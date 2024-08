越秀房產基金整體經營穩定 實現收入逾人民幣10億元

香港, 2024年8月15日 - (亞太商訊) – 越秀房地產投資信託基金(「越秀房產基金」,連同越秀房託資產管理有限公司,統稱「基金」;股份代號:405)公佈其截至2024年6月30日止六個月之中期業績。 越秀房產基金管理團隊:主席兼行政總裁及執行董事林德良先生(左二)、副行政總裁及執行董事

區海晶女士(左三)、財務總監關志輝先生(左一)、投資者關係總監姜永進先生(左四) 2024年中期業績摘要:

- 整體經營穩定,收入總額為人民幣10.34億元(2023年同期:人民幣10.61億元)。

- 中期分派每個基金單位約人民幣0.0371元,約等於0.0405港元。按年計算的分派收益率為8.52%。

- 於2024年6月30日,物業整體出租率為84.0%,維持去年同期水準。 廣州國金中心:

- 廣州國金中心綜合體錄得經營收入為人民幣5.04億元,佔基金收入48.8%。

- 廣州國金中心寫字樓成功續約多家重要客戶,續約率高達88.2%。

- 「國金天地」上半年商場客流量同比增長5%。

- 四季酒店國際客源比例大幅提升,雅詩閣公寓實現整體營收再創歷史新高。 廣州越秀金融大廈:

- 越秀金融大廈錄得經營收入約人民幣1.82億元,佔基金收入17.6%,出租率達82.9%。

- 上半年成功穩定重點優質租戶的續租,空置單元改造去化率高達86%,租戶結構持續向好。 積極管理融資風險,有效減低融資成本

- 針對年內到期債務,管理人提前籌劃,於2月引入人民幣5.3億元境外循環貸款,固定利率3.70%,於5月引入11.2億港元境內銀行離岸貸款,置換今年到期融資,確保流動性風險得到有效管控。

- 管理人把握人民幣融資成本利差窗口,陸續以人民幣貸款置換存量境外外幣融資。截至2024年6月末,已累計引入73.8億人民幣融資並用於置換港元融資,平均成本率為4.55%,同比下降35個基點。

- 管理人持續通過融資結構調整,適時增加低成本人民幣融資佔比的方式。2024年6月末房產基金人民幣融資約84.04億元,佔總體融資上升至41%。 越秀房產基金主席兼行政總裁及執行董事林德良先生表示:「2024年上半年國內經濟增量主要靠供給側拉動,整體有效需求不足。管理人重點聚焦寫字樓、零售商業及酒店公寓三個核心業態,從市場趨勢中挖需求找機會,從自身問題剖析中找方向求突破,在激烈市場競爭中推行有效之租賃策略及經營措施,務求為基金持有人交出合格答卷。」 國金中心

國金中心上半年頂住寫字樓市場下行壓力,成功續約「英國領事館」、「蘇黎世財險」、「融捷集團」、「CBD管委會」等重要客戶,續約率高達88.2%,有效穩定優質客戶資源。持續優化租戶結構,引進「策略律所」、「申港證券」、「中原環保」等多家名企,並促成樓內實力客戶「冠領律所」擴租1,071平方米。為引入大面積優質客戶,國金中心主動推進單元整合,提升高區去化效率,目前全層單元已儲備約1萬平方米客戶進入商務談判階段。 「國金天地」積極調整經營品類,主動汰換低坪效商戶,優化項目餐飲組合。上半年引進珠江新城首店新奇烘焙品牌「酵社」、廣州首家直營「Subway」形象店、高端商務連鎖咖啡品牌「M Stand」及潮牌零食零售「CURIOUS SNACKS」,商場品牌豐富度和關注度持續拉升。推廣方面,籍「國金天地」開業八周年之際,推出「粵語音樂節&微醺市集&搖擺舞會」營銷活動,擴大宣傳聲量和觸達率。上半年商場客流量同比增長5%。 四季酒店在本地奢華市場繼續保持領先地位,連續九年榮獲「福布斯旅遊指南五星級酒店」殊榮。上半年平均入住率為79.0%,酒店國際客源比例大幅提升,有效補充國內市場需求下滑的缺口;平均房價為人民幣2,214元,同比增長0.5%。雅詩閣公寓發揮其大戶型在短住市場的差異化產品競爭優勢,實現整體營收突破天花板,再創歷史新高。上半年平均入住率為90.5%,同比增長0.2個百分點;平均房價為人民幣1,134元,同比增長3.0%。公寓RevPAR競爭指數達146.3,在競爭市場中保持高位,繼續領跑第一梯隊。 越秀金融大廈

越秀金融大廈上半年共完成7,454平方米續租合同,穩定「光大證券」、「國元證券」、「中期期貨」及「五礦地產」等重點優質租戶的續租,並採取調整樓層、縮減面積等措施,成功挽留三家到期不續客戶在項目內調整。空置單元改造去化率高達86%,引進大型律所品牌「數科律所」及兩家知名優質金融機構,租戶結構持續向好。 白馬大廈

白馬大廈對標競品市場優質品牌,加強客戶挖掘及儲備,重點解決風險樓層及區域的經營及優化問題,實現招商穩商雙輪驅動,上半年平均出租率95.7%,保持高位運行。上半年白馬創新營銷策略,繼續聯動政府及行業資源,打造品牌影響力系列工程。組團參加上海服博會CHIC,舉辦白馬無限形態二〇二四秋冬聯合訂貨會,白馬品牌在國內外的傳播覆蓋持續增強。 財富廣場、城建大廈

財富廣場租戶結構進一步優化,引入行業頭部企業「中順潔柔」,首層街鋪無縫銜接進駐「可俊」港式茶餐廳。城建大廈迎來一家政府體育服務機構,去化樓內空置面積約2,500平方米,拉動出租率同比提升5.8個百分點,同時順利續約「柯尼卡美能達」、「大信會計師事務所」等重要客戶,上半年錄得87.9%的較高續約率。 維多利廣場

維多利廣場實現上半年新簽面積1,033平方米,突破困難單元招商,引入實力美容品牌進駐。積極爭取外部資源投放,配合主力客戶產品上新及活動鋪排節奏,助力「優衣庫」經營業績。通過聚焦上半年節日消費特性,刺激顧客到店消費,上半年客流量同比提升14%。 上海越秀大廈

上海越秀大廈上半年新簽面積3,400平方米,引入「長安福特」、「太平保險」等知名企業,順利續租「理資堂」、「蘇爾壽」等優質客戶。針對竹園地區有效租賃需求不足,訪客量較少的問題,主動拓展招商渠道,同時優化改善產品,選取重點單元投入帶精裝或傢俱、遺留裝修單元投入翻新,提升來訪量和中盤率。 武漢物業

越秀財富中心上半年共完成新簽面積1.7萬平方米,並順利續租「瀘州老窖」、「中英人壽」、「廣東廣信」等優質客戶。面對武漢市場淨吸納量低迷、空置率持續高企之困局,越秀財富中心適時檢視租賃政策定價,調整佣金政策及主動拓展管道,重點挖掘同區域內的優質客戶,提升五大行渠道對項目的帶看量,同時加強風險管控。 星匯維港購物中心持續優化業態組合,上半年簽約「小米」、「隱星空」及「新東方」等品牌,增加培訓教育和零售類面積佔比,通過持續優化業態組合,活躍整體零售氛圍。上半年商場客流量同比增長37.6%,銷售額同比增加16.2%。 杭州維多利

杭州維多利有效化解大面積退租風險,上半年完成兩個整層客戶招商新簽,合同有效租金對比上手分別增加20%和12%。續租管理方面,則完成樓內優質客戶「山西路橋」、「中國銀行」及「益起玩」等續簽,保證現有優質客戶穩定經營。 未來展望

2024年下半年,管理人預計投入資金三千八百多萬元人民幣,積極推進資產增值工程,實現物業保值增值。融資方面,管理人採取一系列流動性管理措施,將年利率控制在合理水平,並關注匯兌風險。鑒於利率繼續維持高位,再融資策略仍將聚焦以低成本境內人民幣融資置換外幣融資為主。同時,管理人將採取穩健的財務政策,以滿足越秀房產基金的營運需要及分派。 – 完 – 關於越秀房地產投資信託基金

越秀房地產投資信託基金(「越秀房產基金」)於2005年12月21日在香港聯交所上市,為全球首只投資於中國內地物業的上市房地產投資信託基金。越秀房產基金目前持有的物業組合包括位於廣州的廣州國際金融中心、白馬大廈、財富廣場、城建大廈、維多利廣場、越秀金融大廈、位於上海的越秀大廈、位於武漢的武漢物業(包括武漢越秀財富中心和星匯維港購物中心)、位於杭州的維多利商務中心以及位於香港的越秀大廈共10項高素質物業,物業產權面積共約118.4萬平方米,分別位於中國廣州市、上海市、武漢市、杭州市及香港市的核心商業區域。物業類型包括甲級寫字樓、商業綜合體、零售商業、酒店、服務式公寓、服裝專業市場等。 傳媒查詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話: +852 2864 4834

梁家儀 電話: +852 2114 4172

楊麗明 電話: +852 2864 4833

電郵:sprg_yx@sprg.com.hk

網址: http://www.sprg.com.hk



