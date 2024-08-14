踏上巴黎高訂殿堂香港設計師Robert Wun 首度「回家」呈獻時裝騷



香港, 2024年8月13日 - (亞太商訊) – 由香港貿易發展局 （香港貿發局） 主辦、文創產業發展處資助的亞洲時裝界年度盛事 CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展），將於9月4至7日（星期三至星期六）假香港會議展覽中心隆重舉行，而開幕時裝騷CENTRESTAGE ELITES會於展會前一天（9月3日）假香港故宮文化博物館華麗上演。今屆CENTRESTAGE ELITES邀請到首位躋身巴黎高級訂製時裝周的香港時裝設計師 Robert Wun（雲惟駿）參與，他將以Home作為是次時裝騷主題。 這將是Robert Wun 首次回歸香港的時裝騷，亦是香港故宮文化博物館首度上演時裝表演；觀眾將走過博物館標誌性的朱紅色大門進入會場，開展一段非凡的旅程。 Robert Wun 表示：「我的時裝設計師夢想在香港萌芽，這次回來香港舉辦時裝騷，令我過去十年的經歷、點滴、堅持和回憶都重新浮現出来。香港對我有著重要的影響，香港人的精神帶動我對工作充滿熱誠和魄力，我也承傳這裡的文化，擁有一顆感恩的心，飲水思源，適逢品牌十周年，我決定回來辦這個騷；而這場騷的設計和演繹，包含了一些我們（香港人）看得懂的元素。」 他又預告：「我藉著新系列向嫲嫲致敬，設計靈感主要是來自香港女性不屈、勤勞的精神，及多才多藝的特點，還有我們文化上剛柔並重的感覺。我從香港的音樂、影視劇集及電影均得到不少啟發。」 Robert Wun透露，在CENTRESTAGE ELITES中，除了會呈獻多套融入香港文化及情懷的嶄新設計之外，亦會重現他過去十年創作的經典作品，見證他圓滿回歸香港的重要時刻。 展會分享大師心得 Robert Wun於香港出生，2012年在倫敦時裝學院發表畢業設計系列時，被香港知名時裝集團Joyce Boutique發掘。他其後在2014年創立其同名品牌。 Robert Wun的卓越成就得到各界認同，於2020年獲選為Fashion Asia Hong Kong* 10 Asian Designers To Watch之一；2022年榮獲 ANDAM Fashion Awards Prix Spécial 特別獎，並在2023年獲《Vogue Business 100》和《Tatler Asia》評選為時尚圈最具影響力人物之一。2023年1月，Robert Wun首次亮相巴黎時裝周，獲CHANEL總裁Bruno Pavlovsky大力支持，在時裝周的閉幕時裝騷發佈他的首個高級訂製服系列。Robert Wun的作品受到國際頂尖明星青睞，包括Beyoncé、Celine Dion、Lady Gaga、Adele、Cardi B、Florence Pugh 和 Billy Porter。此外，他亦曾為英國皇家芭蕾舞團、電影《飢餓遊戲》以及王家衛導演的電視廣告等設計服飾。（*文創產業發展處資助） Robert Wun成為國際頂尖時裝設計師的歷程極富啟發性，他將於CENTRESTAGE展會第二天（9月5日）主持大師分享會，分享其創作心得和心路歷程。與此同時，展會上亦會展出其別具匠心的設計。 CENTRESTAGE是推廣環球設計師品牌及系列的亞洲時尚盛事，同時亦是區內時尚品牌發佈及推廣新系列和產品的理想平台。香港貿發局今年繼續邀請來自世界各地的業界人士到場參觀採購，並安排商貿配對活動，促進合作商機。一如過往，連場精彩活動，包括時裝表演、研討會、交流活動、時裝巡禮、香港青年時裝設計家創作表演賽等，將令與會者及觀眾收穫豐富、目不暇給。 有關詳情將於8月20日於香港故宮文化博物館舉行的記者會公佈。 圖片下載：https://bit.ly/3WP9hO2 傳媒聯絡 Best Crew Public Relations & Marketing 鄧麗兒 電話：(852) 9199 6723 電郵：diana.tang@bestcrewpr.com 郭穎軒 電話：(852) 6291 4283 電郵：reni.kwok@bestcrewpr.com 香港貿發局傳訊及公共事務部： 陳施樂 電話：(852) 2584 4537 電郵：snowy.sn.chan@hktdc.org 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有50個辦事處，其中13個設於內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。請關注我們的 @香港貿發局 @香港貿發局時尚生活 @香港商貿通 香港貿發局 請訂閱香港貿發局 文創產業發展處簡介 文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。網址：https://www.ccidahk.gov.hk。 Fashion Hong Kong 簡介 Fashion Hong Kong 是香港貿易發展局（香港貿發局）推廣香港時裝設計的活動，銳意帶領香港時裝設計師及品牌連繫國際市場。香港貿發局將於 9月3日CENTRESTAGE ELITES時裝表演當天，在香港故宮文化博物館地下展出10位今屆Fashion Hong Kong設計師的作品，並會於9月4日在香港會議展覽中心舉辦Fashion Hong Kong Runway Show。 Fashion Hong Kong Runway Show 由香港貿發局主辦、文創產業發展處資助，將由導演陳志發執導，以電影手法呈獻四個香港時裝品牌ANGUS TSUI、röyksopp gakkai、selfFab.、Z I D I 的全新2025 春夏系列作品。 展會網頁 CENTRESTAGE 展會網頁：www.centrestage.com.hk

CENTRESTAGE ELITES網頁：http://www.hktdc.com/event/centrestage/tc/centrestage-elites

Fashion Hong Kong 網頁：https://www.fashionhongkong.com.hk/tc

香港青年時裝設計家創作表演賽(YDC)網頁：www.fashionally.com/zh-hk/ 免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。



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