「從灣區啓航："南海I號"與海上絲綢之路」展覽開幕

香港, 2024年8月16日 - (亞太商訊) – 由發展局、國家文物局和澳門特別行政區政府社會文化司合辦的「從灣區啓航:『南海I號』與海上絲綢之路」展覽於八月十五日舉行開幕禮。展覽展出「南海I號」遠洋商船的出土文物及粵港澳三地的相關文物,以展示粵港澳大灣區在海上絲綢之路的角色。 開幕禮由發展局局長甯漢豪、中國文物交流中心副主任周宇、廣東省文物考古研究院院長曹勁和澳門特別行政區政府文化局副局長鄭繼明主持。 「南海I號」是南宋時期的商舶,至二○○七年被打撈出水,是迄今考古發現保存最完整的古代遠洋商船。「南海I號」出土大量文物,主要有瓷器、銅鐵器、金銀器、漆木器等,其數量、形制、工藝和造型,在南宋時期的考古材料中,均屬罕見。考古專家推斷「南海I號」於南宋淳熙十年(1183年)或不久以後,在廣東往南海的航道上沉沒。 是次展出的255項展品中,有來自「南海I號」的南海窰醬釉「淳熙十年」印文四繫罐、景德鎮窰青白釉印花枝梅紋花口碗、龍泉窰青釉刻劃蓮紋折腰花口碟、金單頂鏈犀角形錐筒飾項鍊、鑲寶石空心金鐲等。來自粵港澳三地的展品則包括廣州南越國宮署遺址出土的宋代湖田窰青白釉墨書「公使」款碗底殘件、香港聖山遺址出土的宋代青黃釉龍紋六繫罐、澳門聖保祿學院遺址出土的明代景德鎮窰青花象首軍持等。 展覽於尖沙咀海防道九龍公園香港文物探知館舉行,展期由八月十六日至明年二月十二日,免費入場。有關展覽籌備過程的短片,已上載發展局古物古蹟辦事處網頁(www.amo.gov.hk/tc/news/index_id_153.html?year=2024)。 「從灣區啓航:『南海I號』與海上絲綢之路」展覽於八月十五日舉行開幕禮。圖示發展局局長甯漢豪

(右二)、中國文物交流中心副主任周宇(左二)、廣東省文物考古研究院院長曹勁

(右一)和澳門特別行政區政府文化局副局長鄭繼明(左一)主持開幕禮。 「從灣區啓航:『南海I號』與海上絲綢之路」展覽於八月十五日舉行開幕禮。圖示發展局局長甯漢豪

(左一)和中國文物交流中心副主任周宇(右三)及澳門特別行政區政府文化局副局長鄭繼明

(右二)參觀展覽。 「從灣區啓航:『南海I號』與海上絲綢之路」展覽於八月十五日舉行開幕禮。圖示發展局局長甯漢豪

(左一)和中國文物交流中心副主任周宇(左二)及澳門特別行政區政府文化局副局長鄭繼明

(左三)參觀展覽。 南海窰醬釉「淳熙十年」(1183) 印文四繫罐,罐上印文對推斷「南海

I 號」沉沒時間至關重要。 南宋(1127-1279)鑲寶石空心金鐲,「南海I號」出土,沙特阿拉伯利雅德也有類似的器物出土。 南宋(1127-1279)龍泉窰青釉刻劃蓮紋折腰花口碟,「南海I號」出土



