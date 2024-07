Friday, 26 July 2024, 20:29 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Resources 中信資源公布2024年度中期業績 收入大幅增長93.1%至約39.4億港元 - 「化解風險、提質增效、優化管理」三大戰略

- 實現強大經營韌性 核心業務穩步發展

香港, 2024年7月26日 - (亞太商訊) – 中信資源控股有限公司(「中信資源」或「公司」,連同其附屬公司統稱為「集團」;股份代號:1205.HK)公布截至2024年6月30日止六個月(「期內」)之未經審核中期業績。 油氣貿易業務表現亮眼 營業收入受益飆升 期內,集團經營業績保持穩健,加上受新增油氣貿易業務所帶動,集團實現營業收入約39.4億港元(2023年上半年:約20.4億港元),同比大幅增長約93.1%;經調整EBITDA約11.0億港元(2023年上半年:約11.4億港元);歸母淨利潤約3.5億港元(2023年上半年:約3.8億港元)。 此外,集團持續主動減少美元貸款,有息負債率下降至約10.4%,年化淨資產收益率達到約9.1%,資產狀況優良健康。 持續深耕油氣業務 全面提升資產價值 期內,集團油氣業務權益產量達472.2萬桶,同比增產1.1%;油氣產銷業務實現營業收入約7.3億港元(2023年上半年:約7.3億港元),貢獻歸母淨利潤約3.4億港元(2023年上半年:約4.3億港元);油氣貿易業務錄得營業收入約22.1億港元(2023年上半年:不適用),貿易量約335萬桶。 集團持續推進增儲上產、提質增效各項措施,以穩定油氣業務盈利能力及提升油氣資產價值。期內,集團穩步推進月東油田海南20區塊開發、推進落實里海瀝青廠擴建,以及力爭以最少代價實現Lofin區天然氣商業化價值釋放。同時,集團通過不斷引入新工藝、新技術,科學安排上產作業措施,不斷促進產量和經濟效益的提升。 優化海外項目管理 積極保護股東權益 期內,集團非油氣業務實現歸母淨利潤約5,476萬港元(2023年上半年:約6,594萬港元)。集團致力推動金屬與礦業投資團隊參與波特蘭鋁廠和CMJV煤礦項目的管理工作和股東事務,促進項目優化作業模式、提高產能、降低成本。此外,集團積極穩妥推動AWC與美鋁換股交易事宜,以實現廣大股東利益最大化。 中信資源執行董事、主席兼行政總裁郝維寶先生表示:「2024年上半年,地緣政治局勢持續緊張,經濟增長動能減弱,宏觀環境極具挑戰。儘管如此,集團堅守『化解風險、提質增效、優化管理』三大戰略,在生產、銷售各個環節採取有效的精細化管理措施,並大力推廣新技術新工藝,構建可持續發展的技術基礎和成本優勢。展望未來,集團將通過投資+貿易雙驅動,緊抓行業機遇,積極探索鋁行業上游和新能源領域的投資機會,培育第二增長曲線,並推動油氣貿易業務穩步走向年貿易量千萬桶水平,致力成為『能源礦產投資、大宗商品貿易雙輪驅動』的具影響力資源能源類專業化上市公司,從而為各持份者創造更長遠的價值。」 - 完 - 有關中信資源2024年度中期業績的詳情,請參考集團在香港聯交所及其網站的中期業績公告。 關於中信資源控股有限公司(股份代號:1205.HK) 中信資源控股有限公司自1997年起,在香港聯合交易所上市。中信資源的主要業務包括石油和煤的勘探、開發和生產,於鋁土礦開採、氧化鋁冶煉和電解鋁領域的投資。中國中信股份有限公司持有中信資源約60%的股權,為中信資源最大股東。



話題 Press release summary



部門 金属,矿产, 金融, 业务, Oil & Gas

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network