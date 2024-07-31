中銀人壽領航邁向更優質退休生活



香港, 2024年7月31日 - (亞太商訊) – 香港步入高齡化社會，為協助退休人士、長者及照顧者規劃全方位退休生活方案，中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）宣佈踏出突破性的一步，牽頭發起「安心2gether」聯盟，匯聚五大機構，一同推行跨代退休生活規劃，以令長者享受更優質及全面的老年生活（「享老」）。 中銀人壽與黃金時代基金會去年聯合發表《攜手共建第二人生》白皮書，根據調查結果建立「長者樂活指數」，結果僅為6.0分（10分滿分），當中健康及社區支援的滿意程度分別只有4.8分及5.3分（10分滿分）。中銀人壽執行總裁鄧子平先生表示：「《攜手共建第二人生》白皮書深入探討高齡化社會現象，亦帶出養老屬於兩代人共同承擔的重要性。我們牽頭成立的『安心2gether』聯盟，結合五大機構的專業及熱誠，提出解決方案，協助規劃更完善的『享老』藍圖，令長者及照顧者兩代一同受惠。」 中銀人壽執行總裁鄧子平先生在中銀人壽牽頭成立的「安心2gether」聯盟記者招待會上致辭，

稱中銀人壽牽頭成立「安心2gether」聯盟，冀結合各界所長，讓長者可以安心享老。 服務涵蓋身心靈及財務需要 冀助逆轉身心健康風險 「安心2gether」聯盟是首個由金融機構發起、針對「享老」服務的聯盟。聯盟發起人為中銀人壽，成員包括康訊生物分析、安心三寶、醫思健康和PURE集團，並由香港老年學會會長及老人科專科醫生梁萬福醫生出任「安心顧問」，共同協助長者與照顧者及早積極防範健康風險，配合一系列專業服務，有望逆轉身心健康風險，達致享老退休生活。 「安心2gether」聯盟成員提供的服務涵蓋多個範疇，第一階段聚焦於「管理『初老』風險」及「逆轉身心健康風險」 兩大層面，兼顧身心靈健康及財務安排的需要。 聯盟成員康訊生物分析可藉由香港中文大學醫學院研發的專利技術「全自動視網膜圖像分析（ARIA）」拍攝「眼底相」，以了解長者腦健康情況，在15分鐘內快速評估中風及認知健康風險，準確度高達九成。 了解腦部風險後，長者可經聯盟成員安心三寶一站式訂立「持久授權書」，提早管理及規劃財產，以確保長者在日後精神上無行為能力時，仍可由其信任的受權人代為處理財政事務，支付生活和醫療的開支，減低經濟壓力，以免日後急病驟至時猝不及防。 除腦部風險外，在邁向初老階段，長者身體機能亦會逐漸下降，醫思健康提供一系列身體檢測套餐，有助長者進一步掌握自身狀況，全方位進行健康風險管理。而PURE集團作為優質的連鎖瑜伽及健身中心，在身心靈三個層面提供優質及多元化的服務，括針對「慢活人生族」的專業健身課程，結合社交活動及營養諮詢，助他們建立健康習慣及拓闊社交圈子，從而逆轉健康風險，協助他們開展人生精彩下半場。 「安心2gether」聯盟正式啟動，中銀人壽作為享老金融服務的領航者，致力協助跨代規劃享老生活。

中銀人壽執行總裁鄧子平先生(左三)、安心三寶創辦人陳啟川律師(左一)、醫思健康持股管理人兼首席

業務策劃總監（醫療保健）周至莉博士(左二)、香港老年學會會長及老人科專科醫生梁萬福

醫生(右三)、 康訊生物分析有限公司創辦人兼行政總裁徐仲鍈教授(右二)、PURE集團

行政總裁王家琦女士(右一) 中銀人壽：將推金融產品配合「享老」所需 中銀人壽作為享老金融服務的領航者，將會為客戶免費或以折扣優惠提供聯盟機構的服務。中銀人壽執行總裁鄧子平先生表示：「中銀人壽首階段希望透過『安心2gether』聯盟，規劃退休藍圖，並提供平台協助退休人士及長者管理初老風險，提升身心健康，減輕照顧者的壓力。為配合享老服務的需求，中銀人壽下一階段將推出相關金融產品，希望老有所依，長者在退休後仍可享穩定的現金流。此外，我們亦正籌備全新概念的旅居享老計劃，讓長者享受全方位優質退休生活，詳情將稍後公布。」 香港老年學會會長梁萬福醫生認為：「人口老化及安老問題一直備受關注，要有效提升長者生活質素，初老及退休人士只要在身心健康及財務規劃上作出積極部署，人生下半場仍能樂活無憂，同時減輕照顧者往後的壓力。透過『安心2gether』聯盟，希望能持續在各渠道進行普及教育，為長者富足的退休生活提供專業意見。」 黃金時代展覽暨高峰會展示「享老」生活方案 為加深公眾對「安心2gether」享老生活方案的認知，由中銀人壽冠名贊助的「第九屆黃金時代展覽暨高峰會」1將於2024年8月2至4日在香港會議展覽中心舉行，聯同不同界別為人口老化議題出謀獻策。屆時將實地展示「安心2gether」理念及聯盟成員的產品和服務，參觀人士可以免費進行全自動視網膜圖像分析(ARIA) 認知健康風險，及免費心血管動脈硬化檢測；現場亦會介紹持久授權書概念，參觀人士可預先報名參加講座，由安心三寶安排與其合作的執業律師主講；同時可享免費「慢活人生族」試堂優惠。期間亦邀請到金融界、醫療界、法律界、創科界及旅遊界的專業人士舉辦研討會，就智齡生活、旅居選擇及「養老變享老」的議題，作出深入探討。 中銀人壽夥拍「康訊生物分析」及「安心三寶」，提倡長者積極了解和防範健康風險。中銀人壽執行

總裁鄧子平先生(前右一)、中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒先生(後右二)、安心三寶創辦人陳啟川

律師(前左二) 、康訊生物分析有限公司創辦人兼行政總裁徐仲鍈教授(前右一) 「醫思健康」提供一系列身體檢測套餐，有助長者進一步掌握自身狀況，全方位進行健康風險管理。

中銀人壽執行總裁鄧子平先生(左一)、中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒先生(右一)、醫思健康持股

管理人兼首席業務策劃總監（醫療保健）周至莉博士(中) 「PURE」建議初老及退休人士可透過改善生活方式，逆轉身心健康風險。中銀人壽執行總裁鄧子平

先生(右一)、中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒先生(左一)、PURE集團行政總裁王家琦女士(中)



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