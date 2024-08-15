亞洲公司突破Ac-225製備關鍵技術

倫敦, 2024年8月15日 - (亞太商訊) – 2024年8月，磐美迪控股(深圳)有限公司在國際團隊共同的努力和權威專家的見證下，於英國倫敦發佈突破新型醫用同位素Ac-225關鍵性生產技術的消息，該技術同時得到了英國知名研究型大學的嚴格驗證，為磐美迪在Ac-225的規模商業化量產方面又邁進了具有里程碑意義的一步。

磐美迪國際團隊核心成員在英國皇家工程院合影

磐美迪作為國際領先的醫用同位素Ac-225 及Ge-68的研發、生產及銷售企業，首階段致力於解決我國醫用同位素長期依賴進口所面臨的技術和產能瓶頸等“卡脖子”問題，實現Ac-225 及Ge-68 全流程國產化。

磐美迪團隊溝通核心技術驗證結果

公司團隊匯集了多國核醫藥領域的頂尖技術人才，分別由英國皇家工程院和英國皇家科學院的雙院士、英國政府的核燃料專家、加拿大核實驗室的前首席科學家，以及清華大學、英國帝國理工大學、香港理工大學、深圳大學、西南醫科大學等權威專家和教授組成，專注於放射性同位素和核醫藥的研究與臨床應用。

圖中從左往右依次為：磐美迪聯合技術委員會主席Robin Grimes院士，英國CEO Andrew Carlick

院士, 中國CEO鄧立鳴先生以及董事局主席符展成先生

Ac-225被認為是最具臨床應用前景的治療用醫用同位素之一，目前全球已有數十項Ac-225藥物管線進入臨床研究階段，覆蓋前列腺癌、神經內分泌腫瘤、非小細胞肺癌、乳腺癌以及多種實體瘤等適應症的多數癌種。

Ac-225在臨床研究和治療應用中因其優異的治療效果，不僅能提高患者的生存率，提高治療效果，減少治療副作用，而且有效降低醫療成本，已經成為全球各大藥企一致看好並爭相佈局的最優秀和最有前景的醫用同位素之一。而全球Ac-225的生產關鍵技術僅由國外極少數的幾個先進團隊掌握，生產工藝需要經過一系列複雜的核反應和分離過程，因此供應極其有限，產能資源長期嚴重稀缺。而隨著國內外相關臨床研究與治療需求的不斷增加，這種供需失衡進一步加劇了Ac-225的緊缺性。磐美迪彌補Ac-225的巨大供應缺口，倍受全球矚目，將有效地支持新癌症治療方法的進一步探索。該雙重價值，進一步體現了磐美迪作為全球健康事業的重要參與者之一，將致力以技術創新、國際合作推動全球健康為宗旨，堅定為實現人類命運共同體而努力的目標。

磐美迪聯合創始人、英國董事CEO、Andrew Carlick院士表示：“磐美迪所採用迴旋加速器製備的Ac-225 技術十分成熟，已通過機構驗證，具有純度高、產量大、輻射低、原料損耗低等優勢。是我們多年來智慧和資源的結晶，在癌症治療方面發揮顯著作用，在國際化團隊共同的努力下，將繼續推動核醫藥技術的發展。”

磐美迪聯合創始人、中國董事CEO、鄧立鳴先生表示:“磐美迪將繼續致力於技術和工藝的創新發展，計畫未來進一步拓展如Ac-225和Ge-68等醫用同位素的應用領域，為放射性藥物的開發提供從原料到成品，從研究到放大以及商業化級別生產的全流程解決方案，構建從同位素生產、核心裝備研發、核藥RXO、新一代診斷設備到AI+TAT的核醫藥全流程技術體系平臺。在加強放射性藥物研發力量的同時，推進世界先進技術臨床轉化與應用，為科學研究和醫療健康貢獻磐美迪力量。”

磐美迪控股（深圳）有限公司

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