田中貴金屬集團自2025年1月起將重組集團組織結構

東京, 2024年8月9日 - (亞太商訊) - 田中貴金屬集團旗下的純粹控股公司田中控股株式會社(總公司:東京都中央區、執行總裁:田中 浩一朗),自2025年1月1日起將進行集團組織結構的重組,並轉移至以新設立的「TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD.」為中心的經營結構。 集團組織結構的重組是藉由明確集團企業各公司的職能,並根據其職能重新編組,進一步提高生產力和提升經營效率,從而實現永續成長和超長期的企業經營。 在新結構下,將變更迄今為止由田中控股株式會社 進行田中貴金屬集團整體的經營管理、指導及支援的結構。藉由分開資產管理功能和經營管理功能,將田中控股株式會社 分割為「FIELD IN & CO., LTD.」(包含控股的資產管理職能)和「TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD.」(整個集團的經營管理職能),以提升決策速度並促進有效率的經營。 於該「TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD.」之下,將設置主要從事貴金屬產業用業務以及資產用業務的「TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES CO., LTD.」,以及自TANAKA KIKINZOKU JEWELRY K.K. 進行公司名稱變更的「TANAKA PRECIOUS METAL RETAILING CO., LTD.」。 涉及產業用業務相關且為TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES CO., LTD. 的全資子公司,則如同往例設置於TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES CO., LTD. 之下。此外,部分集團企業的英文公司名稱將進行變更。 集團組織結構和公司名稱變更的細節如下。 - 田中貴金屬集團組織結構(自2025年1月起) - 變更公司名稱的集團公司(包含新設立公司) (1) TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD. / 株式会社田中貴金属グループ(新設立/2024年9月30日設立) 英文公司名稱 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD. 日文公司名稱 株式会社田中貴金属グループ (2) TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES CO., LTD. / 田中貴金属工業株式会社 現狀 自2025年1月1日起 英文公司名稱 TANAKA KIKINZOKU KOGYO K. K. TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES CO., LTD. 日文公司名稱 田中貴金属工業株式会社 田中貴金属工業株式会社 ※僅變更英文公司名稱 (3) TANAKA PRECIOUS METAL RETAILING CO., LTD. / 田中貴金属リテイリング株式会社 現狀 自2025年1月1日起 英文公司名稱 TANAKA KIKINZOKU JEWELRY K. K. TANAKA PRECIOUS METAL RETAILING CO., LTD. 日文公司名稱 田中貴金属ジュエリー株式会社 田中貴金属リテイリング株式会社 ※變更日文公司名稱、英文公司名稱 (4) TANAKA ELECTRONICS CO., LTD. / 田中電子工業株式会社 現狀 自2025年1月1日起 英文公司名稱 TANAKA DENSHI KOGYO K. K. TANAKA ELECTRONICS CO., LTD. 日文公司名稱 田中電子工業株式会社 田中電子工業株式会社 ※僅變更英文公司名稱 (5) FIELD IN & CO., LTD. / 株式会社フィールドインアンドカンパニー 現狀 自2025年1月1日起 英文公司名稱 TANAKA HOLDINGS CO., LTD. FIELD IN & CO., LTD. 日文公司名稱 TANAKAホールディングス株式会社 株式会社フィールドインアンドカンパニー ※變更日文公司名稱、英文公司名稱 關於田中貴金屬集團 田中貴金屬集團自1885年(明治18年)創業以來,營業範圍向來以貴金屬為中心,並以此展開廣泛 活動。在日本國內,以最高水準的貴金屬交易量為傲的田中貴金屬集團,長年以來除了進行產業用貴 金屬產品的製造和販售外,也供應貴金屬製作珠寶飾品和投資型貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿,旗下的國內外各集團公司協調合作,使製造、販售與技術一體化,並供應相關產品與服務。2023 年度(2023年12月止)的合併營業額為6,111億日圓,擁有5,355名員工。 田中控股官方首頁

