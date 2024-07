環球新材國際簽署協議收購默克表面解決方案業務 合力協同增長 共拓全球版圖

香港/法蘭克福, 2024年7月25日 - (亞太商訊) – 環球新材國際控股有限公司(“環球新材國際” /“集團”) (香港股票代碼:06616) 今日宣佈,已與德國默克集團 (“默克”)訂立協定(“協定”),以665,000,000歐元(相當於約 5,187,000,000 元人民幣或5,586,000,000元港幣)現金收購默克全球表面解決方案業務(“表面解決方案”)。該交易預計將於 2025 年完成,並須獲監管部門批准及滿足某些常規交割條件。 環球新材國際和表面解決方案在產品組合、專業技術和地域覆蓋方面高度互補。擬議中的合併將在交易完成後增強公司的地位,並進一步推動以客戶為中心的市場策略。預計此次收購將顯著拓展環球新材國際的全球業務版圖,並提升其產品的卓越性。 環球新材國際董事局主席蘇爾田先生表示:「我滿懷憧憬地宣佈,環球新材國際收購默克表面解決方案,並期待能在交易完成後見證雙方的相互融合與緊密合作。此次收購對環球新材國際而言將是一個里程碑,我們新組建的團隊將集兩家之長,匯聚彼此的能力、專業、人才、地域覆蓋及銷售網路。作為一個團隊,我們將共同為客戶和合作夥伴提供創新與卓越的產品,提升行業標準並在全球市場上取得堅實的地位。我深信,與表面解決方案的整合將成為我們業務和行業的核心催化劑,推動環球新材國際登上新的成功巔峰。」 蘇爾田先生補充道,「我將全力以赴,攜手表面解決方案共赴這段嶄新的征程。雙方業務的合併不僅能為環球新材國際與我們的行業開啟無限的機遇之門,更能賦予每一位員工更多的個人職業發展機會。由雙方代表組成的一支整合團隊將共同制定整合計畫,融合我們的專業知識、資源和業務,以確保平穩整合並最大限度發揮兩家的協同效應。」 默克執行董事會主席兼首席執行官Belén Garijo 表示:「環球新材國際和表面解決方案業務將攜手並進,整合各自優勢,打造更強大的團隊,在顏料行業實現卓越成就。」 默克執行董事會成員兼電子業務首席執行官 Kai Beckmann 表示:「表面解決方案和環球新材國際的整合將顯著提高表面解決方案的業務競爭力,更能為員工和客戶帶來廣闊的發展前景。」 環球新材國際以其旗下品牌七色珠光與CQV為首,在合成雲母、珠光材料及新能源材料的研發、生產和銷售領域擁有深厚的專業知識與經驗。環球新材國際主要生產基地包括中國與韓國,在中高端市場佔據領先地位,並致力於向全球的跨國客戶提供高性能的尖端功能性材料,涵蓋汽車、化妝品、電子產品、個人護理、塑膠、印刷品、食品及藥品。此外,CQV作為韓國乃至全球珠光顏料製造業的先鋒,也將聯合表面解決方案,繼續為環球新材國際在全球市場的版圖擴展發揮關鍵作用。 默克表面解決方案專注於提供用於塗料、化妝品和工業的表面解決方案,在高品質市場佔據重要地位,其在全球汽車和化妝品市場的影響力尤為顯著。 整合後,位於德國格恩斯海姆(Gernsheim)、日本小名濱(Onahama)及美國喬治亞州薩凡納(Savannah)的表面解決方案生產設施將繼續營運,並成為各地區的中樞。與此同時,表面解決方案的1,200名員工也將全部留用。此外,格恩斯海姆(Gernsheim)及達姆施塔特 (Darmstadt) 將實施全面的就業保障計畫,格恩斯海姆(Gernsheim)的辦公地點亦將持續營運至少至2032年。 在交易完成之前,默克的表面解決方案和環球新材國際將繼續分別獨立營運。 如需更多資訊,請瀏覽:www.global-surface-partner.com。 環球新材國際董事局主席蘇爾田先生(中)與默克執行董事會主席兼首席執行官Belén Garijo(右)

及默克執行董事會成員兼電子業務首席執行官Kai Beckmann(左)在德國達姆施塔特就環球新材國

際收購默克表面解決方案之事宜進行會面。 關於環球新材國際 環球新材國際控股有限公司(環球新材國際,香港股票代碼:06616)是最大的珠光顏料生產商之一。公司以旗下品牌七色珠光與CQV為首, 在合成雲母、珠光材料及新能源材料的研發、生產和銷售領域擁有深厚的專業知識與經驗。環球新材國際擁有約800名員工,其主要生產基地分佈在中國和韓國。在中高端市場佔據領先地位,並致力於向全球的跨國客戶提供高性能的尖端功能性材料,涵蓋汽車、化妝品、電子產品、個人護理、塑膠、印刷品、食品及藥品。 關於默克 默克是一家領先的科技公司,業務涉及生命科學、醫療保健和電子產品領域。默克約有 63,000 名員工,致力於通過創造更快樂、更可持續的生活方式,每天為數百萬人的生活帶來積極的變化。從提供加速藥物開發和製造的產品和服務,到發現治療最具挑戰性疾病的獨特方法,再到實現設備智慧化——默克無處不在。2023 年,默克在總計65個國家的銷售額達到210億歐元。 科學探索和負責任的創業精神一直是默克技術和科學進步的關鍵。這就是默克自 1668 年成立以來蓬勃發展的原因。創始家族仍然是其上市公司的大股東。默克擁有默克名稱和品牌的全球權利。唯一的例外是美國和加拿大,默克的業務部門在生命科學領域以 MilliporeSigma 的身份營運,在醫療保健領域以 EMD Serono 的身份營運,在電子領域以 EMD Electronics 的身份營運。 媒體查詢: Jeremy Leung

Jeremy.Leung2@fticonsulting.com

+852 63246092

Cindy Chu

Cindy.Chu@fticonsulting.com

+852 91272840

global-surface-partner@fticonsulting.com



話題 Press release summary



部門 金融, 化学, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network