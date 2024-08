Thursday, 15 August 2024, 22:35 HKT/SGT Share:

來源 Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. 第四範式發佈2024年中期業績 - 營收同比增長27.1% 雙引擎構築AI規模化應用新動能

- 盈利前景明朗 創新模式推動業務爆發式增長

財務摘要︰

- 2024年上半年總收入人民幣18.67億元,同比增長27.1%

- 先知AI平台業務收入為人民幣 12.51億元,同比增長65.4%,占總收入的比例升至67.0%

- SHIFT智能解決方案業務收入為人民幣4.53億元,占總收入的24.3%

- 式說AIGS服務業務收入為人民幣1.63億元,占總收入的8.7%

- 2024年上半年毛利為人民幣7.90億元,同比增長12.1%,毛利率為42.3%

- 2024年上半年研發投入超人民幣8.50億元,研發費用率超45.5%

- 2024年上半年經調淨虧損額同比收窄4.0%,經調淨虧損率同比收窄至9.0% 營運摘要:

- 2024年上半年,總用戶數185個,標杆用戶數86個,覆蓋14個行業,標杆用戶群體平均營收貢獻為人民幣1,148萬元,同比增長26.9%。

- 先知AI平台:報告期內,發佈了「第四範式先知AI平台5.0」,定位行業大模型開發及管理平台,以提升企業核心競爭力為目標;通過「先知 Inside 模式」,將先知AI平台內的核心技術,作為引擎,結合不同行業的多場景需求,打造智能化產品或解決方案;基於「先知AI平台」的核心能力,攜手「範生態」夥伴,高效打造超30款人工智能產品,截至2024年8月1日,已覆蓋超20個行業的研產供銷服等各類場景。

- SHIFT智能解決方案:目前,已推出了搜廣推一體化平台「天樞」、大模型納管平台Model Hub、資料查詢、智能問數、軟件操作助手(Copilot)等應用產品。

- 式說AIGS服務:報告期內,持續迭代和優化產品功能,更加注重為開發者提供高效、便捷的操作習慣及程式設計體驗。在功能層面,產品進一步優化沉浸式編碼體驗,開發者無需離開開發環境,直接查詢所需業務、技術文檔,並提高代碼編寫的效率和品質

香港, 2024年8月16日 - (亞太商訊) – 領先的企業級人工智能軟件公司——北京第四範式人工智能技術股份有限公司(「第四範式」或「公司」,股份代號:6682.HK),公佈截至2024年6月30日止六個月(「報告期內」)的綜合業績。 2024年上半年,第四範式營收穩健增長,盈利節奏清晰,總收入人民幣18.67億元,同比增長27.1%。毛利潤人民幣7.90億元,同比增長12.1%,毛利率為42.3%。在保證高研發投入的基礎上,繼續保持清晰減虧趨勢,上半年研發投入人民幣8.50億元,研發費用率45.5%;經調淨虧損額同比收窄4.0%,經調淨虧損率同比收窄至9.0%。 2024年上半年,第四範式堅持推動客戶群體多元化,持續鞏固在交通運輸、能源電力、金融、運營商等重點行業的領先地位,報告期內已覆蓋14大行業,總用戶數185個,標杆用戶數86個,標杆用戶平均收入為人民幣1,148萬元 ,同比增長26.9%。 報告期內,第四範式核心業務「第四範式先知AI平台」繼續保持強增長態勢,該業務收入人民幣12.51億,同比增長65.4%,占總收入比已達 67.0%。該業務上半年規模化應用與產品生態力拓展並重,已支撐第四範式行業大模型在14個行業規模化應用;同時該業務通過人工智能技術產品化的方式,為各行業產出超30款人工智能產品,未來也將繼續通過產品矩陣,打造AI產品生態,推進業務增長。 行業大模型+先知AI產品生態雙引擎 驅動核心業務持續暴漲65.4% 先知Inside產品矩陣:用高品質人工智能產品力,拓展第四範式生態 2024年上半年,第四範式創新式的通過「人工智能技術產品化」的方式,圍繞核心業務先知AI平台能力,以「先知Inside」模式為引擎推出多維度、多層次的人工智能產品,拓展人工智能應用邊界,構建第四範式產業生態。 通過「先知 Inside 模式」,先知AI平台內的核心技術,第四範式可以結合不同行業的多場景需求,打造智能化產品或解決方案。第四範式將先知AI平台的人工智能基礎能力,進行產品化輸出,構建出可應用不同場景的人工智能產品矩陣,用以人工智能產品為核心的「範生態」,帮助生態合作夥伴及其產品實現服務質效雙增長,拓展人工智能技術賦能千行萬業的形態。 上半年,公司基於先知AI平台核心能力,攜手「範生態」夥伴,高效打造超30款人工智能產品,截至2024年8月1日,已覆蓋超20個行業的研產供銷服等各類場景。涉及大模型語音合成、物理模擬、多模態生成、AutoML視覺檢測、搜廣推等人工智能技術領域。AI數字人視頻合成平台、vGPU資源池化、5G視頻營銷、AI質檢系統、三維掃描建模設備等多款人工智能產品已在企業中形成多場景應用。 行業大模型:規模化能力凸顯 已落地14大行業 發展10年來,第四範式先知AI平台完成了從1.0版本到先知AI平台5.0版本的迭代。今年最新發佈的「第四範式先知AI平台5.0」定位為行業大模型開發及管理平台。平台以提升企業核心競爭力為目標,在支援接入企業各類模態資料的基礎上,提供大模型訓練、精調等低門檻建模工具、科學家創新服務體系、北極星策略管理平台、大模型納管平台、主流算力適配優化等能力,實現端到端的行業大模型的構建、部署、管理服務。 報告期內,基於「第四範式先知AI平台 5.0」能力,第四範式與標杆使用者及合作夥伴,規模化打造了學術翻譯、健康管理、水電管理、水利、3D輔助設計、供應鏈、流體動力等諸多領域行業大模型,覆蓋交通運輸、資料中心、金融、能源電力、運營商、資訊技術、智能製造、零售等14大行業,高效賦能企業多場景、高價值數字化轉型,穩步推進人工智能技術在千行百業的規模化應用。 未來,隨著先知AI平台能力的持續提升,第四範式將持續深入探索行業大模型在企業服務領域的高價值應用場景,通過規模化應用與產品生態力的拓展,加速推進人工智能產業落地進程。 在戰略展望方面,第四範式董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理戴文淵博士表示:「第四範式創立近10年,秉承創新驅動發展,致力於用『第四範式』技術理論,賦能千行萬業,為人工智能技術的發展貢獻力量。報告期內,我們致力於用創新驅動人工智能技術多元應用,將人工智能技術產品化輸出,上半年為各行業高效打造30多款人工智能產品,我們基於先知AI平台的核心能力,攜手『範生態』夥伴,截至2024年8月1日,已覆蓋超20個行業的研產供銷服等各類場景,用高品質產品構建人工智能產業生態。未來,我們將繼續以技術創新為支撐,輸出高品質產品矩陣,打造AI產品生態,在推進業務增長的同時,多元化提升千行萬業的人工智能應用效率與核心競爭力。」



話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. May 28, 2024, 19:00 HKT/SGT 第四範式發佈2024年第一季度業務表現 Mar 20, 2024, 21:56 HKT/SGT 第四範式發佈2023年全年業績 Oct 3, 2023, 09:00 HKT/SGT 第四範式發佈2023年中期業績 Sept 28, 2023, 12:54 HKT/SGT 企業人工智能領導者第四範式於香港聯合交易所主板成功上市 Sept 18, 2023, 09:25 HKT/SGT 第四範式宣佈於香港聯交所主板上市計劃 更多新闻 >>