東方經濟論壇2024場外活動在港舉行

香港, 2024年7月25日 - (亞太商訊) — 7月24日至25日，東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）在香港舉辦場外活動，來自俄羅斯和香港的代表聚首一堂，就拓展經貿關係的和新的合作機會進行討論。會後，香港企業家計劃在2024東方經濟論壇上展示其投資項目。東方經濟論壇由俄羅斯會展基金會（The Roscongress Foundation）主辦。

俄羅斯方面，由俄羅斯會展基金會會副主任、東方經濟論壇主任伊戈爾·帕夫洛夫（Igor Pavlov）、署理俄羅斯駐港總領事Vadim Savin、以及莫斯科國立大學亞非國家研究所所長阿列克謝·馬斯洛夫（Alexey Maslov）代表出席會議。

場外活動包括與主要商會及香港商界代表會面，與會者就建立俄港企業聯繫進行討論，特別關注經貿關係的前景及加強業務夥伴關係。

活動首日，俄羅斯代表與一位港區全國人大代表，以及香港中華總商會成員，包括工業、貿易、發展及金融業務的代表會面；第二天則與香港貿易發展局舉行了會議。

香港作為全球主要金融中心，在國際經濟中扮演重要角色。香港對國際市場持開放態度，具備良好的商業環境和創新環境，對俄羅斯而言是具吸引力的合作夥伴。香港擁有獨特的經驗及能力，可為俄羅斯金融市場的發展作出重大貢獻。

Vadim Savin表示：「與香港這個獨特的金融中心合作，為俄羅斯的商務開拓新的視野，不僅拓展我們的經濟前景，為創意及文化交流建立橋樑。我們相信加強關係將為雙方帶來共同利益，並為可持續發展作出貢獻。」

2023年，俄港雙邊貿易額錄得顯著增長，達60億美元。其中，俄港兩地擴大合作的主要領域包括電子產品、農產品及有色金屬冶金。

阿列克謝·馬斯洛夫強調：「俄中關係在建立穩定互利的經濟夥伴關係中發揮著關鍵作用。我們看到與香港的經貿關係有巨大發展潛力，而在東方經濟論壇框架內舉行的會議亦有助我們找出新的合作領域。」

場外活動期間，俄羅斯會展基金會亦全面介紹聖彼得堡國際經濟論壇、「Let's Travel!」旅遊論壇、俄羅斯能源週、設計產業論壇和東部經濟論壇等項目為外國企業提供的機會。這些活動向國際社會介紹了俄羅斯的投資潛力，開拓了新的合作機會。

伊戈爾·帕夫洛夫表示：「東方經濟論壇促進與亞太區主要夥伴國家建設性對話及經驗交流，包括小組會議、圓桌會議、商務早餐，以及商務對話等環節。此外，這也是一個難得的機會，可以了解俄羅斯在遠東地區的投資項目，考慮參與方案，並與潛在合作夥伴建立直接聯繫，在論壇上簽訂有利可圖的協議。」

一年一度的東方經濟論壇為討論亞太地區經濟合作事宜的重要國際平台，聚集商界、政府、專家團體和國際組織的代表，為思想交流和建立聯繫提供獨特的機會。該論壇今年將於9月3日至6日，在海參崴遠東聯邦大學校園內舉行。

關於俄羅斯會展基金會

俄羅斯會展基金會按照俄羅斯總統決定而設立，是一個注重社會發展的非金融機構，同時也是全國以及國際性的會議、展覽、商務、公共、青年、體育和文化活動的主要組織者。

該基金會成立於2007年，旨在促進經濟潛力的發展，促進國家利益，增強俄羅斯的形象。基金會全面研究、分析、制定及涵蓋俄羅斯及全球經濟議程的議題，並提供行政管理，促進商業項目，吸引投資，促進社會企業家精神和慈善項目的發展。

基金會的活動匯集了來自209個國家和地區的參與者，每年有超過15,000名媒體代表在會議場地工作，超過5,000名來自俄羅斯及海外的專家參與分析及專家工作。

基金會與聯合國機構及其他國際組織合作。它與86個國家的212個外國經濟夥伴、工業和企業家協會、金融、貿易和商業協會，以及與293個俄羅斯公共組織，俄羅斯聯邦的聯邦和地區行政及立法機構開展多種形式的合作。

俄羅斯會展基金會的官方Telegram頻道：俄語–t.me/Roscongress，英語–t.me/RoscongressDirect，西班牙語–t.me/RoscongressEsp，阿拉伯語–t.me/RosCongressArabic。俄羅斯會展基金會的官方網站和信息分析系統： roscongress.org。

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