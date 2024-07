Friday, 26 July 2024, 13:26 HKT/SGT Share:

來源 Huabang Technology Holdings Limited 華邦科技旗下公司攬獲「專業金融機構服務大獎2024」兩項殊榮 金融業務多點開花 市場認可獎項彰顯卓越成果

香港, 2024年7月26日 - (亞太商訊) — 華邦科技控股有限公司(上市編號:3638,下連同其附屬公司統稱「本集團」)欣然宣佈,旗下兩家附屬公司接連奪得由《香港商報》、《全球商報聯盟》及《經濟導報》聯袂頒發的「專業金融機構服務大獎2024」,其中港灣家族辦公室有限公司獲頒「專業家族辦公室服務大獎」及維港財富管理有限公司獲頒「專業保險團隊服務大獎」,充分體現資本市場對子公司之專項領域的肯定,印證其品牌與實力兼具。 「專業金融機構服務大獎2024」是由《香港商報》、《全球商報聯盟》及《經濟導報》主辦,迄今已舉辦逾十四年,為大中華區金融界具盛名且有影響力的頒獎盛事,旨在評估及嘉許在過去一年成績優異、為大中華區金融行業乃至社會經濟做出顯著貢獻的金融機構,同時憑藉其極具權威的評審獲得資本市場所認可,往屆獲獎機構廣泛涵蓋深耕大中華區金融市場的全球領先金融機構。是次頒獎典禮於今日(25日)假座於尖東海景嘉福洲際酒店舉行,獲得來自行政會議及立法會、財經事務及庫務局、中聯辦經濟部貿易處及香港金融發展局的代表及多位嘉賓主禮。 港灣家族辦公室有限公司勇奪「專業家族辦公室服務大獎」 是次「專業金融機構服務大獎2024」頒獎典禮上,港灣家族辦公室有限公司獲得「專業家族辦公室服務大獎」,由港灣家族辦公室有限公司首席經濟師邢磊先生代表領獎,並獲得證券商協會副主席紀自榮教授頒發殊榮。 港灣家族辦公室有限公司為本集團旗下一家植根香港、服務大中華區客戶的專業聯合家族辦公室,亦是一個提供綜合金融及專業服務的平台。其透過集團成員及策略夥伴提供包括金融投資、財富管理、信貸融資及專業服務,致力為客戶提供全面及多樣化的財富管理及家族傳承解決方案。此次獲獎,既是資本市場對港灣家族辦公室之業務運營及管理的肯定,亦將成為未來持續追求卓越的動力。 圖片:港灣家族辦公室有限公司首席經濟師邢磊先生(左)代表接受「專業家族辦公室服務大獎」 維港財富管理有限公司獲頒「專業保險團隊服務大獎」 維港財富管理有限公司於「專業金融機構服務大獎2024」頒獎典禮上,獲得「專業保險團隊服務大獎」,由維港財富管理有限公司執行董事羅志青先生代表領獎,並獲得香港財務策劃師學會主席謝汝康先生頒發殊榮。 維港財富管理有限公司為本集團旗下一家提供全面財富管理服務的專業理財機構,其團隊擁有豐富的行業經驗及專業知識,能為客戶提供全面及多樣化的財富管理解決方案,以滿足客戶的各種需求,包括投資、保險、稅務規劃、資產保護及跨境理財等,業務遍及大中華及亞太地區。此次獲獎,不僅是對維港財富管理的服務團隊的充分認可,亦凸顯資本市場對其業務運營及表現的肯定。 圖片:維港財富管理有限公司執行董事羅志青先生(右)代表接受「專業保險團隊服務大獎」 華邦科技控股有限公司主席及執行董事張烈雲先生表示:「本集團旗下附屬公司港灣家族辦公室有限公司及維港財富管理有限公司接連獲獎,是業界對我們業務能力和營運水平的肯定及鼓勵,我對此既感恩又振奮。本集團近年來持續多元化業務,並逐步將業務擴展至金融領域,早前亦擬申請更名為『亨利加集團有限公司』,期望透過資源整合及結構重組後以新的面貌發展。此次獲獎將鼓舞本集團邁向營運新征程,本集團定會再接再厲,加快擴張步伐,促進業務發展。本集團會積極響應香港特別行政區重振經濟、金融產業、發展家族辦公室業務的號召,運用機遇和資源優勢,加速佈局金融業務,為股東和投資者創造持續的價值。」 有關華邦科技控股有限公司(股份代號:3638.HK,擬更名為「亨利加集團有限公司」) 華邦科技控股有限公司(股份代號:3638.HK)是一家從事多元化業務的企業集團,業務範圍涵蓋金融及專業服務、電子產品貿易及食品供應鏈等。 本集團的金融業務網路更已遍及大中華以至亞太其他國家,旗下家族辦公室業務發揮香港作為國際金融中心的優勢,與全球首屈一指的金融服務機構合作,提供資產管理、財富管理及專業服務綜合解決方案。集團旗下子公司已取得證監會的註冊機構牌照,聯營公司亦已取得保監會及積金局中介人牌照。本集團致力打造涵蓋多牌照的一站式金融服務平台,為客戶提供全方位的金融及專業服務。 有關港灣家族辦公室有限公司 港灣家族辦公室是一家植根香港、服務大中華區客戶的專業家族辦公室,亦是香港聯交所上市公司華邦科技控股有限公司(3639.HK)集團子公司。公司透過集團成員及策略夥伴提供四大業務,範圍包括:金融投資、財富管理、信貸融資及專業服務。作為一站式綜合金融及專業服務平台,公司善於發揮香港作為國際金融中心的優勢,整合多元資源,以「陪伴客戶保值、增值與傳承」為使命,為客戶提供全面的財富管理及家族傳承解決方案。 港灣家辦的金融及專業服務團隊平均擁有逾15年資歷,曾於跨國大型金融機構及上市公司任職,團隊成員憑藉豐富的專業知識、精闢的洞見和卓越的客戶服務能力,助力客戶實現財富持續增值和跨代傳承的目標。 有關維港財富管理有限公司 維港財富管理有限公司是一家提供全面財富管理服務的專業理財機構。公司擁有約100名活躍的業務代表及合作夥伴,業務遍及大中華及亞太地區。 維港擁有一支專業的理財顧問及專家顧問團隊,包括律師、會計師、醫生、信託顧問專家及移民顧問專家等。公司團隊能為客戶設計及量身定制最適合的財富管理解決方案,以滿足客戶的各種需求,包括投資、保險、稅務規劃、資產保護及跨境理財等。 憑藉豐富的行業經驗及專業知識,維港致力為客戶提供全方位、度身訂製的財富管理建議,協助他們實現個人及家庭的財務目標,並確保資產得到妥善保護。公司以專業、誠信及客戶至尊的服務理念,致力成為大中華及亞太地區首選的財富管理服務提供者。 此新聞稿由金融公關(香港)有限公司代表華邦科技控股有限公司發佈。如有垂詢,請聯絡: 金融公關(香港)有限公司

趙泳絲小姐/張曉茵小姐/陳璐小姐/楊童童小姐

電郵:project@financialpr.hk

電話:(852)2610 0846 傳真: (852)2610 0842



