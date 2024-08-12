參與計劃研究的香港教育大學特殊教育與輔導學系署理系主任任演納博士在分享時提到，「近年愈來愈多人關心如何應用AI到特殊教育之上，成為熱門的研究主題。而是次計劃有三大研究方向：一是應用 AI 於到校學前康復服務的接受程度；二是對工作效率的提升；三是對小朋友的治療效能提升。」
除了研發單位的分享，啟動禮上亦有參與特殊教育導師訓練的學生導師及使用服務的學童家長進行分享。當中浸會大學英文系學生導師馬采兒表示，其曾經接觸兩名自閉症學生，分別有說話能力和解難能力上的困難，在使用 Bridge AI 的系統後，可清晰紀錄學生進度，系統化地收集數據，幫助專業團隊獨立處理不同任務。家長方面，學童柔柔的母親指出，柔柔本身有自閉症、專注力不足等行為問題，在日常生活中常會坐不安穩及容易衝動，但在系統協助學習下，性情穩定下來，行為問題亦漸見改善後，自己亦多了私人時間，可以放鬆身心。
由此可見，新系統能有效紓緩特殊教育上的不同困難﹐相信人工智能將可應用於更多社福界的日常運作和介入措施，推動人工智能在復康訓練的普及化，並寄望未來在社署、教育局和其他非牟利機構的推展下，讓更多 SEN 學童能夠受惠。
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