周杰倫官方IP周同學亮相東京塔 巨星傳奇在下一盤什麼棋？

據瞭解，周同學IP的打造者是港股上市公司巨星傳奇（6683.HK）。此次亮相東京塔是繼泰國曼谷站之後，周同學的二度出海，這標誌著巨星傳奇在IP授權業務上進一步打開了海外市場空間。與此同時，周同學一年內兩度出海的節奏也透露出巨星傳奇在海外佈局的野心。

業內普遍認為，無論是在國內發展還是在海外拓荒，對IP授權業務來說，其發展的關鍵初始點在於IP行銷的商業化，即如何讓IP具備廣泛的知名度且長盛不衰。即便是超級IP，如若版權方不對IP進行持續的粉絲觸達以及強效曝光，IP也很容易被消費者漸漸淡忘。

而IP行銷的底層邏輯就在於情緒價值的傳導，其重要手段之一便是打造體現情感價值的場景，包括文旅、實景娛樂以及活動授權等方面。其中，快閃主題活動因具備「短平快」式的風格，被版權方當成了引流利器。

具體來說，版權方通過自主或者授權合作方的形式，搭建IP快閃店來鋪設IP相關周邊和衍生品，通過這些產品吸引更多消費者參與活動，從而加強消費者對IP的認知，提高IP知名度。

基於此，很多IP運營公司都為自家旗下的IP舉辦過線下快閃活動，以具象化的場景將IP與衍生產品、主題內容等融為一體，打造沉浸式體驗空間，吸引粉絲及更多消費者參與。因此，在業內人士看來，此次周同學IP在東京塔舉辦的快閃活動，也是巨星傳奇進行IP行銷，打開周同學IP在海外知名度的一種市場開拓行為。

在巨星傳奇的運營下，周同學在國內已小有名氣。據公告披露，巨星傳奇自上市至今已接連在國內投資了5場周杰倫「嘉年華」演唱會，並在演唱會舉辦期間聯合支付寶策劃了「尋找周同學」的Citywalk路線，將約6米高的玻璃鋼大娃安置在演唱會場外及各大景點，根據各地官方數據，已收官的杭州、福州、長沙三站演唱會場內外合計人次近百萬，以此推測巨星傳奇的投資目的也是讓周同學在百萬人流面前實現顯著曝光，強化粉絲對周同學是周杰倫官方二次元IP的認知。演唱會期間周同學限時快閃店和販賣機前人流攢動，粉絲排成長隊搶購心儀周邊，足見周同學在粉絲心中的超高人氣。此外，巨星傳奇還通過將周同學IP進行潮流時尚、手辦潮玩，文創周邊、食品、實景娛樂等多領域的授權以及線下展出周同學相關周邊和衍生品的方式不斷觸達粉絲。巨星傳奇通過多元的IP運營方式，將粉絲對偶像的情感進一步延伸至IP，加深了周同學與粉絲之間的黏性。