕球囊Scoreflex TRIO，自2024年初在馬來西亞推出以來，銷量迅速攀升。這加上集團在2023年第四季收購的韓國分銷商SJ Medicare及印尼分銷商PT Revass在期內帶來4.3百萬美元的額外收入貢獻，推動亞太地區的總收入同比大升31.0%至24.0百萬美元。 此外，主要受惠於集團的自有球囊產品在直銷市場，如德國、法國及西班牙，以及分銷市場，如捷克及斯洛伐克的銷量有所增加，即使集團與CSI終止有關旋磨產品的分銷協議抵銷了部分收入升幅，來自歐洲、中東及非洲的收入仍增加1.3%至19.2百萬美元。 2024年上半年，Scoreflex TRIO繼續推動集團最大單一地域市場――日本的收入增長，按日圓計價，較去年同比增長8.1%。 整合新收購業務 推動未來增長 繼2023年11月收購eucatech AG後，集團積極投入各項工作，致力將eucatech AG整合至集團營運，並重組其生產線。集團積極在多個國家及地區註冊eucatech AG旗下eucaLimus、Support C、Resistant及VITUS四款產品，以便透過集團自身的銷售網絡，向不同市場的醫生及患者提供這些產品。2024年上半年，eucaLimus於集團的直銷市場馬來西亞獲批准註冊，而eucatech AG其他產品的註冊申請亦已提交予香港、馬來西亞、瑞士、意大利及沙特阿拉伯的相關監管機構，正等待批准。此外，為穩步提升eucatech AG旗下產品上市後的銷量，集團於EuroPCR等重要會議上進行推廣，並向分銷商提供有關產品的資訊。 2024年4月，集團為eucatech AG接受關於醫療器械指令（「MDD」）及醫療器械條例（「MDR」）現場監督審核提供支援，從而在MDD框架下延長上述四款產品的CE標誌到期日。通過以上舉措，eucatech AG有望於今年第三季恢復生產及出貨。 致力將創新理念轉化為豐富的產品線 截至2024年6月30日，業聚醫療共有逾50款獲批產品。集團一直堅持將研發成果轉化為成功商業化的產品，至今已實現多個重大里程碑，包括： - Teleport Neuro獲得NMPA批准；Teleport XT、JADE PLUS 14/18/35 OTW獲FDA批准；Sapphire ULTRA及Sapphire NC ULTRA取得CE標誌；

- 向國家藥監局提交導引導管註冊申請；

- Scoreflex TRIO在中國的臨床測試病人入組完成，預計將於2024年第三季向國家藥監局提交申請；

- 現正為Sapphire 3美國臨床測試做準備，並計劃於2024年第三季在美國開始進行病人入組。 除上述監管及商業化工作外，集團亦繼續投資於新產品管線，例如Corepass模組化微導管、支撐導管及JADE Plus，並預計於2024年向各監管機構提交該三種創新產品的註冊申請。 與此同時，合資企業OrbusNeich P&F於兩個主要亞太區市場大力推進TricValve臨床研究。在中國，臨床測試已展開病人入組；而在日本，OrbusNeich P&F與PMDA及FDA緊密合作，準備於日本進行TricValve臨床測試及註冊。 透過嚴格質量控制及卓越運營流程提升產能 集團重視產品質量，並以嚴格的質量管理系統把關。報告期內，集團多個生產基地順利通過了不同監管機構及認證機構的審核。此外，集團亦持續優化生產流程、半成品庫存及人員的生產力，以提升營運效率及降低生產成本。為滿足未來生產所需，集團於中國杭州市興建旗下最大的研發生產設施，並已於2024年5月委聘總承建商，預期於2027年投產，屆時將為集團的年產能增加240萬件產品。 錢先生總結道：「展望未來，我們預期集團在中國及美國兩大主要地域市場實施新銷售策略後，此兩大巿場將能在今年下半年重拾增長動力。與此同時，我們亦會繼續拓展市場據點。產品方面，我們會利用完善的銷售網絡及品牌知名度，推廣創新的血管介入產品， 致力為醫生提供更佳的解決方案。而隨著eucatech AG即將恢復生產，其新增至集團的產品亦有助加強我們的盈利能力。我們亦正積極物色符合集團策略重點的併購機會，以進一步推動集團可持續增長。儘管上半年面臨諸多挑戰，我們仍對迅速恢復增長勢頭保持樂觀，並期望在穩健的財務基礎上，為股東維持穩定的股息政策。」 — 完 — 關於業聚醫療集團控股有限公司 業聚醫療是一家主要的全球醫療器械製造商，專門生產用於經皮冠狀動脉介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）的介入器械。業聚醫療的總部位於中國香港，產品銷往全球超過70個國家和地區。集團亦積極將業務擴展至神經血管介入及結構性心臟病領域。截至2024年6月30日，業聚醫療已於全球擁有超過230項授權專利及已公佈專利申請，其內部研發團隊擁有逾20年的產品開發經驗，並已開發出世界領先的專有技術。 如需瞭解更多詳情，請訪問集團官網：https://orbusneich.com/



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