東港城與Life@KCC 及Joy@KCC投入奧運盛事



香港, 2024年8月4日 - (亞太商訊) – 四年一度的體壇盛事已經強勢開鑼，運動狂熱席捲香港。東港城日前（7月27日）率先舉行東港城「運動狂熱．躍動巴黎」開幕打氣派對，領航啟動全城投入奧運盛事。活動邀請到前劍擊隊「大師兄」張小倫、港隊「羽毛球女神」吳芷柔、歌手胡鴻鈞、任暟晴、冼靖峰、鍾柔美、孫漢霖及劉詠彤一起手持氣球及手幅為港隊打氣為活動揭開序幕，寓意香港運動健兒今屆能夠全力以赴，創出佳績。 「大師兄」張小倫及「羽毛球女神」吳芷柔分別大騷劍技和球技，並與藝人胡鴻鈞及任暟晴組隊進行劍擊羽毛球大決鬥；而鍾柔美則孖劉詠彩與冼靖峰及孫漢霖進行男女子組打氣啦啦舞對決。８名運動員及藝人在台上落力進行打氣遊戲，獲得全場投入吶喊，將現場氣氛推高；加上歌手胡鴻鈞、任暟晴、冼靖峰、鍾柔美、孫漢霖及劉詠彤等獻唱，吸引逾千人到場觀賞，場面非常熱鬧。 張小倫與吳芷柔均表示很高興能夠參與是次活動，與廣大市民齊心支持香港運動員。擔任香港劍擊代表多年，剛在今年宣佈退役的小倫以大師兄身份分享自己以往的備戰心得，希望劍擊隊能再度奪金。他稱：「今次有幸獲商場邀請運動員參與活動，令更多家長可以帶小朋友來接觸和認識奧運項目，和參與有關遊戲，令他們對運動產生興趣。」他表示，自己今次參與活動希望可以把奧運同體育精神予年青一代。而一直為球賽默默奮鬥的吳芷柔在活動上許下承諾：「過去自己經常參與不同國家的積分賽，現在多了時間留港，可以有更密集的訓練備戰未來的全運、亞運，同時調整好心態。」 【打卡】東港城「躍動巴黎體育館」 精心打造法式運動場地 仿如置身全球盛會焦點 東港城將於即日起至8月11日巴黎奧運期間呈獻「運動狂熱．躍動巴黎」活動，一樓中庭搖身變成「躍動巴黎體育館」，讓城中運動健兒及隱世高手大顯身手！佔地逾5,300呎的體育館佈置充滿濃厚法國色彩，主打人氣比賽田徑項目中必備的法國色彩賽道以代表着法國的藍白紅設計而成，既奪目又經典，在跑道上擺出跑步英姿，有姿勢有實際。另外，迷你巴黎鐵塔以及最具代表性的聖火誓燃起各位的運動魂，除了讓大家盡情打卡感受法式運動場狂熱氣氛，亦集合讓各位好動的運動迷熱血沸騰的刺激體驗。親身上陣，挑戰SHOOT！ACE！GOAL！射箭、網球及足球三大人氣體育項目，炎夏在室內拼盡全力一較高下；會場更特別引入新興運動桌下足球機，讓你和好友激烈比試，互曬腳法與技術。活動期內，東港城將全程直播焦點賽事，為現場觀眾提昇觀賽體驗，更特設Chill級打氣派對，於指定日子憑指定積分換領打氣爆谷及打氣包，以及免費派發手幅及氣球，讓市民盡情投入為愛隊吶喊助威打氣。 全城掀起運動狂熱，東港城亦趁機大手推出多重運動狂熱獎賞，憑指定積分或消費換領運動服飾電子贈券、打氣包、爆谷、按摩產品、泊車券及一田超市贈券等，甚至有機會贏取來回法國巴黎機票，實行真正躍動巴黎！ 經過三星期緊張又刺激的賽事，為感謝大家對港隊的支持，東港城亦將於８月11日（星期日）巴黎奧運閉幕當天舉行閉幕運動音樂會，屆時會邀請女團VIVA、顏米羔、陳蒨葶及李爾晨大唱好歌，多個充滿活力的團體亦會分別表演花式足球、花式跳繩、功夫及藝術體操等賞心悅目的項目，結合運動及音樂為整個活動完美謝幕。 The Point會員尊享：「全民挑戰3大體育項目」玩樂證換領

日 期：即日起至8月11日

時 間：10am – 10pm

地 點：東港城一樓中庭

參加方法：The Point會只需於東港城場內以電子貨幣即日消費滿HK$500或憑2,000積分，即可換領電子遊戲套票乙套，憑票可即日參加3大體育項目遊戲各一次。 四年一度的世界體壇盛事怎能不帶上貓主子？萌貓小隊今夏全面進駐葵興life@KCC及joy@KCC，打造讓喵星人擔當主角的Sports ‘CATnival’ 夏日貓運會！由即日起至9月8日，萌貓小隊廣邀活潑好動的貓貓及貓奴們一起參加夏日貓運會，到訪8大熱門運動場館大展拳腳，田徑、籃球、足球，跳水甚至滑板任喵選擇，更有貓主子最愛的貓爪板，讓萌爆肉球得到寵幸，當然少不了讓貓奴們非常費心的躲貓貓遊戲！完成比賽後當然要踏上今屆夏日貓運會頒獎台，和主人們來一張含金量極高的合照！ 萌貓小隊舉行的派對當然會廣邀所有毛孩一同參加。Sports ‘CATnival’ 夏日貓運會於指定週末限定舉行4大毛孩運動主題活動，包括毛孩萌爆跨欄障礙賽，看看哪家毛孩在50米跨欄賽道跑得最快?還有親親毛孩競技賽，為汪星人及喵星人特設多條可愛賽道，盡情放電。想靜態活動又舒展筋骨的，更可選擇寵物瑜伽，人寵同樂。壓軸活動當然是「毛」特兒Fashion Show，悉心為你的愛寵打扮成最潮運動風穿搭，出席派對！ 萌貓小隊更貼心為一眾毛小孩謀福利，聯同life@KCC籌備3大寵愛手作坊，讓寵主能親手為毛孩製作可愛的小飾物！夏日貓運會開鑼，窩心的life@KCC更特別推出夏日激賞消費禮遇，顧客於場內食肆消費集齊印花即可獲贈高達HK$200 KCC指定餐飲贈券！為迎接奧運life@KCC及joy@KCC舉辦「Sports for All運動狂賞」，除了於商場大電視直播焦點賽事之外，顧客只要於指定日期穿上運動衫到商場觀看奧運直播及消費，即有機會獲贈運動飲品一支！商場更貼心為一眾車主安排額外免費泊車賞，車主只需身穿運動衫及憑消費換領泊車優惠，即可獲贈額外１小時免費泊車券，方便車主及親友於奧運期間再到場觀賞賽事。 Sports‘CATnival’夏日貓運會

日期：2024年7月3日起至9月8 日

時間：上午10 時至晚上10 時

地點：life@KCC – ３樓及空中花園Green@KCC；joy@KCC – ２樓中庭

地址：life@KCC - 葵涌葵昌路72至76號；joy@KCC - 葵涌葵昌路51號號 (葵興港鐵站E出口直達)

電話︰2400 8000



話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

