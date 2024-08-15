靖洋集團公佈2024年中期業績

香港, 2024年8月14日 - (亞太商訊) – 靖洋集團控股有限公司（「靖洋集團」或「集團」，股份代號：8257.HK）宣佈截至 2024年6月30日止六個月（「期內」）之中期業績。期內，集團總收益約新台幣535.01百萬元。本公司擁有人應佔期間全面收益總額約新台幣31.30百萬元。每股基本盈利為新台幣3.87仙。

期內，統包解決方案的收益約新台幣 226.60百萬元，佔集團總收益約42.35%。零件及二手半導體製造設備買賣的收益約新台幣308.41百萬元，佔集團總收益約57.65%。回顧期內，在地緣政治局勢持續緊張的環境下，本集團深化與現有國際客戶的合作關係，而且不斷探索新的合作領域和模式。本集團源自日本業務的收入較去年大幅增加7,038.01%，佔本集團總收益約9.79%，而源自美國業務的收入則較去年增加15.54%，佔本集團總收益約23.70%。

在2024年上半年，生成式人工智能（AI）技術的興起為晶片及記憶體需求帶來了顯著的增長動力，然而，全球經濟環境的不確定性、工業和汽車市場的增速放緩等影響，使得整個半導體行業的復甦步伐不如預期。半導體產業協會(SIA)近日發表的數據顯示，2024年來全球半導體產業月度銷售額均實現同比增長。5月銷售額達491億美元，年度增長率高達19.3%，月度增長率也達到4.1%，年度增幅度是自2022年4月以來最大，充分展現生成式AI應用蓬勃發展態勢，為半導體產業帶來強大增長動力。

靖洋集團主席兼行政總裁楊名翔先生總結：「隨著AI技術發展迅速，市場正邁入一個由AI全面賦能的新時代，這場變革不僅深度重構產業生態，更為半導體行業開啟了前所未有的黃金機遇。AI與高性能運算資料中心的強勁需求，驅動著晶片製造商與記憶體、封裝測試等企業之間建立起更為緊密的合作關係，攜手構建起一個強大的生態系統，從而增強整個產業鏈的綜合競爭力。然而，地緣政治的複雜態勢持續對全球半導體產業施加深遠影響，特别是AI作為中美科技競爭的核心領域。本集團將採取審慎的策略，靈活應對市場變化，緊抓發展機遇。同時，本集團也將致力於在關鍵技術上實現突破，以鞏固我們在激烈競爭中的市場地位，為股東創造長期、可持續的價值回報。」

關於靖洋集團控股有限公司（股份代號：8257.HK）

靖洋集團控股有限公司為一間總部位於台灣的零件及二手半導體製造設備的統包解決方案供應商及出口商。集團自於2009年開始業務以來，主要為客戶提供零件二手半導體製造設備件的統包解決方案，按客戶需要改造及/或升級其生產系統的半導體設備，亦從事半導體製造設備及其零件買賣。集團所提供的半導體製造設備及零件包括熱爐管、顯影裝置等，用於半導體的前端製造過程、晶圓加工，如沉積、光阻塗佈及顯影，更可廣泛應用於手機、遊戲機、DVD播放機，以及車用感應器等數碼電子產品。 https://www.genestech.com/

本新聞稿由滙滔顧問有限公司代表靖洋集團控股有限公司發佈。

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