日清食品為MSCI全球微型股指數（MSCI香港指數）成份股之一

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香港, 2024年8月14日 - (亞太商訊) – 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）欣然宣布集團已獲納入MSCI全球微型股指數（MSCI香港微型股指數），將於2024年8月30日（星期五）生效。
日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「我們相信，集團被納入MSCI香港微型股指數，體現了資本市場對我們業務策略和營運卓越的認可。我們預計，是次發展將吸引更多投資者對集團的增長潛力產生興趣，並有機會帶來更廣泛的股東基礎。展望未來，我們會積極豐富產品組合，並持續為股東提供更大價值。」
MSCI全球微型股指數涵蓋了23個已開發市場國家的微型市值代表性。該指數包括6,406個成分股，大致涵蓋了每個國家約1%的自由流通市值。該指數的評估乃基於多個關鍵因素，包括最低市值、自由流通股及流動性、外國投資者持股比例要求，以及最短交易時間要求。
有關日清食品有限公司
日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國內地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國內地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國內地的一線及二線城市。
日清食品被納入五項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通必需性消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。
詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。
話題 Press release summary
部門 金融, 食品, 业务
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