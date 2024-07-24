Avance Clinical 任命亞洲區域總監，作為全球擴展計畫的一部分



北卡羅來納州威克森林 | 澳大利亞阿德萊德, 2024年7月24日 - (亞太商訊) - Avance Clinical，獲獎的生物技術合同研究組織（CRO），自豪地宣布任命Jessica Han為亞洲運營總監，她將駐紮在Avance Clinical的韓國首爾辦公室。 Jessica Han 這一正式公告將在BIO Taiwan期間，在台北國際會議中心的澳大利亞展館（7月26日至28日）發布。 請與參加BIO Taiwan的Avance Clinical團隊預約會議。 這一戰略舉措強調了Avance Clinical對亞洲市場的承諾，該地區對生物技術公司在臨床試驗開發過程中接觸患者具有吸引力。 Avance Clinical首席執行官Yvonne Lungershausen表示，她非常高興Jessica Han領導Avance Clinical在亞洲的運營。 “Jessica Han在醫療保健和臨床研究行業擁有超過17年的經驗，對亞洲市場，特別是韓國市場有深入的了解，她將推動Avance Clinical在亞洲的運營和戰略舉措。”Lungershausen說。 Han的職業生涯始於三星醫療中心的重症監護單位，擔任註冊護士，專注於患者護理和臨床研究。在轉入臨床試驗領域後，她在該地區的領先合同研究組織如Parexel、PRA Health Sciences（現為ICON）和Novotech擔任過各種職位。 關於決定加入Avance Clinical，Han表示：“我被Avance Clinical創新的臨床試驗管理方法和對高質量服務交付的承諾所吸引。” “我特別被Avance Clinical在該地區擴大運營的戰略重點以及其在臨床研究方面的卓越聲譽所打動。我渴望為公司的成長做出貢獻，並支持其在這一動態市場進一步擴展的戰略，推動成功的臨床試驗並促進在亞洲的新業務機會，”她說道。 “在該地區，Avance Clinical以其量身定制的解決方案滿足生物技術公司獨特需求而聞名，更重要的是，其對質量的承諾確保了試驗結果的完整性和可靠性。Avance Clinical展現的科學和監管專業知識簡化了審批流程，縮短了時間線，加快了項目交付。這些全面且以客戶為中心的服務使Avance Clinical在行業中處於領先地位，這與我推動臨床研究的熱情完全契合，”Han說道。 Lungershausen表示：“在首爾建立臨床運營的決定反映了生物技術公司和合同研究組織合作夥伴對獲得韓國科學卓越和多樣化患者群體的需求不斷增加。我們在韓國的新存在也為我們的CRO合作夥伴在進行多區域或全球試驗時提供了戰略優勢。” 擴展到韓國和亞洲與Avance Clinical的GlobalReady藥物開發解決方案相一致，該方案已引起超過75家韓國生物技術公司和製藥公司的重大興趣。“韓國臨床運營的全球路徑需求非常明確，”Lungershausen補充道。 亞洲擴展提升了Avance Clinical提供世界級臨床研究服務的能力，增加了其全球無縫覆蓋，並提供符合主要監管機構標準（包括MFDS和FDA）的高質量數據。這一舉措將有助於亞洲生物技術公司訪問Avance Clinical在澳大利亞和美國的強大服務，進一步加速其藥物開發進程。 “我們在亞洲、澳大利亞、新西蘭、歐洲和美國的團隊提供卓越的數據質量和運營卓越，幫助我們的生物技術客戶在臨床試驗中取得成功，”她說道。 在BIO Taiwan期間（7月26日至28日），請在台北國際會議中心的澳大利亞展館見見Jessica Han、Yvonne Lungershausen和團隊。 立即預約會議，討論您的藥物開發計劃或即將進行的臨床試驗。 點擊此處與團隊預約會議 了解有關GlobalReady模型的信息。

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Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com 關於Avance Clinical Avance Clinical是澳大利亞和新西蘭地區最大的一站式CRO公司。我們為客戶提供高質量的臨床研究服務以及符合國際標準的臨床研究數據。我們的客戶主要是處於早期研發階段的生物科技公司，他們需要快捷靈活的臨床研究服務。www.avancecro.com Frost & Sullivan獎

Avance Clinical作為一家具有26年歷史的CRO公司在過去三年連續被評為Frost & Sullivan亞太地區市場領袖 。 臨床前到臨床一期和二期

Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精準的臨床前服務。澳大利亞政府的研發稅務補助政策，讓我們可以更經濟，精準並靈活的幫助客戶完成臨床一期和二期的項目。客戶有機會享受43.5%的政府現金補助，同時快速的監管審批政策使其能更早更快的開展臨床研究。我們的解決方案以及客戶為本，靈活多變，經手的臨床研究覆蓋超過120個適應症。我們的數據質量被國際監管機構廣泛認可，包括美國FDA以及歐洲EMA。 技術

我們使用的系統多元化並且功能豐富，有最高效的以及客戶所信任的執行力。Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta 和 Medrio都是我們的系統長期供應商。 www.avancecro.com



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