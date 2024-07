Monday, 29 July 2024, 10:49 HKT/SGT Share: 復星的全球化之路 創造了真正的稀缺性

香港, 2024年7月29日 - (亞太商訊) – 「不出海,就出局」。今天,成就一家偉大的中國企業,全球化是必由之路。 全球化有兩條路徑:一條是性價比之路,對外輸出產品、服務或產能;另一條,則是以全球視野,煉成真正的全球化企業—全球佈局、全球運營、全球發展。 復星國際﹙HKEX: 0656﹚,顯然走了第二條路。 近期,復星國際董事長郭廣昌在公司2024年中期工作會議上表示,經過30多年發展,復星已經成為少有的植根中國、能在全球佈局運營的企業之一。這一點,非常值得自豪,「一定要把這種能力變成我們的盈利。」 事實上,從2007年香港上市啟動全球化進程後,17年來,復星錘煉出獨一無二的全球化能力,並將其轉變為穩定盈利和成長性,構建出深深的「護城河」。 2023年,復星國際海外業務佈局已經超過35個國家和地區,海外收入達人民幣892億元,佔總收入的45%,海外收入十年複合增長率更是高達55%。 放眼望去,能做到像復星這樣全球化佈局、全球化運營,並長期保持高速成長、穩定盈利的中國企業,絕對是鳳毛麟角。 復星出海,憑什麼實現真正的全球化,從而穩定盈利? 全球化運營,超越簡單「出海」模式 如今,中國企業出海已經站上更高的舞台,開啟了品牌之路,甚至閃耀全球。 而復星國際,正是中國民營企業中最早出海、運營最成熟的代表,通過多年積累,形成了獨一無二的全球化能力。 過去這幾年,復星進行了一輪強有力的戰略變革,立足全球化業務佈局,持續聚焦、強化產業運營能力,定位也越來越清晰:創新驅動的全球家庭消費產業集團 。 這就是為什麼,在覆蓋全球的超過35個國家和地區,不管在文旅消費場景、保險場景、醫療場景,只要是跟家庭消費產業相關的領域,人們都有可能隨時遇見復星旗下的產品和服務。 可見,復星已經做到了真正的全球化運營,業務和產品遍佈全球無數角落,並實實在在服務著當地客戶。這已經遠遠超越了傳統的簡單「出海」模式。 復星是如何做到的? 從「探礦」「開礦」到「深挖礦」 復星的出海經歷了幾個發展階段。 其早期出海戰略為「中國動力嫁接全球資源」,即立足於中國消費市場的崛起,把海外優質的品牌、產品「引進來」,實現高速增長。 此後,隨著中國產業升級,復星開始向全球輸出產品和服務,尤其是非洲、印度等新興市場。其出海戰略,也升級為「中國-全球雙向驅動」。 今天,復星更進一步,凝聚出一條獨特的全球化方法論 —「全球組織+本地經營」。 簡單來說,復星已經能夠通過組織進化,整合全球資源,根據在不同國家和地區的稟賦,實現深度產業佈局和屬地化經營。 就全球化能力而言,這是質的蛻變。 在進化的過程中,復星也形成了兩大稀缺能力。 第一項稀缺的能力,是發掘優質海外業務、兼併收購的產業佈局能力。用復星的話來說,叫「探礦」 「開礦」 探明一個好「礦」,絕非易事。 比如復星葡萄牙保險(Fidelidade),就是復星慧眼識珠,在2014年以超過10億歐元收購其80%的股份(現持85%)。此前,Fidelidade的業務市場比較單一,資產配置也以配置國債為主,抗風險能力較弱。 復星的入主,並非簡單的拿錢投資,而是帶來了全方位的賦能。一方面,復星為其賦能龐大的全球商業網絡,加快全球化運營,尤其是強化拉丁美洲的拓展,以提升業務規模,平衡單一市場風險。 目前,Fidelidade的海外毛保費佔比,已經從2017年的6%,提升至2023年的33%,2017-2023年海外毛保費複合年均增長率為39%。 其中,Fidelidade在拉丁美洲的拓展最為迅猛,在玻利維亞的市場份額排名第一,在秘魯的市場份額排名第三。 另一方面,復星為其賦能領先的全球投資能力,幫助其不斷優化資產配置結構。 截至2023年12月,Fidelidade投資公司債、政府債、其他固收產品、地產、權益類資產的AUM(資產管理規模)佔比分別為40%、19%、10%、15%、10%。投資地域遍佈歐洲、北美、拉丁美洲、亞太。 很顯然,其投資結構已經做到了多元化、國際化。從各個指標看,Fidelidade都是不可多得的稀缺資源、頂級的海外資產。 此後,復星又在葡萄牙這片「富礦」之地,挖掘並投資了該國最大的醫療保健服務集團之一光明醫療(Luz Saúde)以及最大的上市非國有銀行千禧銀行(Millennium BCP),一個「礦」連著一個「礦」,形成了優質投資的「生態效應」。 可見,復星「探礦」「開礦」的眼光,堪稱出類拔萃。 第二項稀缺的能力,則是全球化運營、整合創新的能力,也就是「深挖礦」「挖好礦」的能力 拿下一座「好礦」,能不能充分發掘它的價值? 對復星而言,讓這些業務脫胎換骨、資產收益倍增,讓投資更值得,才是更重要的。 舉個例子,誕生於法國的全球「精緻一價全包」度假品牌Club Med,於2015年正式加入復星,此後一路在全球各大洲多點開花。在南美,Club Med成功把握了增長機遇,使得巴西一躍成為Club Med全球按營業額劃分的第二大市場。在北美,2023年新開業的魁北克夏洛瓦度假村帶動整個北美地區營業額較2022年增長15.6%。在亞太,Club Med於北海道這一亞太區滑雪勝地佈局的雪村已達到四座,每年雪季都吸引著大量來自東南亞與中國的遊客。在中國,從無到有,目前Club Med度假村已達到11家,成為全球第二大客源地。 再比如,復星醫藥的子公司復宏漢霖,已經鍛練出利用中國、美國、歐盟等地臨床試驗各自的速度和成本優勢,重要節點的「里程碑」互相配合,從而在全球各地市場加快申報的能力。這種打法,遠遠超出單一創新藥出海的水平。 惟其如此,才能更好滿足全球等級的生產質量和商業化,也帶來豐厚的回報。 2022年,復宏漢霖授權知名生物製藥企業Organon兩款自主研發的單抗生物藥。光這一筆交易,就有望帶來約5.41億美元的潛在收入。刷新了近5年來全球生物類似藥對外授權的單筆紀錄。 可見,復星的全球化運營能力,帶來的勢能和想像空間有多大。 穩定盈利預期 支撐市值重估 一個植根中國、全球佈局運營的復星,其實力和能力是中國企業所極度稀缺的,也因此夯實了極強的盈利預期和厚重的安全墊。 正如郭廣昌在復星2024年中期會議上所說的,「未來,復星將繼續堅定推進全球化發展戰略,把全球化能力轉變為持續的盈利增長。」 這種可預期的盈利增長,來自於復星不斷聚焦產業、補強產業鏈後,構建起來的全球產業生態。 可以說,經歷了17年全球化的摸爬滾打、強筋壯骨,不斷穿越週期,今天的復星已經迎來沉甸甸的收穫季。 - Club Med不斷拓展全球市場,如今已成為復星旅文的最重要的收入和利潤來源之一。復星旅文發佈盈利預告,預計2024年上半年歸屬於股東之盈利將不低於人民幣3億元。這其中,Club Med 貢獻不菲。 - 被郭廣昌列為「優等生」的Fidelidade,加入復星之後,全球運營能力迅速成長,盈利水平也持續提升。2023年實現淨利潤1.8億歐元。 - 「出海」代表復星醫藥,2023年研發投入高達人民幣59.37億元,在A股上市醫藥公司中排名第三,與恒瑞醫藥及百濟神州同屬創新藥企第一梯隊。2024年首季,實現營收人民幣101.57億元,歸母淨利潤人民幣6.1億元。 - 復宏漢霖作為國內自研創新藥的傑出代表,2023年更是成為首家盈利的港股「18A」生物醫藥企業,全年實現淨利潤人民幣5.46億元。 一串串的業績背後,是復星多年苦心佈局的開花結果,也是其獨一無二的全球整合創新能力,不斷轉化為穩定盈利的表現。 再看幾個例子。比如,全球領先的達芬奇手術機器人,在復星醫藥的推動下,與中國本土供應鏈和中國製造的優勢相結合,開啟了國產化之路,進一步提升全球競爭力; 由復星醫藥合作引進的CAR-T細胞產品奕凱達(阿基侖賽注射液)成為中國首個獲批准上市的CAR-T產品,三年來,這款創新療法已經惠及超700位中國淋巴瘤患者; 復星旗下的翌耀科技,也是全球整合創新的出色代表。2023年,翌耀科技捕捉到全球汽車產業格局重塑的機會,海外新增訂單達到人民幣63億元,同比大漲62%。 這一個個真實鮮活的案例,就是最好的注腳:復星的全球化硬核實力,最終必將得到資本市場的認可。 「不同的成員企業,不同的業務單元,全球佈局的程度是不一樣的,能力是不一樣的」,郭廣昌說,「希望每一塊都能做好,除了傳統海外市場,也要在中東建立能力,在拉美、東南亞、非洲建立能力」。 對此,復星的行動極為迅速。最新的消息是,Club Med首家中東度假村將落子阿曼。復星醫藥加大新興市場註冊力度,要在2至3年內迅速建立非洲、中東、東南亞、拉美產品組合。 6月6日,復宏漢霖第一批「漢曲優」從上海發貨,前往沙特阿拉伯,此前其另一拳頭產品已登陸印度尼西亞。 復銳醫療科技以中東地區為起點,開展醫美市場業務,進而輻射亞太和北美。 這些沉甸甸的成果,都充分說明:經過多年發展,全球化的基因已深入復星各產業板塊,成為支撐長期業績向好的一大核心引擎。 過去幾年,內外部環境複雜多變,「黑天鵝」事件頻出,不少轉型升級中的中國大企業,都在資本市場罕見地遭受冷遇,股價反覆動盪。 市場情緒要修復,投資者迫切想知道,什麼是支撐這些大型企業未來增長的根本動力? 復星的全球化能力,是一個觀察的窗口。經過持續的聚焦,它不僅在醫藥、文旅、消費、保險四大核心賽道都做到了全球化,且實現盈利穩健增長。這四大核心賽道,既有安全邊際,也都長坡厚雪。這不僅意味著它們是前景廣闊、值得深耕的行業,更意味著,當單一行業週期或是「黑天鵝」事件造成波動時,它們能充當「穩定器」。在經濟景氣時,它們又能變成業績增長的「放大器」。 可以確定的是,比起任何單一產業,復星國際都是一家更具確定性和成長性的公司。 當前,我們面臨百年未有之大變局。中企出海的過程中,更是不乏風浪與暗礁。然而,全球化的融合开放,是大势所趋。纵有荆棘,也当一往无前。 從這點來說,全球化佈局與運營是一種極端稀缺的能力,攸關企業生存與發展。作為中國企業全球化的先行者、佼佼者,復星已經證明自己走在正確的路上,並且行穩致遠。



