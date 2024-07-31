老鋪黃金發佈上市後首份正面盈利預告

香港, 2024年7月31日 - (亞太商訊) – 中國古法手工金器專業第一品牌 - 老鋪黃金股份有限公司（「老鋪黃金」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：6181.HK ），中國黃金協會認證的「我國率先推廣「古法黃金」概念的品牌，是中國古法手工金器專業第一品牌」，欣然宣佈，集團截至2024年6月30日止六個月（「2024年上半年」）未經審核綜合管理賬目及董事會現時可得的其他相關資料的初步評估，財務表現預計將錄得顯著增長。此為公司上市後首次發佈正面盈利預告。

集團預計於2024年上半年將錄得淨利潤約人民幣5.5億元至人民幣6億元，較去年同期增加約1.8至2.05倍。

經過董事的深入評估，多重因素的共同驅動使得集團實現了淨利潤的顯著增長。首先，公司品牌影響力的持續擴大，有效帶動了存量店鋪的營收增長，無論是線上還是線下渠道，都實現了整體營收的顯著提升。其次，品牌產品的不斷優化、推陳出新以及反覆運算升級，進一步促進了營收的持續增長。老鋪黃金致力於滿足消費者日益多樣化的需求，通過不斷創新來提升產品競爭力。

此外，市場消費觀念的轉變和消費理念的升級也為集團的業績增長提供了有力支援。消費者越來越偏愛具有顯著經典文化內涵和產品價值的高品質古法黃金產品，這與公司的產品定位和市場策略高度契合。

最後，與2023年同期相比，公司成功新增了6家門店，並對1家門店進行了擴容，這些新增和擴容的門店為集團的營收增長做出了重要貢獻。

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關於老鋪黃金股份有限公司

老鋪黃金創立於2009年，是中國第一家推廣「古法黃金」概念的品牌，第一家推出「足金鑲嵌鑽石」產品的品牌，亦是第一家推出「金胎燒藍」產品的品牌。同時，老鋪黃金是經中國黃金協會認證的「我國率先推廣「古法黃金」概念的品牌，是中國古法手工金器專業第一品牌」。品牌傳承中國經典文化與非遺工藝，融合國際時尚審美，老鋪黃金兼具中國非遺文化價值和顯著產品差異。老鋪黃金秉持「經典」、「極致」和「傳世」的核心價值，傳承中國經典文化與非遺製金工藝，融合國際時尚審美，致力於成為譽滿全球的黃金珠寶品牌，專注於打造經典極致、更具品牌文化內涵和產品價值的黃金產品。



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