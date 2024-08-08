萬國國際擬更名萬國黃金 明晰黃金主業定位 開啟發展新篇章

香港, 2024年8月9日 - (亞太商訊) – 萬國黃金集團有限公司（「萬國黃金」或「公司」，原名「萬國國際礦業」；股份代號：3939）欣然宣佈，為便於投資者準確理解公司定位，使公司名稱與公司主業及未來業務規劃相匹配，公司名稱將正式變更。

根據最新公告，建議更改公司名稱的特別決議案已獲股東特別大會審議通過，公司英文名稱已由「Wanguo International Mining Group Limited」更改為「Wanguo Gold Group Limited」，而中文名稱「萬國黃金集團有限公司」亦已採納作為公司的新雙重外文名稱。此外，公司簡稱也擬由「萬國國際礦業」變更為「萬國黃金」，此將進一步突出在於不久的將來，公司將以黃金開採及加工為主營業務的市場定位，樹立合適的企業身份及形象，逐步邁入業務發展的新階段。

隨著全球經濟的波動與不確定性的增加，黃金作為避險資產的投資價值持續凸顯。自2019年以來，黃金價格一路攀升，成為全球表現最佳的資產類別之一。8月1日，紐約商品交易所黃金期貨主連價格一度突破2500美元大關，最高報每盎司2506.6美元，再次刷新歷史新高。

面對黃金行業的發展機遇，公司沿著轉型升級的路線，前瞻性佈局黃金業務，通過直接收購的方式，擴大金礦資源和規模，增強盈利能力和市場競爭力。於2018年，公司開始收購所羅門群島金岭礦金礦，並於2020年4月完成收購，順利切入黃金賽道。據了解，所羅門群島金岭礦為世界級黃金礦山，產出金錠及金精礦，與ASX200上市的中大型露天黃金礦相比，所羅門群島金岭礦黃金資源蘊藏以及黃金資源品位均處於領先水平。

於2022年11月，公司開始試產，浮選精礦生產在試產階段穩步提升。此外，公司還在持續推進勘探項目以及改進生產工藝以提升加工能力及改善冶金回收。其中，額外破碎、研磨及Knelson選礦機的安裝預計將於2024年10月完成；尾礦乾堆設施建設第一階段已於2023年完成並投入運營，預計第二階段將於2024年完成。

2023年，得益於金錠及金精礦銷售暢旺，公司業績實現了強勁增長。其中，收入同比增加93.0%，年內溢利同比增加130.3%。其中金錠及金精礦銷售貢獻了50%以上的收入及毛利，成為公司的主要收入來源。值得一提的是，據公司於8月8日發佈的正面盈利預告披露，由於黃金產品銷售量增加，預期2024年上半年公司擁有人應佔溢利將達約人民幣220百萬至人民幣257百萬，較去年同期增加約 50%至75%。可以預見，隨著金岭礦勘探項目的有序推進及生產工藝的不斷改進，黃金開採及加工將為公司貢獻更大的收入及溢利佔比，進一步增厚公司利潤。

展望未來，隨著美聯儲降息腳步漸近，降息週期中實際利率的下行有望進一步助推黃金價格上漲。同時全球央行黃金儲備增加支撐長週期金價走強，雖然中國央行短期暫停購金，但長週期來看黃金儲備仍然保持增加。此外，地緣政治衝突的持續，也將刺激作為避險資產的黃金需求增長。長期來看，黃金價格有望再創新高，並推動黃金股估值中樞持續上行。

本次實施更名，既符合公司當前的業務佈局實際情況，準確反映公司未來戰略發展方向，也有利於提高公司主業辨識度，增強公司於資本市場的吸引力。且目前公司自產金水平正在持續提升之中，金價中樞上移趨勢下，公司業績有望進一步增厚，充分釋放價值增長空間。

關於萬國黃金集團有限公司

萬國黃金集團有限公司（原名「萬國國際礦業集團有限公司」，股份代號：3939.HK）在中國主營採礦、礦石選礦及銷售精礦產品業務。目前，公司透過全資附屬公司擁有江西省宜豐萬國礦業有限公司（「宜豐萬國」）的全部股權，而宜豐萬國則擁有公司進行地下開採的新莊銅鉛鋅礦（一個位於中國江西省的生產礦）（「新莊礦」）。新莊礦有大量有色多金屬礦產資源。新莊礦的產品主要包括銅精礦、鐵精礦、鋅精礦、硫精礦、鉛精礦，以及金與銀的副產品。

公司於2017年7月13日完成收購西藏昌都縣炟地礦業有限公司（「西藏昌都」）51%應佔權益。西藏昌都擁有中國昌都縣哇了格鉛礦（「哇了格礦」），可供公司進一步進行露天及地下開採。哇了格礦有大量的鉛及白銀礦產資源。此外，公司於2020年4月30日完成收購祥符金岭有限公司的77.78%權益，而其擁有位於所羅門群島的一處金岭礦（「金岭礦」）的90%權益，可供公司進一步進行露天及地下開採。公司已自2022年11月起開始試產。金岭礦的產品包括金錠及金精礦。

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