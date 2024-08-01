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來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC AI+創新方案閃耀世界人工智能大會 - 「信息安全威脅識別平台」於BPAA大賽勇奪榜眼

香港, 2024年7月31日 - (亞太商訊) – 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息科技)有限公司（「中信國際電訊CPC」）欣然宣布，其基於AI+創新能力打造的「信息安全威脅識別平台」，憑藉算法模型創新和技術架構創新，入圍世界人工智能大會四大品牌賽事之一「BPAA第四届全球應用算法模型典範大賽」TOP 50，並勇奪公共賽道銀獎。 「BPAA第四届全球應用算法模型典範大賽」TOP 50 — 公共賽道銀獎 中信國際電訊CPC憑藉對企業客戶的深入了解與豐富的服務經驗，自2017年起，便積極參與人工智能技術的發展，不僅致力於將AI技術融入「雲網安」服務中，更在創新算法與算力研發應用上持續深耕，透過不懈的努力與積累，在多個關鍵項目領域取得了行業矚目的成就，並成功申請或授權了多項技術專利認證。其中，中信國際電訊CPC自主研發的一系列AI與信息安全業務的創新融合應用，更多次受到來自國際和國內權威機構的高度認可。 創新引擎轟鳴，「信息安全威脅識別平台」在算法模型賽道上疾馳領先 中信國際電訊CPC此次贏得大獎的「信息安全威脅識別平台」，經過了BPAA大賽專家評委團中包括算法、人工智能及大數據領域的技術專家和企業家的嚴謹評審規範流程，以有效性、創新性、應用性、安全性四大維度為核心，結合各個賽道行業特徵和發展趨勢進行評審及覆核後，一致認可其緊密貼合産業發展的實際需求，並能展現出顯著的落地性和市場潛力，在質量、應用能力和領域覆蓋上均需保持較高水準，最終在衆多優秀項目中脫穎而出，彰顯强勁實力。 人才為成功之本，創新為智賦之力。中信國際電訊CPC積極推動數字化轉型，過去一直做好人才儲備，積極建立並培育强大科研實力的數據科學及創新技術與應用團隊，為人工智能與大數據發展提供了廣泛的應用場景。 中信國際電訊CPC行政總裁黃政華先生表示：「團隊在推進人工智能算法的研發和應用持續突破創新，開啓大模型時代智能化新範式，借助數字平台、機器學習以及數據分析能力，為我們的客戶提供更精準、更全面、更個人化的專利大數據與應用服務。這次獲得BPAA大獎的 『信息安全威脅識別平台』，完美體現了AI技術成果與信息安全服務的深度融合，以AI+安全實踐『數據高質量發展和安全保障』的關鍵任務。團隊將持續透過AI+創新能力將傳統服務變革創新，加速推動數字産業化、産業數字化，放大數字經濟的輻射帶動作用，助力數字經濟發展。」 中信國際電訊CPC信息安全威脅識別平台的主要創新性體現在以下兩大方向： 算法模型創新：流量異常行為偵測算法採集交換機全流量數據並進行會話切分，將切分後的流量會話數據轉換成影像，再透過AI自動提取影像特徵，對流量進行分類；基於開源大模型訓練信息安全專用大模型，為流量異常識別小模型提供異常識別與標識樣本數據，並且能够透過text2sql的方式，將系統後台數據按照用戶的自然語言指示快速檢索和生成個性化圖文報表，還可以通過對話互動的方式，為用戶提供更有針對性的信息安全防護策略及建議、自動生成安全分析報告等。 技術架構創新：採用大小模型融合+雲邊協同架構，引入了持續更新和優化機制，透過版本管理將雲端模型壓縮後下發到客戶端推理，從而大幅降低客戶實際使用時的資源消耗與成本。 化「智」為力，數智應用化，此次獲獎不僅是對中信國際電訊CPC信息安全威脅識別平台算法創新性的認可，更是將創新算法在信息安全領域中成功應用的高度肯定。 中信國際電訊CPC信息安全威脅識別平台介面 重塑安全新征程， TrustCSI™ 3.0雲網神盾引領ICT安全服務全面升級 隨著「人工智能＋」的加速發展，現正迎來智能化高質量發展的嶄新時代。數字基礎設施的快速發展、應用場景的廣泛湧現，以及研究基礎的不斷夯實，共同塑造數字經濟的新優勢。審視全球趨勢，隨著數字化、網絡化和智能化浪潮，網絡安全所面臨的挑戰與風險愈發顯著，情勢呈現出前所未有的嚴峻性、複雜性和多變性。這種挑戰不僅具有全面性和深入滲透的特點，其隱蔽性和動態性也達到了新的高度。這一態勢背景下，對於業務布局廣泛、特別是全球化發展的企業而言，數字化技術無疑是一把雙刃劍。一方面，它為企業帶來了業務升級、智能化轉型的寶貴機會和價值；另一方面，這也伴隨著信息安全、網絡安全以及數據安全遭受攻擊的風險顯著增加。 近年來，中信國際電訊CPC運用人工智能技術持續在ICT安全領域深耕，並將安全服務全面升級至TrustCSI™ 3.0雲網神盾。該服務核心利用AI技術，將安全營運深入至數據的全生命周期，涵蓋數據的獲取、流動、儲存和運算等各個環節。中信國際電訊CPC將「創新 · 不斷」的服務理念融入數智雲網安服務一體化之中，建構了智賦網絡安全服務框架。其中，「AI攻防」實踐特別受到企業客戶的青睞，助其將網絡及信息安全由被動式保護轉化為主動式防禦。 中信國際電訊CPC TrustCSI™ 3.0雲網神盾 中信國際電訊CPC「AI攻防」實踐由安全專業技術專家團隊組成，結合豐富的行業實踐經驗，透過AI技術綜合評估客戶的IT基礎設施環境與應用的風險，制定有效的防禦措施，以協助客戶達到更高的安全保障。 在「AI攻防」實踐中，「攻方」執行全方位的評估和模擬，包括：資産、策略與流程梳理、AI識別與漏洞掃瞄、滲透測試、模擬釣魚郵件演習，並提供風險評估分析，以幫助企業識別潛在的弱點、漏洞和風險等; 「防守方」則提供全面的防禦服務，包括人員培訓、風險諮詢、系統測試、分析報告、設備部署、回應與溯源，配合24x7託管服務，實現攻防互補，安全賦能。「AI攻防」實踐針對企業營運環境及系統的防禦能力進行全面的壓力測試，藉此有效提升員工的安全意識及洞悉企業潛在風險，及早修正，加强主動防守能力，提升企業對網絡威脅的全面布局。 未來，中信國際電訊CPC將持續運用人工智能技術，與網絡、雲端運算和信息安全場景進行全面融合，致力建構智賦雲網安一體化服務平台，為客戶提供堅實的數字ICT基礎設施支持。 - 完 - 關於應用算法實踐典範（BPAA) BPAA比賽旨在匯聚國際演算法資源，打造實踐標桿，培養模型演算法團隊，構建產業生態鏈，推動全球演算法高地。作為世界人工智慧大會的主要品牌活動之一，BPAA在世界人工智能大會組委會辦公室的指導下已成功舉辦三屆。 2024大賽由上海市經濟和信息化委員會、上海市普陀區人民政府指導，上海市人工智能行業協會、上海人工智能研究院等單位聯合承辦。今年共有來自全球超過15個國家、60個城市、700+支團隊參與大賽角逐。大賽每年發布應用算法典範TOP 50榜單，涉及公共、工業、金融、醫療、商業等多個領域，建立了完善的先進應用演算法案例庫，助力人工智能的整體發展。 請瀏覽https://www.worldaic.com.cn/activity#q0獲取更多資訊。 中信國際電訊CPC簡介 中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解决方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解决方案及SmartCLOUD™雲端運算解决方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解决方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。 憑藉「創新 ‧ 不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的强大潜力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。 中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務布局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。 請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。 傳媒查詢： Catherine Yuen

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