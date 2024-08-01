Loop Industries宣布完成先前公佈的Reed Management融資方案和合作夥伴關係的重要里程碑



加拿大蒙特利爾, 2024年7月31日 - (亞太商訊) - Loop Industries, Inc.（納斯達克股票代碼：LOOP）（“公司”、“Loop”、“我們”），一家致力於通過製造100%回收聚對苯二甲酸乙二醇酯（“PET”）塑料和聚酯纖維以加速塑料循環經濟的清潔技術公司，今天提供了有關公司與Reed的合資夥伴關係（“JV”）和融資協議的最新情況。今天上午，Reed和法國興業銀行宣布，法國興業銀行已同意收購Reed 75%的股份，並為Reed提供最初達2.5億歐元的資金，後續可能增加至3.5億歐元。此交易需符合包括監管批准在內的慣例成交條件，將為Reed的計劃投資提供資金保障，包括其之前宣布的Loop技術在歐洲部署的合資夥伴關係，以及Reed和Loop於2024年5月30日宣布的協議中披露的分級融資方案。 根據Loop和Reed之間的協議條款，Reed將提供以下資本： 1000萬歐元投資於Loop將發行的可轉換優先證券，該證券包含13%的PIK股息率和5年期限，可以以每股4.75美元轉換為Loop股票或以現金贖回。

2500萬歐元貸款給Loop，分兩批支付——第一批在交易完成時支付，以支持全球部署機會，第二批在接下來的12個月內支付，以支持歐洲部署機會，兩批貸款均有13%的PIK利率和3年期限。 今天Reed的公告是實施Loop與Reed交易的重要一步。Loop預計將在Reed與法國興業銀行交易完成時間範圍內完成剩餘的成交條件。Loop在與政府和其他融資方面的討論中進展順利。 要查看法國興業銀行發布的新聞稿，請點擊以下鏈接： https://www.societegenerale.com/en/news/press-release/transition-investment-reed-acquisition-project Reed的首席執行官Julien Touati評論道：“我們對這一里程碑感到非常自豪，並期待繼續與Loop合作，以支持Loop在未來幾年的發展。” Loop Industries的創始人兼首席執行官Daniel Solomita評論道：“我們很高興法國興業銀行，作為歐洲最大的金融機構之一，成為Reed的主要投資者。擁有法國興業銀行、Reed和Julien作為Loop的長期合作夥伴，將增強我們在未來的定位，隨著我們在印度、歐洲及其他地區部署我們的技術。這筆資金將為Loop的Infinite Loop™印度工廠的股權承諾以及工廠啟動前的運營費用提供大部分資本。” 關於 Loop Industries Loop Industries 是一家技術公司，其使命是加速世界向可持續 PET 塑料和聚酯纖維的轉變，並擺脫我們對化石燃料的依賴。 Loop Industries 擁有專利和專有技術，可以解聚無價值和低價值的廢 PET 塑料和聚酯纖維，包括塑料瓶和包裝、任何顏色、透明度或條件的地毯和紡織品，甚至是被太陽和鹽降解的海洋塑料，到它的基礎構件(單體)。這些單體經過過濾、純化和聚合，製成適合用於食品級包裝和聚酯纖維的原生品質 Loop(TM) 品牌 PET 樹脂，從而使我們的客戶能夠實現他們的可持續發展目標。 Loop(TM) PET 塑料和聚酯纖維可以在不降低質量的情況下無限循環利用，成功地閉合了塑料循環。 Loop Industries 通過減少塑料垃圾和回收廢塑料以實現可持續發展的未來，為全球走向循環經濟做出貢獻。 公司普通股在納斯達克全球市場上市，代碼為“LOOP”。 欲了解更多信息，請訪問 www.loopindustries.com 。在 Twitter 上關注 Loop: @loopindustries , Instagram：loopindustries . Facebook：Loop Industries 和 LinkedIn：Loop Industries. 前瞻性聲明 本新聞稿包含根據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》定義的“前瞻性聲明”。此類聲明可能以“打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“預計”、“預測”、“應該”、“可能”、“項目”、“預測”、“估計”、“目標”、“相信”、“希望”、“潛力”或“繼續”等詞語開頭，或類似的詞語。這些前瞻性聲明包括但不限於關於Loop的市場機會、策略、改善和擴展能力、競爭、預期活動和支出（Loop進行業務計劃的過程中），可用現金資源的充足性、合規性、未來增長計劃和運營、Loop可尋址市場的規模、市場趨勢以及Loop公司財務報告的內部控制的有效性等方面的陳述。前瞻性聲明並不保證未來的業績，它們是基於一定的假設，並且受到各種已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了Loop的控制範圍，無法預測或量化，因此，實際結果可能與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果有所不同。此類風險和不確定性包括但不限於以下方面的風險和不確定性：（i）我們技術和產品的商業化；（ii）我們與合作夥伴的關係狀態；（iii）我們知識產權和產品的開發和保護；（iv）行業競爭；（v）相對於我們當前和未來財務承諾的額外融資的需求和能力；（vi）我們製造設施的工程、合同和建設；（vii）我們擴大規模、製造和銷售產品以產生收入的能力；（viii）我們擬議的商業模式及其執行能力；(ix) 能否獲得任何擬議合作夥伴關係的必要批准或滿足任何封閉條件的能力，(x) 我們合資企業項目以及在此過程中恢復某些支出的能力。（xi）由於增加的監管、媒體或財務報告審查、實踐、傳聞或其他原因對公司業務和運營產生的不利影響；（xii）疾病流行和其他與健康有關的關切和危機，可能導致資本市場減少獲取、供應鏈中斷和審查、對受影響地區生產的貨物禁運、政府強制關閉企業以及由此導致的員工臨時停工、政府就業補貼計劃、旨在防止疾病傳播的旅行限制或類似措施，或可能導致我們無形資產、固定資產和設備的非現金減值的市場或其他變化，（xiii）全球宏觀經濟不確定性及其影響的效果，包括通脹、市場波動以及外匯匯率和利率的波動，（xiv）任何針對我們的美國證券交易委員會（“SEC”）調查或集體訴訟的結果，（xv）我們招聘和/或保留合格員工和顧問的能力，（xvi）我們幾乎無法控制或不控制的其他事件或情況，以及(xvii) 其他在Loop截至2024年2月29日的財年年度報告Form 10-K以及Loop隨後向SEC提交的文件中討論的因素。投資者和股東被敦促免費在SEC的網站http://www.sec.gov 上閱讀這些文件。Loop不承擔公開更新或修訂其前瞻性聲明的義務，也不承擔因新信息、未來事件或其他原因導致的義務。 了解更多信息：

投資者關係:

Kevin C. O'Dowd, Investor Relations

Loop Industries, Inc.

+1 617-755-4602

kodowd@loopindustries.com 媒體查詢:

Andrea Kostiuk, VP Marketing & Communications

Loop Industries, Inc.

+1 (450) 951-8555

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