周杰倫官方IP周同學亮相東京塔 巨星傳奇在下一盤什麼棋?

香港, 2024年8月6日 - (亞太商訊) – 近日,日本東京的地標性建築與觀光景點東京塔,迎來了一位特殊「人物」——周杰倫的官方二次元IP周同學。7月26日,周同學的巡迴快閃《周同學世界巡遊之東京塔站》在東京塔拉開帷幕,為期三周至8月18日結束。周杰倫本人還在社交平台呼籲「在東京的朋友可以去感受一下」。 《周同學世界巡遊之東京塔站》快閃活動現場 據瞭解,周同學IP的打造者是港股上市公司巨星傳奇(6683.HK)。此次亮相東京塔是繼泰國曼谷站之後,周同學的二度出海,這標誌著巨星傳奇在IP授權業務上進一步打開了海外市場空間。與此同時,周同學一年內兩度出海的節奏也透露出巨星傳奇在海外佈局的野心。 業內普遍認為,無論是在國內發展還是在海外拓荒,對IP授權業務來說,其發展的關鍵初始點在於IP行銷的商業化,即如何讓IP具備廣泛的知名度且長盛不衰。即便是超級IP,如若版權方不對IP進行持續的粉絲觸達以及強效曝光,IP也很容易被消費者漸漸淡忘。 而IP行銷的底層邏輯就在於情緒價值的傳導,其重要手段之一便是打造體現情感價值的場景,包括文旅、實景娛樂以及活動授權等方面。其中,快閃主題活動因具備「短平快」式的風格,被版權方當成了引流利器。 具體來說,版權方通過自主或者授權合作方的形式,搭建IP快閃店來鋪設IP相關周邊和衍生品,通過這些產品吸引更多消費者參與活動,從而加強消費者對IP的認知,提高IP知名度。 基於此,很多IP運營公司都為自家旗下的IP舉辦過線下快閃活動,以具象化的場景將IP與衍生產品、主題內容等融為一體,打造沉浸式體驗空間,吸引粉絲及更多消費者參與。因此,在業內人士看來,此次周同學IP在東京塔舉辦的快閃活動,也是巨星傳奇進行IP行銷,打開周同學IP在海外知名度的一種市場開拓行為。 在巨星傳奇的運營下,周同學在國內已小有名氣。據公告披露,巨星傳奇自上市至今已接連在國內投資了5場周杰倫「嘉年華」演唱會,並在演唱會舉辦期間聯合支付寶策劃了「尋找周同學」的Citywalk路線,將約6米高的玻璃鋼大娃安置在演唱會場外及各大景點,根據各地官方數據,已收官的杭州、福州、長沙三站演唱會場內外合計人次近百萬,以此推測巨星傳奇的投資目的也是讓周同學在百萬人流面前實現顯著曝光,強化粉絲對周同學是周杰倫官方二次元IP的認知。演唱會期間周同學限時快閃店和販賣機前人流攢動,粉絲排成長隊搶購心儀周邊,足見周同學在粉絲心中的超高人氣。此外,巨星傳奇還通過將周同學IP進行潮流時尚、手辦潮玩,文創周邊、食品、實景娛樂等多領域的授權以及線下展出周同學相關周邊和衍生品的方式不斷觸達粉絲。巨星傳奇通過多元的IP運營方式,將粉絲對偶像的情感進一步延伸至IP,加深了周同學與粉絲之間的黏性。 演唱會場外快閃店和販賣機前粉絲排隊搶購 與此同時,周杰倫對自家官方IP也是不斷進行流量扶持,不僅為其國內唯一公域社交帳號起名為「周同學」,在快手帳號上累積了近5044萬粉絲,還在演唱會場內用周同學形象在大螢幕為歌迷進行注意事項提醒。種種舉動均使得周同學在超高人流面前得以強勢露出。 而周杰倫在海外的影響力更是不容小覷。根據國際唱片業協會數據,周杰倫曾憑藉專輯《最偉大的作品》拿下「2022年全球最暢銷專輯排行榜」冠軍,成為首位全球年度專輯銷量第一的華語歌手。周杰倫龐大的海外粉絲群體和影響力有望成為巨星傳奇推動周同學IP勢能向海外市場輻射的推動力。而此次借助周同學東京塔的快閃活動,以及周杰倫在社交平台的強勢呼籲,海外粉絲對周同學的認知和認同感將有所增加,業內人士稱看好周同學的出海發展空間潛力。 值得一提的是,IP授權業務仍具備可觀的市場容量。根據國際授權業協會發佈的《2024全球授權市場報告》數據,2023年全球授權商品和服務銷售額達到創紀錄的3565億美元,並持續保持增長態勢。此外,根據財經資訊服務機構金十數據,截至2024年5月29日,全球最掙錢的三大IP寶可夢、Hello Kitty、小熊維尼的世界範圍累計收入分別達到了1473億美元、890億美元、767億美元,這為巨星傳奇等IP運營公司提供了可向上發展的空間。 據知情人透露,東京塔只是巨星傳奇拓展海外授權業務的開端,其瞄準的是在全球的佈局。隨著周同學IP在海外打響知名度,巨星傳奇或將吸引到更多海外合作夥伴的目光,巨星傳奇將有望受惠於海外業務的拓展,在這一增量市場中獲得市場紅利。



來源:李勛/界面新聞



