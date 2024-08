香港代表團東盟三國之旅在越南作結 共簽署逾50份合作備忘錄

胡志明市, 2024年8月2日 - (亞太商訊) – 由香港貿易發展局(香港貿發局)組織、香港特別行政區行政長官李家超率領的代表團,圓滿結束為期一周的東盟三國訪問。

香港代表團於訪問老撾萬象、柬埔寨金邊及越南河內和胡志明市期間,共簽署逾 50份合作備忘錄,標誌著香港與東盟三國在促進亞洲繁榮與成長的共同願景下,建立更緊密的合作。

是次代表團由香港貿易發展局(香港貿發局)組織,香港特別行政區行政長官李家超率領,並由香港主要官員陪同,約30名成員為香港、内地及國際企業及商會的商界領袖,涵蓋金融及保險、創新科技、專業服務、基礎建設、運輸及物流、能源,以及酒店旅遊等行業。此行目的為深化原有合作,擴大經貿網絡,以及探討香港、以至粵港澳大灣區,以及「一帶一路」倡議帶來的機遇。

行政長官李家超於8月2日總結東盟之旅時表示:「在過去六日,我們訪問了三個國家、四個城市,出席約30場活動。我和三國的領導人會面,作了良好的交流,參觀多間企業和『一帶一路』項目,與很多商界朋友見面和互動,我們結交了新朋友,鞏固了舊感情,促進人文交流。」他又指,代表團成員會透過他們的網絡和人脈,分享訪問所獲得的成果和體會。

香港貿發局主席林建岳博士表示,代表團希望透過是次訪問加強香港與其第二大貿易夥伴—東盟之間的聯繫,並介紹香港的最新營商機遇。

他説:「近年,香港在創新和可持續發展等新領域取得重大突破。我們擁有國際水平的研發及知識產權基礎設施,加上政府大力支持,香港在綠色科技、智慧製造和供應鏈管理方面都極具優勢,為我們與東盟企業提供豐沛合作機會。今次我們共促成香港與老撾、柬埔寨、越南的企業和組織,簽訂55份合作備忘錄,為未來更深入及廣泛的合作鋪橋搭路。」

林建岳博士補充:「香港貿發局非常感謝特區政府,及各位代表團成員的支持。我們將繼續通過全球50個辦事處,協助企業開拓商機。」

在訪問河內和胡志明市期間,代表團成員與越南的政府機構及企業共同簽署30份合作備忘錄,涵蓋貿易與投資推廣、金融、金融科技、運輸及物流,以及教育等領域。代表團亦與越南工商會等當地主要商會會晤交流,並到訪VinGroup集團股份公司及聲白平陽有限公司(Tessellation Binh Duong Co Ltd)等主要企業,探討當地發展和合作商機。

為吸引當地商界利用香港營商平台,香港駐新加坡經濟貿易辦事處(駐新加坡經貿辦)與香港貿發局在胡志明市合辦商務午餐會,獲約220位商界領袖及主要官員出席。

代表團在越南的訪問共促成30份合作備忘錄(MoU),以深化各領域合作:

1.財經事務及庫務局與越南社會主義共和國財政部

2.香港投資推廣署與Foreign Investment Agency, Ministry of Planning and Investment of the Socialist Republic of Vietnam

3.香港貿易發展局與越南工商會

4.香港貿易發展局與越南貿易促進局

5.香港機場管理局與Vietnam Airlines JSC

6.香港機場管理局與Airports Corporation of Vietnam

7.香港機場管理局與Sovico Group

8.香港總商會與越南工商會

9.香港投資推廣署與越南香港商會

10.香港旅游發展局與Traveloka Vietnam Co., Ltd

11.中國銀行(香港)有限公司與越南中國商會胡志明市分會、越南中國商會廣東企業聯合會,及越南香港商會

12.建銀國際(控股)有限公司與VinaCapital Holdings Ltd

13.香港工業總會與越南新加坡工業園

14.富衛集團與青年成就越南部

15.香港大學經管學院與胡志明銀行大學

16.香港大學經管學院與胡志明市經濟大學

17.香港理工大學與胡志明市國家大學

18.香港理工大學與Vietnam National University – Ho Chi Minh High School for the Gifted

19.順豐供應鏈與NTQ

20.渣打銀行(香港)有限公司與金寶通集團有限公司

21.渣打銀行(香港)有限公司與建滔集團有限公司

22.渣打銀行(香港)有限公司與Stavian Group Joint Stock Company

23.香港新華集團與Becamex IDC Corp

24.Tekcent Limited與Locamos Technology

25.Tekcent Limited與Quickom

26.香港上海匯豐銀行有限公司與315 Medical Joint Stock Company

27.The Vietnam Association HK與越南香港商會

28.The Vietnam Association HK與Viet Nam Young Entrepreneur’s Association

29.VRCN Limited與越南香港商會

30.VRCN Limited與Quickom

代表團在老撾的訪問共促成12份合作備忘錄(MoU):

31.中國香港海關與老撾海關

32.香港投資推廣署與老撾國家工商會

33.香港貿易發展局與老撾中華總商會

34.香港貿易發展局與老撾國家工商會

35.香港貿易發展局與老撾工業及商務部

36.建銀國際(控股)有限公司與豐沙灣集團

37.CLP SEA Infrastructure Limited 與CGN Energy Technology (Laos) Co., Ltd及Krittaphong Group Co., Ltd

38.香港工業總會與首都萬象工商會

39.高鋒集團與老撾國家數字科技集團有限公司

40.HashKey Capital與Lao National Digital Technology Group Co., Ltd

41.香港理工大學與萬象高中學校

42.香港付貨人委員會與老撾國家工商會

代表團在柬埔寨的訪問共促成13份合作備忘錄(MoU):

43.香港投資推廣署與柬埔寨發展理事會

44.香港貿易發展局與柬埔寨發展理事會

45.香港中華總商會與柬埔寨王國工業、科學、技術與創新部

46.香港中華總商會與柬埔寨王國商務部

47.香港貿易發展局與柬埔寨總商會

48.香港總商會與柬埔寨總商會

49.香港工業總會與柬埔寨香港商會

50.香港機場管理局與Société Concessionnaire de l'Aéroport

51.富衛集團與金邊皇家大學媒體與傳播系

52.建銀國際(控股)有限公司與ACLEDA Bank Plc.

53.建銀國際(控股)有限公司與柬埔寨西哈努克港經濟特區有限公司

54.國泰航空集團與Société Concessionnaire de l'Aéroport

55.香港航空有限公司與柬埔寨航空

圖片下載:https://bit.ly/3YsDt3E

代表團訪問越南胡志明市期間,香港貿發局和駐新加坡經貿辦合辦商務午餐會,促進兩地更深層的經濟與文化聯繫,並由香港貿發局主席林建岳博士發表主題演講。 香港特別行政區行政長官李家超表示,香港將繼續充分發揮一國兩制優勢,為柬埔寨等「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)國家帶來新機遇。 越南胡志明市人民委員會主席潘文邁在商務午餐會上致辭。 約220位商界領袖及主要官員出席香港貿發局與駐新加坡經貿辦在胡志明市合辦的商務午餐會。期間,代表團與越方簽署合作備忘錄。 香港代表團訪問Vingroup,了解集團在電動車和綠色金融領域上的最新發展。 代表團也參觀了聲白平陽有限公司(Tessellation Binh Duong Co Ltd),了解公司在可持續發展製衣及供應鏈整合方面的最新發展。 (左二)香港貿易發展局主席林建岳博士對代表團成功深化東盟與香港關係表示欣慰,希望代表團能將所見所聞帶回香港,並以訪問期間所得作為基礎,創造更多商機。

