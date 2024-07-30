周大福人壽「閃耀傳承」儲蓄壽險計劃 助客戶增值財富 靈活規劃傳承



香港, 2024年7月29日 - (亞太商訊) – 周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）於日前啟動全新品牌後，今天強勢推出全新「閃耀傳承」儲蓄壽險計劃（「閃耀傳承」），集儲蓄、增值、傳承、壽險於一身，讓客戶可按個人需要靈活理財，為自己和家人的閃耀未來奠定穩固基石。同時，又與周大福企業旗下大灣區醫療集團攜手為經常北上南下的客戶，於內地獲得適當且高質量的港式醫療服務，持續為客戶開創保險新價值。 周大福人壽首席產品總監關珮妍表示：「面對經濟環境急速變化，我們深明客戶需要穩健地增值財富，所以啟動新品牌後即推出儲蓄壽險產品『閃耀傳承』，計劃提供保證現金價值及非保證紅利，保證回本期短至6年，更預期4年回本，並設有不同保單選項，客戶可以定期提取保單價值，猶如自製長糧，彈性籌備退休生活或財富傳承，高度自主地實現理財目標。讓客戶獲享優越的儲蓄保障方案的同時，實踐我們致力開創保險新價值的品牌理念。」 「閃耀傳承」的優越特點包括： 1.保證回本期最短可至6年2，穩健累積財富之選：客戶透過整付保費，保證現金價值於保單開始時高達已繳付保費總額1 的80%2，6年後計劃即保證回本2，預期回本期更短至4年2; 客戶另可行使「終期紅利鎖定選項」3，將非保證的終期紅利轉換為保證的週年紅利，讓財富穩定地滾存增值。以整付保費300,000美元保單為例，除可於第4個及第6個保單週年日達預期回本2及保證回本2，總保單價值4更可於第10個、第15個及第25個保單週年日完結時，分別達已繳付保費總額1之150%、200%及超過350%2。 2.保單分拆選項: 第5個保單年度完結後，客戶可於每個保單年度分拆保單，把現有保單的部分投保單位分配至一份獨立「分拆保單」，即一變二，再二變四，如此類推，讓客戶極致發揮計劃的資產分配功能。 3.保單雙傳承方案: 保單於第6個保單週月日起可無限次轉換受保人5，另外設有「保單延續選項」6 (即受益人於受保人身故後成為新保單持有人(如適用)及新受保人)，保障期將調整至新受保人128歲，確保保單能無限期繼續傳承。 4.定期優越提取 輕鬆自製被動收入 客戶透過繳付1次保費 (整付)，便可於第２個保單週年日開始每年提取５％已繳付保費總額1至保單期滿7，彈性籌備退休生活或財富傳承。 為鼓勵客戶及早為自己及家人籌劃未來，於推廣期內投保可享限時５％保費折扣，定期優越提取更可優化至 (1-1-5)，即繳付1次保費 (整付) 便可於第１個保單週年日開始每年提取５％淨保費8至保單期滿7，讓客戶可以更早開展理財方案。 跨地域服務 全方位守護客戶健康 周大福人壽緊貼市場脈搏，自今年初與大灣區醫療集團締結成策略合作夥伴後，不斷擴大合作範圍，為選擇移居大灣區享受退休生活或因工作需要經常往返粵港兩地客戶，開闢突破地域界限的升級醫療保健服務，包括為指定計劃的客戶提供： - 個人化全面健康檢查及首年保費回贈雙重優惠 : 除Humansa及聯合醫務外，指定儲蓄壽險客戶亦可享有新增、由大灣區醫療集團提供的個人化全面健康檢查，更有機會獲得高達２個月的首年保費回贈優惠。 - 指定醫療保障提升計劃9：即日起至2025年1月31日，指定醫療保險計劃客戶透過預先批核於大灣區醫療集團四間三甲級公立醫院及醫療服務中心住院／或進行治療，可獲享升級保障，包括 : (1) 移除出院 / 日間手術後的中醫治療每次門診限額；(2) 指定門診 / 日間手術雙倍現金津貼及 (3) 豁免訂明診斷成像檢測的共同保險。 註： 1.已繳付保費總額指保單的基本計劃或分拆保單(如根據保單分拆選項條款所建立)應繳付並已繳付之保費總額，並已計算大額保費折扣(如適用)，惟任何其他保費折扣 (如有) 均不計算在內；及須按部份退保後剩餘之投保單位與保單繕發時之投保單位比例調整；如客戶作出部份退保， 已繳付保費 總額將按比例減低。 2.總保單價值可於第10、15、25個保單週年日完結時分別達已繳付保費總額之150%、200%、超過350% /保證回本期最短可至6年/預期回本期最短可至4年及保單開始時保證現金價值達已繳付保費總額的80%只適用於整付保費(未計算大額保費折扣及任何其他保費折扣(如有))為300,000美元或以上的保單。保證/預期回本期是指在某保單年度完結時，保單之保證/預期現金價值首次等於或大於已繳付保費總額之保單年度。假設客戶不作任何提取、保單並沒有全數退保、沒有行使其他保單選項、沒有任何索償及沒有任何欠款。 3.您可在行使終期紅利鎖定選項前無限次申請轉換自動鎖定回報/客戶鎖定回報選項，但於行使後，您只可選擇取消此選項而不可作任何變更，而由客戶鎖定回報中實際獲得的終期紅利將會在完成申請批核後釐定，該金額或會比您提交申請當時所示的終期紅利較低或較高。於轉換終期紅利後，未來的終期紅利亦會相應調低。任何未轉換之終期紅利可升可跌，甚至變為零。如於行使自動鎖定回報選項期間作出部份退保申請，此選項將會即時暫停，而您亦須重新申請以恢復自動鎖定回報選項。請參閱保單條款以了解更多關於終期紅利鎖定選項之詳情。 4.總保單價值指保證現金價值及非保證累積週年紅利及利息(如有)及非保證終期紅利(如有)之總和。 5.轉換受保人須符合指定條件和當時的行政規定。投保單位、現金價值總額(包括保證及非保證)、保單日期及保單年度將在轉換受保人生效日期當日保持不變，而保單的基本計劃之計劃期滿日將更改為轉換新受保人128歲生日當天或緊接其後的保單週年日(以適用者為準)。轉換新受保人的年歲於申請轉換受保人時須為65歲(上一次生日年齡)或以下及不可比首名受保人年長 10 年或以上；轉換受保人必須獲得保單持有人、準新受保人以及承讓人(如有)同意，而新舊受保人必須於轉換受保人時仍然在生及保單仍然有效時作出申請，並需提供令我們滿意之準新受保人的可保證明。我們在轉換受保人生效日期當日起將停止為於我們記錄中的首名受保人或之前的受保人(如適用及視乎個別情況而定)提供任何保障。請參閱保單條款以了解更多關於轉換受保人選項之詳情。 6.於受保人身故時，若保單持有人(仍在生)與受保人非同一人，受益人將成為延續新受保人。而於受保人身故時，若保單持有人同時身故或保單持有人與受保人為同一人，受益人將成為新保單持有人及延續新受保人，惟該受益人須符合當時公司的行政規定。於行使此選項後，投保單位、已繳付保費總額、保證現金價值、累積週年紅利及利息(如有)、終期紅利(如有)、保單日期及保單年度將在保單延續生效日期當日維持不變，但保單的基本計劃之計劃期滿日將調整至延續新受保人128歲生日當天或緊接其後的保單週年日(以適用者為準)，而退保款項會等於或低於行使前的身故賠償。 如身故賠償支付選項已被選取，您需要在遞交保單延續選項書面申請前取消身故賠償支付選項安排。請參閱保單條款以了解更多關於保單延續選項之詳情。 7.只適用於整付保費(未計算大額保費折扣及任何其他保費折扣(如有))為100,000美元或以上的保單。假設保單並沒有全數退保、沒有行使其他保單選項、沒有任何索償及沒有任何欠款。現金提取是首先提取累積週年紅利及利息(如有)，然後以調低投保單位方式提取保證現金價值及終期紅利(如有)而實現。現金提取會令其後的保證現金價值、非保證週年紅利、非保證終期紅利及身故賠償總額有所調整及減少。現金提取須符合本公司最低投保單位之要求。如現金提取會使該保單之投保單位減少至低於最低投保單位之要求，則不可提取現金。此例子乃根據本公司現時預期的紅利率及累積週年紅利之息率所計算，並非保證，因此所演示之提取金額亦未必可維持。如將來宣佈的紅利率或累積週年紅利之息率有所變更，保單可能會提早或延遲調低投保單位以提取以上指定之金額。 8.淨保費指已計算大額保費折扣及5%整付保費折扣優惠的整付保費。 9.受條款及細則約束，詳情請向周大福人壽查詢以了解更多。 重要提示： - 本新聞稿乃資料摘要，僅供參考之用。詳情請參閱有關產品小冊子、宣傳單張及保單文件。有關周大福人壽「閃耀傳承」儲蓄壽險計劃詳情，均以保單合約之條款及細則作準。 - 本新聞稿的產品資料不包含「閃耀傳承」儲蓄壽險計劃的完整條款，有關完整條款載於保單文件中。上述「閃耀傳承」儲蓄壽險計劃可作為獨立保單而無須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。敬請務須參閱有關「閃耀傳承」儲蓄壽險計劃之主要產品推銷刊物、保單條款及由閣下的持牌保險中介人所陳述之說明文件以全面了解關於以上定義、收費、產品特點、不保事項及賠償給付條件等之詳情及完整條款及細則。 - 有關「閃耀傳承」儲蓄壽險計劃產品小冊子，請瀏覽: https://www.ctflife.com.hk/pdf/sc/prime-treasure-savings-insurance-plan-brochure.pdf - 如欲查詢，歡迎致電周大福人壽客戶服務熱線：+852 2866 8898。 - 本新聞稿只適宜於香港分發，不應被詮釋為在香港以外地區提供周大福人壽的任何產品，或就其作出要約或招攬。 如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何周大福人壽的產品屬違法，周大福人壽在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。 關於周大福人壽保險有限公司 周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港近40年，為新創建集團有限公司（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）多元業務體系的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛家人於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為大灣區領先的保險公司，持續開創保險新價值。 傳媒聯絡 周大福人壽保險有限公司

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