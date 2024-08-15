新能源助推綠色轉型 中國港能打造智慧能源新藍圖

香港, 2024年8月14日 - (亞太商訊) – 中國港能智慧能源集團有限公司（股份代號：0931.HK，以下簡稱「中國港能」）在香港成功召開2024年度業績投資者交流會。本次活動是自中國港能戰略轉型後首次面向全球投資者舉辦的線下交流會，不僅是中國港能在全球能源版圖中邁出堅實步伐的重要里程碑，更是一次面向未來、共謀綠色發展的深度對話。出席本次會議的有，中國港能董事會主席簡志堅，執行董事、總裁鄧耀波，副總裁劉永濤，陳雷昕，高級財務總監藍海。

活動過程中，中國港能管理層就公司概况、財務表現及未來展望等內容與多家知名投資機構的投資者、分析師進行詳細介紹，並就行業發展和前景展開了深入交流，進一步加深資本市場對公司發展和前景的全面認知。







新管理團隊加盟領航，業務轉型成效斐然

為快速落實新的公司戰略，中國港能于2023年10月引進了一支擁有豐富管理經驗和市場洞察力的精英管理團隊，新的管理成員長期深耕于能源領域，具備成熟的行業管理經驗，能够穩定地駕馭複雜多變的行業環境。在過去的一年裡，公司原有天然氣存量業務穩步發展，同時在新的管理團隊帶領下，中國港能成功開拓了新能源業務，助推公司綠色能源戰略轉型，為公司長遠發展注入了新活力。







財務指標增長强勢，多元化戰略未來可期

截至2024年3月31日的財政年度內，在全新管理團隊的引領下，公司經營穩步發展，整體經營業績實現了令人矚目的114%年度同比增幅，毛利也取得了494%的大幅增長，彰顯出驚人的增長動能。在具體方面，中國港能原有天然氣業務持續穩健前行，相較去年同期實現了大幅增長，穩固了公司的業務基礎。同時公司在新能源領域取得了從零到一的飛躍性突破，構建起多元並進的收入增長格局。下半年度中國港能新佈局的新能源業務在短短四個月便迅速展現出强勁的市場適應性和盈利能力，進一步彰顯了公司在新能源領域的深厚潜力與市場競爭力。

新能源+天然氣雙輪驅動，開啓智慧能源新篇章

綠色能源轉型是歷史發展的必然趨勢，清潔能源市場前景充滿巨大想像空間，在新能源時代機遇之下，中國港能作為根植于傳統能源領域的企業，將緊緊抓住國家能源結構優化的政策機遇，持續緊跟市場趨勢，在保證天然氣業務基本盤穩定的前提下强化新能源業務拓展，在能源轉型歷程中實現社會與企業的雙贏。中國港能不僅將在能源轉型、管理升級上持續積極創新，同時也將繼續佈局人工智能、雙碳戰略、數字資產交易平台等新興領域，力求在全球能源舞台上發揮更加積極的作用，為股東持續創造更多價值。

未來，中國港能將依托能源運輸和儲存的終端商業優勢，積極與國際夥伴開展合作，拓展業務輻射範圍，開拓上游市場版圖，不斷加强全球市場拓展和滲透，並通過天然氣和新能源業務積累的行業優勢，為可持續發展貢獻力量，為股東和合作夥伴創造長期價值。同時，中國港能也將積極響應國家號召，深入貫徹中共中央、國務院《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》精神，將綠色發展理念融入企業發展戰略的核心，在《意見》明確指出的：構建綠色低碳高質量發展空間格局、加快產業結構綠色低碳轉型、穩妥推進能源綠色低碳轉型、推進交通運輸綠色轉型、推進城鄉建設發展綠色轉型等五大領域貢獻中國港能的智慧與力量，助力經濟社會全面邁向綠色化、低碳化發展。

關于中國港能

中國港能智慧能源集團有限公司（簡稱「中國港能」），2001年在香港聯交所主板上市，股票代碼00931，主要經營新能源和天然氣業務的投資、建設、運營與技術服務的綜合能源服務商。

中國港能致力于提供最優的能源系統方案，整合地熱能、空氣能、生物質能等多種清潔能源，依托自主研發的「IDH 智慧供熱」與「ICE 智慧綜合能源」技術平台，為居民小區、公共建築、工業企業等提供智慧綜合能源服務。公司還佈局了智慧供熱、綜合能效、裝備製造、雙碳等9大能源服務業務，推動現代能源體系建設。

在天然氣領域，中國港能深耕產業鏈上下游，與多家油氣行業領軍企業建立長期合作關係，擁有近300台套自有LNG運輸車輛，構建了全國性的銷售網絡和供應鏈物流體系。同時，公司在城市管道燃氣、區域能源站等領域積極佈局，成為各地經濟社會和環保事業發展的重要力量。

中國港能服務超過700個終端項目，業務遍及國內外20多個省市及澳大利亞、新西蘭、英國、德國等國家。公司榮獲多項榮譽，包括福佈斯亞洲區頂尖200最具成長型企業獎，並與國際能源署共同舉辦「能源可持續發展國際論壇」，被聯合國選為戰略合作夥伴。

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