黑芝麻智能招股進行中：身處熱門賽道 巨大投資價值有望被激發

香港, 2024年8月1日 - (亞太商訊) – 近期，武漢自動駕駛網約車「蘿蔔快跑」火爆出圈，成為資本市場熱點話題，在自動駕駛的熱潮下，快速走紅的湖北，再次出現一家知名自動駕駛企業。昨日（7月31日），黑芝麻智能（「公司」，2533.HK）在港啟動招股，招股日期截至8月5日，目前招股正在進行中。繼帶火蘿蔔快跑之後，湖北這片創新熱土，有望孕育出「自動駕駛AI芯片第一股」。

明星資本強力支持 市場地位不俗

據悉，黑芝麻智能是一家車規級計算SoC及基於SoC的智能汽車解決方案供應商。自成立以來，公司秉承著用芯賦能未來出行的使命，深耕高算力芯片市場，專注於開發車規級SoC，獲得了知名機構和投資者的青睞。

在本次IPO之前，公司已完成十輪融資，股東陣容包括小米、蔚來資本、騰訊、上汽、中銀投資等。明星資本的強力支持，無疑是對公司業務發展的重要認可，使其在市場上的競爭力得到了顯著提升。同時，也表明了專業投資者對公司未來發展前景的樂觀預期，預示著公司在資本市場上的吸引力將進一步增強。

作為智能汽車SoC的先行者，黑芝麻智能從專注於自動駕駛應用的華山系列高算力SoC開始並將其商業化，並於近期推出武當系列跨域SoC，以從核心自動駕駛功能擴展至覆蓋對智能汽車等先進功能的更多樣化及複雜需求，在智能汽車SoC領域建立了領先地位。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年車規級高算力SoC的出貨量計，公司是全球第三大供應商，同時也是率先開始批量生產具有高算力(50+ TOPS)的自動駕駛SoC的公司，還是率先在中國推出具有100+ TOPS的自動駕駛SoC的公司。

關鍵技術驅動 客戶群龐大優質

關鍵技術是推動企業發展核心驅動力，也是驅動黑芝麻智能加速成長的重要引擎。依託以目標為導向研發的自有關鍵技術，公司成功開發了可實現智能汽車及其他自動駕駛的關鍵SoC解決方案，包括NeuralIQ ISP高性能的影像解決方案，以及神經網絡處理器DynamAI NN引擎，其配有軟硬件同時優化、多陣列及多精度支持以及強大的感知能力，亦是中國首批自主研發的車規級NPU之一。

憑藉卓越的技術實力和在自動駕駛領域的深厚積累，黑芝麻智能獲得了廣泛的知識產權組合。截至最後實際可行日期，公司在全球擁有133項註冊專利及163項專利申請、兩項集成電路佈圖設計註冊、104項軟件著作權及176項註冊商標。

得益於在技術上的領導地位及先發優勢，黑芝麻智能建立了廣泛且優質的客戶群，覆蓋超過80個合作夥伴，包括一級供應商、汽車OEM、傳感器製造商、芯片開發商及軟件公司。截至最後實際可行日期，公司已與眾多主要汽車OEM如一汽集團、上汽集團、東風集團、江汽集團以及領先一級供應商如博世、億咖通科技及經緯恒潤合作，已取得來自16家汽車OEM及一級供應商的意向訂單。

從行業角度而言，隨著技術成本不斷降低及消費者的接受度越來越高，自動駕駛乘用車得到廣泛地應用。根據弗若斯特沙利文的資料，自動駕駛乘用車的全球銷量預計到2028年將達68.8百萬輛，滲透率為87.9%。中國銷量預計到2028年將達27.2百萬輛，滲透率為93.5%。L1級、L2級、L3至L5級車輛的滲透率預計到2028年在全球分別達25.0%、54.3%及8.6%，而預計在中國分別達11.1%、69.9%及12.5%，市場前景一片光明，消費潛力巨大。

黑芝麻智能以自主研發為基石，深耕自動駕駛優質賽道，憑藉強勁的技術實力以及豐富的產品矩陣，持續強化其獨特的核心競爭優勢，建立了堅實的保障體系，並贏得了市場的高度認可。若成功上市，該公司有望成為港股市場中極為稀缺的高科技領域自動駕駛芯片標的，屆時將享受龍頭估值溢價，激發其長期投資價值。

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