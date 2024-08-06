香港義工獎2024 正式接受報名 青年力量 行義無疆界



香港, 2024年8月5日 - (亞太商訊) – 「香港義工獎」為民政及青年事務局與義務工作發展局合辦、香港賽馬會慈善信託基金透過其「賽馬會眾心行善」計劃支持的年度義工嘉許計劃。上屆「香港義工獎」得到社會各界踴躍參與，共頒發超過22 000個獎項，較2022年多近3倍，認受性及廣泛性持續提升。今年繼續得到政商民各界鼎力支持，「香港義工獎2024」以「青年力量 行義無疆界」為主題冀推動更多青年人參與義務工作，共建關愛共融社會，即日起開始接受報名及提名。義工獎今年亦增設新奬項，嘉許及鼓勵更多市民投入義工行列，且推出全新網上報名系統以優化報名程序，鼓勵各界踴躍參與，推動全城行義！ 傳承行義力量 共創行義文化 「香港義工獎2024」有幸邀得香港特別行政區行政長官夫人暨義工總領袖及香港義工獎榮譽贊助人李林麗嬋女士、民政及青年事務局副局長梁宏正先生、義務工作發展局主席彭韻僖律師、「賽馬會眾心行善」計劃諮詢委員會召集人張仁良教授，以及傑出企業及個人義工得奬者代表協助拍攝宣傳片，各人透過傳遞義工臂章寄意傳承行義力量，帶出人人行義的信息。 義工總領袖李林麗嬋女士讚賞港人︰「香港人向來有愛心及善心，願意獻出寶貴時間為社會作出貢獻。」民政及青年事務局副局長梁宏正先生認為義務工作乃建構和諧關愛社會的基石，亦呼籲更多青年人參與義工服務，共同締造更美好的香港。 「賽馬會眾心行善」計劃諮詢委員會召集人張仁良教授期望今年新增的「賽馬會眾心行善躍晉義工獎」能勉勵首次及重返義工行列的市民，積極投入義工服務。同時鼓勵50歲或以上人士參與義工服務，共創全城行義文化。 透過行義提升幸福感 義務工作發展局主席彭韻僖律師指：「『香港義工獎』旨在嘉許義工無私的付出，表揚他們對義務工作的貢獻和成就。」早前義務工作發展局委託香港恒生大學市場學系進行了「香港義務工作調查2024」，不少受訪者均認為得到社會或朋友的嘉許或認同是讓他們參與義務工作的一個誘因；數據亦顯示參與義工服務是市民提升幸福感的其中一條鑰匙。因此，她冀望「香港義工獎」有利於進一步推動義工發展，持續提升社區整體幸福感。 青年行義 發揮力量 「香港義工獎2024」以「青年力量 行義無疆界」為題，推動青年善用創新力量，鼓勵青年人積極參與義務工作。去年傑出青年義工得奬者郭家寶小姐相信透過推動義務工作，能實際為他人及自己帶來改變，並從中啟發及激勵更多人參與，傳播義工精神，推動社會長遠正面發展。 關於香港義工獎 「香港義工獎」目標是嘉許本地傑出義工及青年義工／團隊、企業、非商業機構、屋苑及學校等，表揚他們對義務工作的貢獻和成就。獎項的審閱及評選主要有兩大系列，分別為時數獎及傑出獎，組別涵蓋個人、青年義工、團隊、企業、非商業機構、屋苑及學校。傑出獎項的評審委員會是由多位社會賢達組成，他們將甄選出得獎義工、團隊和計劃，冀能成為最具認受性、影響力及公信力的義工獎項，透過得獎者為社會樹立義工典範，感染更多人加入義工行列，宣揚「關愛香港‧人人行義」的精神。 「香港義工獎2024」現已接受報名及提名，截止日期為2024年8月30日﹙*愛心學校獎項的截止日期為9月30日)。頒獎禮將於2024年12月舉行。市民可瀏覽「香港義工獎」網站 https://www.hkv-award.hk，了解詳情及報名。 「香港義工獎」網址：https://hkv-award.hk/

「香港義工獎2024」宣傳片：連結



如有查詢，請聯絡：何靖怡小姐 (Coco) 電話：2101 9988 電郵：coco.ho@avs.org.hk 下載宣傳片、圖片及新聞稿：按此 圖片說明： 圖片一（香港義工奬2024 海報）：行政長官夫人暨義工總領袖李林麗嬋女士、民政及青年事務局副局長梁宏正先生、「賽馬會眾心行善」計劃諮詢委員會召集人張仁良教授及義務工作發展局主席彭韻僖律師於宣傳片中一同宣揚「關愛香港 人人行義」的信息。 圖片二：行政長官夫人暨義工總領袖李林麗嬋女士（右）為義務工作發展局主席彭韻僖律師（左）整理義工臂章，寄意傳承行義力量，人人皆可做義工。 圖片三：香港義工獎 2022傑出義工黎諾㦤先生及香港義工獎 2023傑出青年義工郭家寶小姐，聯手發動青年力量。 圖片四：行政長官夫人暨義工總領袖李林麗嬋女士（中間）、民政及青年事務局副局長梁宏正先生（右三）、義務工作發展局主席彭韻僖律師（左四）、義務工作發展局總幹事李佩琪女士（右一）及一眾傑出企業義工代表鼓勵各界踴躍參與「香港義工獎2024」。



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