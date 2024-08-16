卫龙美味公佈2024年中期業績

香港, 2024年8月16日 - (亞太商訊) – 中國辣味休閒食品行業龍頭企業，卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙美味」或「集團」）及附屬公司（「集團」）（香港聯交所股票代碼：09985）公佈截至2024年6月30日止六個月（「期內」）未經審核之中期業績。

2024年上半年，全球不確定性因素增多背景下，中國經濟維持穩健增長勢頭。得益於以Z世代為首的年輕消費群體日益增高的消費意願，休閒食品產業的成長動力強勁。回顧期內，卫龙美味緊握多元化主流消費觀念帶來的零食領域的結構性機會，堅定「多品類大單品」產品策略並持續提升研發能力，積極開展線上線下組合式營銷活動以提升品牌影響力，全力推進全渠道策略落地實施，進而為消費者提供更滿意、更便利、更好的消費體驗。

報告期內，卫龙美味經營策略收效明顯，業績持續向好，營收淨利實現雙位數增長。2024年上半年實現總收入約29.39億元（人民幣，下同），同比增長26.3%，主要得益於集團期內有效實施各項業務發展策略，特別是積極推進全渠道建設和品牌建設，線上線下收入均有穩步提升。受惠於期內產能利用率提升及部分原材料價格下降，集團錄得毛利為約14.62億元，同比增長32.2%，毛利率由去年同期47.5%提升2.3個百分點至49.8%。集團期內淨利潤同比大幅增長38.9%至約6.21億元。在收入及毛利率提升的推動下，淨利率較上年同期提升了1.9個百分點至21.1%。

基於期內整體績效表現，集團董事會決議派發2024年中期股息每股人民幣0.16元（含稅，共計中期股息約3.76億元），約為2024年上半年淨利潤的60%，預計派付股息日期為2024年10月18日或前後。

產品方面，集團堅持以消費者體驗為中心，堅持「多品類、大單品」產品策略，積極提升產品研發能力，持續挖掘年輕消費群體的消費喜好變化，先後推出「小魔女」香辣燒烤味魔芋素板筋，「小魔女」酸辣火鍋味魔芋素毛肚，及「脆火火」青檸味辣脆片等產品，進一步擴大產品組合，以滿足消費者多樣化、個性化等各方面的需求。

品牌建設方面，集團持續加強品牌建設，積極通過開展線上線下組合式品牌及營銷活動加強與消費者的互動，以提升品牌影響力，譬如核心大單品「魔芋爽」的品牌傳播、「小魔女」IP動畫視頻、「榴蓮辣條」快閃店、「蛋仔派對」聯名親嘴燒等各種好玩有趣的營銷活動。集團積極打造與眾不同的品牌年輕化之路，以不斷增加品牌的活力和吸引力，讓品牌更貼近年輕消費群體的生活方式和消費習慣。

渠道方面，集團積極推進全渠道策略的落地實施，在鞏固傳統零食渠道佈局的同時，緊握O2O、內容電商、零食量販店、倉儲會員店等新興渠道帶來的增長機遇。報告期內，集團深耕線上線下全渠道建設，與消費者建立了更加緊密的聯繫，提供了更便利的消費體驗。

卫龙美味董事長劉衛平先生表示：「作為中國辣味休閒食品行業的領導者和先行者，集團堅持以更積極、更開放的心態擁抱多元化的消費喜好變化，積極加強品類創新和產品創新、推進年輕化多樣化的品牌建設、抓住新型渠道發展紅利的同時夯實傳統渠道、堅定產品創新和全渠道建設、堅持供應鏈品質與效率的有效提升，持續打造為消費者提供更多價值的辣味休閒食品龍頭企業。集團將繼續不忘初心、牢記使命，致力為消費者、客戶、股東、投資者、員工及社會創造最大的價值回報。」



人民幣 截至6月30日止六個月



變動 2024年 2023年 收入 29.39億 23.27億 +26.3% 毛利 14.62億 11.06億 +32.2% 毛利率 49.8% 47.5% +2.3個百分點 期內利潤 6.21億 4.47億 +38.9% 淨利潤率 21.1% 19.2% +1.9個百分點 每股基本盈利 0.27元 0.19元 +42.1% 中期股息 0.16元/普通股 0.12元/普通股 +33.3%

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關於卫龙美味全球控股有限公司

卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙美味」）是中國領先的集研發、生產及銷售為一體的辣味休閒食品企業，擁有強勁的增長勢頭和頗具影響力的品牌。卫龙美味以傳統美食為基礎開創了中國調味面製品（俗稱「辣條」）行業，於2001年開創出第一根辣條，並引領了辣條行業標準建設。憑借出眾的品類拓展能力，本集團已成功擴展至蔬菜製品、豆製品及其它產品等品類，推出了包括魔芋爽、風吃海帶、溏心蛋等大單品。本集團又相繼推出麻辣辣條、魔芋素毛肚「小魔女」及辣脆片「脆火火」等新品，深受消費者的喜愛。卫龙美味是倍受中國年輕消費者喜愛的休閒食品品牌，擁有有效觸達年輕消費者的全渠道銷售及經銷網絡。2024年我們榮獲FBIF WOW食品創新獎「年度創新休閒零食獎」，同時亦獲得「胡潤國潮品牌百強榜」獎項。如欲獲得更多資訊，請瀏覽https://www.weilongshipin.com/。

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