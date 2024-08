Tuesday, 13 August 2024, 16:20 HKT/SGT Share:

來源 Bridge Academy 人工智能到校學前康復服務計劃(AI for OPRS)啓動禮

- 全方位個人化特殊教育學習計劃

- 全港首次引進至跨界別治療師

香港, 2024年8月13日 - (亞太商訊) – 貝智教育機構多年來致力研發人工智能﹐在2024-25學年將與香港聖公會福利協會(Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare Council) 和協康會(Heep Hop Society)首次合作,展開為期四年的先導計劃,並得到利希慎基金(Lee Hysan Foundation)和楊蔡慧嫻基金會(YCWH Trust)資助,將屢獲殊榮的「Bridge AI」人工智能特殊教育需要學習系統,應用於到校學前康復服務( OPRS)。 服務將涵蓋19所幼稚園,並設兩支到校團隊、45位提供OPRS服務的專業人員,如言語治療師、職業治療師、物理治療師、社工、臨床心理學家及特殊幼師等,服務受眾多達600名學生。系統可讓他們為學童度身建議合適訓練,提升服務效能。 貝智人工智能Bridge AI創辦人黃俊文先生表示很高興迎接這個里程碑,他說:「我們於2019年開始幫助不同階層的SEN學童應用系統,今日終於有機會擴展至OPRS,照顧到跨專業治療師不同的需求,讓他們可以獨立地應用系統。我們希望未來能實踐以此系統提升整體服務質素和效率,並擴展應用至整個業界。」 香港聖公會福利協會總幹事劉冼靜儀女士表示,「聖公會自去年開始與貝智合作,已發現成效顯著,今年更可以推前一步,將AI應用於治療學童。在人力資源和財政挑戰下,新技術能善用資源,創造更佳效率,並能結合聖公會『五年策略』,善用科技,智慧管理。」 協康會行政總裁梁惠玲女士則指出,「以往依老師的經驗和知識作評估,現在利用Bridge AI協作,能夠幫助進行評估,並為學童建立適合的訓練計劃。計劃所收集的大數據,可以優化計劃成效,讓老師可以有更多時間支援和關懷家長,善用不同訓練策略,幫助更多學童。」 參與計劃研究的香港教育大學特殊教育與輔導學系署理系主任任演納博士在分享時提到,「近年愈來愈多人關心如何應用AI到特殊教育之上,成為熱門的研究主題。而是次計劃有三大研究方向:一是應用 AI 於到校學前康復服務的接受程度;二是對工作效率的提升;三是對小朋友的治療效能提升。」 除了研發單位的分享,啟動禮上亦有參與特殊教育導師訓練的學生導師及使用服務的學童家長進行分享。當中浸會大學英文系學生導師馬采兒表示,其曾經接觸兩名自閉症學生,分別有說話能力和解難能力上的困難,在使用 Bridge AI 的系統後,可清晰紀錄學生進度,系統化地收集數據,幫助專業團隊獨立處理不同任務。家長方面,學童柔柔的母親指出,柔柔本身有自閉症、專注力不足等行為問題,在日常生活中常會坐不安穩及容易衝動,但在系統協助學習下,性情穩定下來,行為問題亦漸見改善後,自己亦多了私人時間,可以放鬆身心。 由此可見,新系統能有效紓緩特殊教育上的不同困難﹐相信人工智能將可應用於更多社福界的日常運作和介入措施,推動人工智能在復康訓練的普及化,並寄望未來在社署、教育局和其他非牟利機構的推展下,讓更多 SEN 學童能夠受惠。 一眾主禮嘉賓在台上進行啟動禮儀式。(右起)楊蔡慧嫻基金執行主席霍美玲博士,利希慎基金

總裁何宗慈女士,協康會行政總裁梁惠玲女士,香港聖公會福利協會總幹事劉冼靜儀女士,

貝智人工智能Bridge AI創辦人黃俊文先生,香港教育大學特殊教育與輔導學系署理系主任任演納博士 主禮嘉賓與台下來賓大合照。 貝智人工智能Bridge AI創辦人黃俊文先生表示很高興迎接新里程碑。 香港聖公會福利協會總幹事劉冼靜儀女士認為新技術能善用資源,創造更佳效率。 協康會行政總裁梁惠玲女士指,利用Bridge AI可為學童建立適合的訓練計劃。 陳太(中)表示在系統協助學習下,女兒的行為問題大有改善。 各位來賓觀看 AI 系統示範,圖右為貝智人工智能Bridge AI 項目經理黃曉峰先生



