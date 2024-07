Monday, 29 July 2024, 08:30 HKT/SGT Share:

來源 Global New Material International Holdings Limited 環球新材國際(06616.HK)收購德國默克表面解決方案業務 “外延式擴張”戰略迎新突破

香港, 2024年7月29日 - (亞太商訊) – 7月25日晚間,環球新材國際(06616.HK)發佈了重大收購事項公告。環球新材國際董事會宣佈,公司與德國默克集團簽訂協議,以6.65億歐元(折合人民幣約51.87億元)的價格現金收購德國默克的全球表面解決方案業務。 據悉,本次收購事項涉及的默克全球表面解決方案部門,業務範圍與環球新材國際相近,或將對行業格局產生巨大影響。 奉行“內源式發展與外延式擴張”發展策略的環球新材國際一直致力於擴張公司在海外市場的影響力。而本次對默克表面解決方案部門的收購同樣是該戰略的一環。 德國默克表面解決方案業務:全球表面性能材料龍頭,技術&銷路積累深厚 據公開信息顯示,默克集團的成立最早可以追溯到1668年,至今已有350多年的歷史。目前默克集團是一家包含了生命科學、醫藥健康、電子科技三大業務部門,業務範圍遍佈全球的跨國集團公司。 (數據來源:德國默克中國官網) 本次收購事項中涉及默克電子科技業務部門旗下的表面解決方案業務。默克表面解決方案業務專注提供用於塗料、化妝品和工業的表面解決方案,在高品質珠光顏料市場佔據重要地位,其在全球汽車和化妝品市場的影響力尤為顯著。除珠光顏料外,目標公司的產品組合還包括化妝品的活性成分,部分工業功能性產品和原材料等。 另一方面,默克在珠光材料領域的技術積累深厚,公開資料顯示,其在珠光材料領域具有擁有數百項專利,領先的技術水準推動默克公司持續開發出高性能、高質量的產品,維持行業領先地位。本次收購亦涉及其德國、美國和日本等地的生產基地和研發中心。弗若斯特沙利文數據顯示,截至2023年默克公司在全球珠光材料市場佔據主導地位。 環球新材國際:亞洲領先者,積極擴張海外市場 環球新材國際是專注於表面性能材料以及珠光材料領域的製造商,截至2023年,以市場份額計算,公司是中國最大的珠光材料生產商,全球第三大珠光材料生產商。在合成雲母基材的產品領域,公司是全球最大的合成雲母基珠光材料生產商。 據悉,環球新材國際前身為七色珠光,成立於2011年3月,是國內知名的珠光材料品牌。公司曾於2015年登陸A股新三板,並於2019年退市備戰港股IPO。2021年7月16日,公司正式於港交所掛牌上市,距今已有3年時間。 公司主營的珠光材料是一種光學效應顏料,其生產過程借鑒了珍珠光澤的生成原理。因其獨特的工藝,珠光材料在光照下具有獨特的閃爍效果,這種效果使其能夠替代天然珠光而得名,產品被廣泛應用於汽車、化妝品、工業塗料、紡織品與皮革等多個領域。 珠光材料的高端應用領域是企業角逐的新戰場。通過多年的技術積累和研發投入,環球新材國際的合成雲母工藝和珠光材料生產技術在國內市場中具有領先地位,其產品佈局逐漸轉向汽車級、化妝品級等技術門檻高、附加值高的品類。 上市以來,環球新材國際積極尋找海外並購機會,致力於向全球的跨國客戶提供包括珠光顏料在內的表面功能性材料。2023年,公司先於本次交易完成了對韓國知名企業珠光顏料製造企業CQV的收購,後者在韓國乃至全球珠光顏料製造領域具有深厚的積累。 公告指出,環球新材國際的董事及高級管理層均具備豐富的行業經驗,公司大部分高級管理人員在珠光顏料和合成雲母產品製造的管理或運營方面擁有超過10年的經驗。公司董事及高級管理層將能夠利用其現有專業知識來管理並整合目標公司的業務。 本次收購將是環球新材國際“外延式擴張”的延續,環球新材國際全球化的步伐將進一步加速行業整合。 業務互補互利強強聯合,收購或引領行業發展提速 隨著市場對色彩性能追求和環保要求的日益升級,全球珠光顏料行業迎來了持續的高速發展,其應用領域也從塗料、塑膠、油墨、汽車、化妝品等主要傳統的產品應用領域向外擴張,在兒童玩具、家居裝飾、食品包裝等領域均有所涉及。 對於整個珠光材料行業而言,本次環球新材國際的收購事項或將帶來深遠影響。海外企業有望獲得性價比更高的產業鏈構築,從而實現收入和利潤上的增長,而環球新材國際則有望通過產品矩陣和銷售渠道上的整合,獲得打開全球市場的機會。隨著頭部企業之間的強強聯合,行業的發展速度或將迎來一次飛躍。 環球新材國際在公告中指出,鑒於近年來全球珠光顏料行業的快速發展,董事認為德國默克表面性能材料部門的領先市場地位、全球銷售渠道和強大的品牌與公司目前的業務在戰略上十分契合,在實現交易事項帶來的戰略協同效應後,目標公司未來的收益以及現金流可能會實現增長。 在收購事項的相關報導中,默克執行董事會成員兼電子業務首席執行官Kai Beckmann表示:“表面解決方案和環球新材國際的整合將顯著提高表面解決方案的業務競爭力,更能為員工和客戶帶來廣闊的發展前景。” 而在此前的2023年的財報中,環球新材國際董事長蘇爾田曾在年度回顧中表示,2024年是集團努力建成全球表面性能材料龍頭企業的關鍵一年,公司將繼續遵循“內源式發展與外延式擴張”戰略擴張,而本次對德國默克表面性能材料部門的收購事項,或成為公司通向全球表面性能材料龍頭企業的關鍵性一步。



話題 Press release summary



部門 金融, 化学, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network