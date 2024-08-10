華邦科技集團成員「港灣家族辦公室」隆重開幕 成立家辦啟新篇 力促多元化發展

家族辦公室領域當前正值政策東風，前景廣闊。香港特別行政區政府於2023年3月發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，其中一項措施提出成立家族辦公室服務網絡，以打造蓬勃生態圈，持續支持本地和全球家族辦公室在香港落戶或擴展業務。有鑑於此，本集團積極響應政策號召，緊抓市場機遇，充分發揮香港作為國際金融中心的優勢，推出家族辦公室品牌「港灣家族辦公室」，助力香港家族辦公室服務實現長久的繁榮與發展。同時，本集團亦洞察多元化金融業務之廣闊前景，推動家族辦公室業務，以達成集團整體多元化發展的重要戰略性舉措。

港灣家族辦公室將秉持着以「陪伴客戶保值、增值與傳承」為使命，發揮香港國際金融中心及離岸人民幣結算中心的優勢，整合全球及多元化資源，通過集團成員公司及業務策略夥伴提供資產管理、財富傳承、金融信貸、專業服務四大服務，為客戶提供全面的財富管理及傳承方案。港灣家族辦公室的成立將進一步補充和完善本集團現有金融業務佈局，促進各業務間協同效益，實現集團整體多元化和可持續發展。

本集團立足於香港，依託有利政策支持與成熟金融生態條件，聚焦服務眾多超高淨值群體。作為一家獲得上市公司資源支持的綜合金融服務平台，港灣家族辦公室通過以全球化視野對各類資產進行深入分析和嚴格篩選，為客戶提供資產管理、財富傳承、金融信貸、專業服務等全面的解決方案。同時，港灣家族辦公室亦匯聚眾多行業頂尖的金融、稅務、法律專家團隊。團隊成員憑藉豐富的專業知識、精闢的洞見和卓越的客戶服務能力，從專業視角全方位規劃家族事務，助力客戶實現財富持續增值和跨代傳承的目標。秉持合法合規的經營理念，本集團成員公司及業務策略夥伴持有多種相關業務牌照，確保服務的專業性與安全性，旨在成為超高淨值人士信賴的財富管理夥伴。

華邦科技控股有限公司主席及執行董事張烈雲先生表示：「我們非常高興見證本集團成員公司港灣家族辦公室的正式成立，這不僅標志着本集團在家族辦公室領域的深度布局，亦展現集團未來業務之多元化發展。香港作為全球重要的國際金融中心，集聚眾多超高資產淨值人士，再疊加相關政策的持續助力，我們相信家辦業務有望成為本集團新的業務增長點，促進內部資源整合與協同，實現集團整體的卓越發展。展望未來，本集團將持續關注市場動態及客戶需求，不斷探索家族辦公室高效服務模式及優質資產配置方案，以滿足客戶日益增長的多元化需求，致力成為世代華人傳承之路上最可靠的港灣。」

– 完 –

有關華邦科技控股有限公司（股份代號：3638.HK，擬更名為「亨利加集團有限公司」）

華邦科技控股有限公司（股份代號:3638.HK）是一家從事多元化業務的企業集團，業務範圍涵蓋金融及專業服務、電子產品貿易及食品供應鏈等。

本集團的金融業務網路更已遍及大中華以至亞太其他國家，成員公司家族辦公室業務發揮香港作為國際金融中心的優勢，與全球首屈一指的金融服務機構合作，資產管理、財富傳承、金融信貸及專業服務綜合解決方案。集團成員公司及業務策略夥伴已取得證監會的註冊機構牌照、金銀業貿易場行員資格以及放債人牌照，其他成員公司亦已取得保監會及積金局中介人牌照。本集團致力打造涵蓋多牌照的一站式金融服務平台，為客戶提供全方位的金融及專業服務。

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