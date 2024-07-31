上海, 2024年7月31日 - (亞太商訊) – 中國領先的房車製造商——新吉奧房車有限公司（以下簡稱“新吉奧房車”）近期已申請在香港上市，幷宣布成爲“長城之夜”盛典的鉑金贊助商。這場由中國澳大利亞商會（AustCham China）主辦的年度晚會，將于2024年9月7號 在中國長城居庸關段舉行。此次贊助彰顯了新吉奧房車對汽車創新、社區參與和跨文化交流的堅定承諾。

全球擴張：穩步前行

新吉奧房車業務始于2014年，在全球房車市場取得了卓越成績。據相關資料顯示，該公司已經占據了澳新房車市場近10%的份額，致力于在澳大利亞和新西蘭市場中占據領先地位。2023年，澳新市場業務收入貢獻了新吉奧房車海外收入的94%，凸顯了該地區在公司國際戰略中的關鍵作用。

卓越創新：引領行業

新吉奧房車在2014年收購澳大利亞房車品牌 Regent，隨後研發Snowy River和NEWGEN品牌，爲其成功奠定了堅實基礎。2015年推出的Snowy River房車以其創新設計、高質量工藝和卓越的製造品質而聞名，迅速成爲澳大利亞領先的房車品牌。該品牌榮獲多項國際大獎，從2019年到2022年連續獲得了"最佳性價比"“澳洲年度房車”等獎項。

企業責任：回饋社會

新吉奧房車贊助長城之夜盛典，彰顯了其對企業社會責任（CSR）的堅定承諾。這一舉措是公司開展更廣泛戰略的一部分，旨在積極參與社會公益活動，爲社會創造積極影響。

- 社區參與: 長城之夜爲新吉奧房車提供了一個理想的平臺，幫助其與當地社區互動幷支持慈善事業。通過贊助長城之夜，新吉奧房車能够幫助弱勢群體，通過衆安慈善基金會，爲孤兒提供醫療保健，幷爲弱勢群體提供基本生活必需品。

- 可持續發展：新吉奧房車致力于開發新能源商用車和可持續製造實踐，以减少環境影響。公司即將在浙江省桐鄉市開展房車研發、創辦生産基地，旨在踐行環保技術，打造中國房車智能製造的核心基地。

- 健康與福祉：新吉奧房車通過旗下産品和社會倡議積極促進人類健康與福祉。公司支持各類提升社區福祉的項目，包括提供醫療服務和幫助殘疾人群。長城之夜慈善拍賣的收益將用于資助醫療服務和病患。

展望未來

新吉奧房車的戰略方向包括增加對技術和服務的投資，滿足客戶的個性化需求幷引領汽車行業發展。公司的使命是爲家庭打造優質車輛，幷成爲汽車細分市場全價值鏈服務商。

新吉奧集團董事長繆雪中表示： "新吉奧房車很榮幸能够支持中國澳大利亞商會，幷期待在長城之夜度過一個難忘的夜晚。此次贊助重申了我們致力于提供高品質車輛和服務的承諾，同時促進了澳大利亞和中國汽車行業更緊密相連。"

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關于新吉奧房車

新吉奧房車是房車行業的領軍企業，專注于輕量化和智能車輛技術，以創新設計和高質量工藝在汽車細分領域享有盛譽。自成立以來，新吉奧房車一直致力于探索和發展澳新市場的房車産業。

關于長城之夜

長城之夜由中國澳大利亞商會在北京傾力打造，已成爲年度社交盛事。這場別具一格的盛會，以其獨特的娛樂、精緻的美食和慈善募捐而聞名，吸引各界人士共襄盛舉。活動在舉世聞名的中國長城舉行，來賓們身著華服，欣賞壯麗的景色，共同度過一個充滿難忘時刻的美好夜晚。

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Tian Zhang, Sandpiper Communications

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