中信資源公布2024年度中期業績 收入大幅增長93.1%至約39.4億港元

香港, 2024年7月26日 - (亞太商訊) – 中信資源控股有限公司（「中信資源」或「公司」，連同其附屬公司統稱為「集團」；股份代號：1205.HK）公布截至2024年6月30日止六個月（「期內」）之未經審核中期業績。

油氣貿易業務表現亮眼 營業收入受益飆升

期內，集團經營業績保持穩健，加上受新增油氣貿易業務所帶動，集團實現營業收入約39.4億港元（2023年上半年：約20.4億港元），同比大幅增長約93.1%；經調整EBITDA約11.0億港元（2023年上半年：約11.4億港元）；歸母淨利潤約3.5億港元（2023年上半年：約3.8億港元）。

此外，集團持續主動減少美元貸款，有息負債率下降至約10.4%，年化淨資產收益率達到約9.1%，資產狀況優良健康。

持續深耕油氣業務 全面提升資產價值

期內，集團油氣業務權益產量達472.2萬桶，同比增產1.1%；油氣產銷業務實現營業收入約7.3億港元（2023年上半年：約7.3億港元），貢獻歸母淨利潤約3.4億港元（2023年上半年：約4.3億港元）；油氣貿易業務錄得營業收入約22.1億港元（2023年上半年：不適用），貿易量約335萬桶。

集團持續推進增儲上產、提質增效各項措施，以穩定油氣業務盈利能力及提升油氣資產價值。期內，集團穩步推進月東油田海南20區塊開發、推進落實里海瀝青廠擴建，以及力爭以最少代價實現Lofin區天然氣商業化價值釋放。同時，集團通過不斷引入新工藝、新技術，科學安排上產作業措施，不斷促進產量和經濟效益的提升。

優化海外項目管理 積極保護股東權益

期內，集團非油氣業務實現歸母淨利潤約5,476萬港元（2023年上半年：約6,594萬港元）。集團致力推動金屬與礦業投資團隊參與波特蘭鋁廠和CMJV煤礦項目的管理工作和股東事務，促進項目優化作業模式、提高產能、降低成本。此外，集團積極穩妥推動AWC與美鋁換股交易事宜，以實現廣大股東利益最大化。

中信資源執行董事、主席兼行政總裁郝維寶先生表示：「2024年上半年，地緣政治局勢持續緊張，經濟增長動能減弱，宏觀環境極具挑戰。儘管如此，集團堅守『化解風險、提質增效、優化管理』三大戰略，在生產、銷售各個環節採取有效的精細化管理措施，並大力推廣新技術新工藝，構建可持續發展的技術基礎和成本優勢。展望未來，集團將通過投資+貿易雙驅動，緊抓行業機遇，積極探索鋁行業上游和新能源領域的投資機會，培育第二增長曲線，並推動油氣貿易業務穩步走向年貿易量千萬桶水平，致力成為『能源礦產投資、大宗商品貿易雙輪驅動』的具影響力資源能源類專業化上市公司，從而為各持份者創造更長遠的價值。」

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有關中信資源2024年度中期業績的詳情，請參考集團在香港聯交所及其網站的中期業績公告。

關於中信資源控股有限公司（股份代號：1205.HK）

中信資源控股有限公司自1997年起，在香港聯合交易所上市。中信資源的主要業務包括石油和煤的勘探、開發和生產，於鋁土礦開採、氧化鋁冶煉和電解鋁領域的投資。中國中信股份有限公司持有中信資源約60%的股權，為中信資源最大股東。

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