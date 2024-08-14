中國生物製藥（1177.HK）公佈2024中期業績

重點成果

- 期內，集團共有4個創新產品獲中國國家藥品監督管理局（「NMPA」）批准上市，分別為安得衛（貝莫蘇拜單抗注射液）、安柏尼（富馬酸安奈克替尼膠囊）、安洛晴（枸櫞酸依奉阿克膠囊）和貝樂林（利拉魯肽注射液），其中3個為國家1類創新藥。

- 2024年上半年，集團創新產品收入達到61.3億元，同比增長14.8%。除創新產品外，集團還有11個仿製藥獲NMPA批准上市，整體仿製藥收入在2024年上半年已實現正增長。新產品是驅動集團收入增長的重要動力，2024年上半年集團5年內上市的新產品收入達到60.3億元，同比增長39.6%。

- 截至2024年6月30日，集團共有43個腫瘤領域、8個呼吸系統領域、6個肝病領域和4個外科╱鎮痛領域的創新候選藥物處於臨床申請及以上開發階段。其中，3個腫瘤領域、1個外科╱鎮痛領域產品處在上市申請階段；5個腫瘤領域、1個呼吸系統領域、1個肝病領域、1個外科╱鎮痛領域的創新候選藥物處於臨床III期；另有18個腫瘤領域、3個肝病領域、21個呼吸系統領域、10個外科╱鎮痛領域的生物類似藥或仿製藥候選藥物處於臨床申請及以上開發階段。

- 福可維（鹽酸安羅替尼膠囊）是一種新型小分子多靶點酪氨酸激酶抑制劑。2024年2月和7月，安羅替尼聯合貝莫蘇拜單抗向中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（「CDE」）遞交兩項新適應症上市申請，分別用於治療二三線子宮內膜癌和一線腎細胞癌。2024年7月，安羅替尼聯合化療用於晚期軟組織肉瘤一線治療的III期臨床研究取得陽性結果，集團已遞交新適應症上市申請並獲受理。

- 億立舒（艾貝格司亭α）注射液於2023年5月獲批用於預防和治療腫瘤患者在接受化療藥物後出現的中性粒細胞減少症。2023年12月，億立舒被成功納入國家醫保目錄，並在2024年上半年加速放量，成為集團收入增長的重要貢獻品種。

- 安得衛（貝莫蘇拜單抗注射液）是一款人源化PD-L1單克隆抗體，於2024年4月獲得NMPA的上市批准，用於聯合安羅替尼、卡鉑和依託泊甘一線治療廣泛期小細胞肺癌。

- 安柏尼（富馬酸安奈克替尼膠囊）是一款酪氨酸激酶ROS1/ALK/c-Met小分子抑制劑，於2024年4月獲得NMPA的上市批准，用於治療ROS1陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌，是首個獲批用於治療ROS1陽性非小細胞肺癌的國產靶向藥。

- 拉尼蘭諾（泛PPAR激動劑）於2023年3月向CDE遞交臨床試驗申請並獲得受理，7月，拉尼蘭諾被CDE納入突破性治療品種名單。目前該產品正在全球進行III期臨床試驗，是中國第一個進入臨床III期的MASH口服藥物，有望填補中國MASH市場空白。

香港, 2024年8月14日 - (亞太商訊) – 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司（「中國生物製藥」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股票編號：1177）公佈截至2024年6月30日止6個月（「期內」）之未經審核財務業績。

回顧期內，集團收入同比增長11.1%至約158.7億元（人民幣，下同）。歸屬於母公司持有者應佔盈利約30.2億元，同比增長約139.7%，基於歸屬於母公司持有者應佔盈利計算之每股盈利約16.39分。歸屬於母公司持有者盈利同比顯著增加主要由於本期間錄得處置附屬公司收益並計入已終止經營業務導致。經調整非《香港財務報吿準則》歸母淨利潤約15.4億元，同比增長約14.0%。集團流動資金保持充裕，期內有計入流動資產之現金及銀行結餘約85.5億元、計入非流動資產之銀行存款約91.8億元，理財管理產品總額約46.1億元，資金儲備合共約223.4億元。

董事會建議派發中期股息每股3港仙（2023上半年：2港仙）。

中國生物製藥董事會主席謝其潤女士

銷售：邁入創新成果收穫期 創新產品銷售收入持續增加

集團一直以來重視研發，並憑藉高研發投入以獲得顯著收益。集團現已步入創新成果密集收穫期，帶動銷售收入進一步增長。期內，抗腫瘤用藥之收入同比增加19.5%，達約53.6億元，佔集團收入約33.8%。外科／鎮痛用藥之收入同比增加29.9%，達約25.8億元，佔集團收入約16.3%。肝病用藥收入錄得約20.3億元，佔集團收入12.8%。此外，呼吸系統、心腦血管用藥和其他等不同領域產品的銷售貢獻多輪並進，分別佔集團收入約11.2%、8.6%和17.3%。

於呼吸系統領域，集團及時採取了一系列主動管理措施，包括管道下沉、拓展市場覆蓋和集採外市場的二次開發，使天晴速暢銷售額於期內實現了穩步增長。同時，集團通過積極的學術推廣，不斷拓展市場覆蓋，令天韻的銷售額於期內亦取得快速增長。

於外科╱鎮痛領域，集團聚焦高潛地區開發，深入拓展市場覆蓋，並逐步擴大產能，以滿足市場的旺盛需求。氟比洛芬凝膠貼膏的銷售額在過去幾年保持增長態勢，並在期內實現了突破性增長。

中國生物製藥董事會首席執行長謝承潤先生

研發：以研發為核心，驅動集團持續創新與發展

集團繼續專注腫瘤、肝病、呼吸系統和外科╱鎮痛四大治療領域的新產品研發。截至報告期日，集團有在研創新產品76個，其中腫瘤用藥46個、肝病用藥6個、呼吸系統用藥9個、外科╱鎮痛用藥5個，其他類用藥10個。另外，集團還有65個在研仿製藥產品。

集團始終將研發置於核心位置，秉承自主創新、聯合開發及創仿開發相結合的研發策略，持續提高研發能力和效率，將其視為企業持續發展的關鍵。2024年上半年集團研發費用達到約25.8億元，佔集團收入約16.2%。預計到2026年，已上市創新産品的數量將達到25個，將進一步強化集團在四大治療領域的優勢地位，爲長期可持續增長注入強大動力。

中國生物製藥管理層

展望：緊跟國家發展戰略，加速國際化進程

醫藥行業已成為中國乃至全球最具活力和發展潛力的領域之一。中國作為全球第二大醫藥市場，近年來醫療健康需求的快速增長和生物技術的持續突破，為醫藥產業的高質量發展注入了新動力。集團緊跟國家、社會及行業的最新動態，不斷優化發展策略，以「組織整合、全面創新、國際化、數字化」為四大戰略方向，積極革新組織架構，全面提升運營效率，專注於腫瘤、肝病、呼吸、外科/鎮痛四大治療領域的創新發展，並大力推進國際化佈局。

集團秉承「專注創新、服務病患，成為全球領先的製藥企業」的願景，通過自主研發和商務拓展的雙引擎驅動，不斷推動創新發展。集團不斷加大研發投入，積累了強大的自主研發能力。同時，集團積極推進商務拓展和戰略合作，力爭成為全球製藥與生物科技公司的的最佳合作夥伴。2024年4月，集團與勃林格殷格翰建立戰略合作夥伴關係，將勃林格殷格翰的創新抗腫瘤療法引入中國大陸市場，這一舉措不僅展現了集團在醫藥領域的創新實力，也體現了其在國際合作中的深遠影響力。

展望未來，集團將持續堅守「引進來」與「走出去」的雙重策略，以實現國際化發展。集團將全球的醫藥創新成果引入中國，為中國的病患帶來福祉；同時也將積極開拓新的市場，以加速滿足全球各地未被滿足的臨床需求。

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