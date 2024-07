Tuesday, 23 July 2024, 22:23 HKT/SGT Share:

來源 HKTDC 第34屆香港書展錄得近百萬人次入場 運動及零食展同樣氣氛熾熱 名作家講座大受歡迎 - 香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界今日圓滿結束,錄得99萬人次入場

- 世界文藝廊匯聚環球影視名著,文藝廊展示本地影視文學,現場講座大受歡迎,特別是「名作家講座系列」,吸引不少內地訪客踴躍參與

- 周末人流更加暢旺,吸引八方來客,同時帶動市民留港消費

- 書展人均消費達912港元,按年略升4.6%,佔書客全年買實體書開支74%

- 運動消閒博覽及零食世界氣氛熾熱,與書展發揮協同效應,參觀人士滿載而歸

香港, 2024年7月23日 - (亞太商訊) — 由香港貿易發展局(香港貿發局)主辦的第34屆香港書展、第7屆運動消閒博覽及第4屆零食世界今日圓滿閉幕,七日展期獲市民大眾踴躍參與,吸引99萬人次入場。三大文化消閒盛事共匯聚760間展商,再加上現場豐富活動及互動體驗,讓入場人士一邊「漫遊光影文字間」,一邊享受運動和美食的樂趣。 香港貿發局署理總裁張淑芬表示:「三大夏日盛事獲業界及市民大眾踴躍參與,書展繼續以書會友,現場講座大受歡迎,還吸引不少內地訪客參與,呼應年度主題影視文學的書籍更備受熱棒。世界文藝廊匯聚31個國家與地區的影視展品,配合多元化文化活動及各種互動裝置及體驗,讓入場人士『漫遊光影文字間』,有助推動香港成為中外文化藝術交流中心。同場的運動消閒博覽及零食世界提供各式各樣體驗及美食,吸引八方來客,刺激本地消費。」 調查顯示書迷人均消費略升 書展期間,大會委託研究機構訪問超過820位入場人士,深入剖析書迷的閱讀習慣及消費選擇。今年受訪者於書展的平均消費金額達912港元,較去年略升4.6%,更佔其全年購買印刷書籍平均開支74%,凸顯香港書展作為出版業界重要推廣及銷售平台的吸引力。另外,三個展覽有九成展商提供電子支付服務,而使用電子支付的受訪者則有72%。 調查亦顯示,書展最受讀者歡迎的書籍種類,首五類分別為小説(47%)、漫畫(21%)、兒童及青少年讀物(19%)、旅遊(18%)及文學(16%)。在電子書方面,有65%受訪者在過去一個月有閱讀電子書,期間他們閱讀電子書的平均時數為16小時。參觀人士到書展的主要目的是購買最新書籍(55%),其次是享受購書折扣優惠(53%),以及感受國際書展的文化氣息(30%)。 「文化七月」延續推廣全城閱讀 為進一步推廣閱讀,書展及「文化七月 ▪ 悅讀夏季」共舉行逾600場活動。今年的文化七月在全港十八區舉行作家分享會、故事劇場、電影相關活動、手工藝工作坊、文化藝術分享會等,活動將持續至7月31日,詳情請參閱網站https://hkbookfair.hktdc.com/CulturalJuly/index.aspx。 另外,大會將陸續把主要的文化講座影片上載到書展網站,讀者可瀏覽書展網站或貿發局的網上影片平台。 繩網吊索盡現親子樂 零食雪糕消暑熱賣 運動消閒博覽帶來各式各樣運動消閒用品和新穎體驗,大受不同年齡的入場人士歡迎,包括親子繩網飛索、太極推手機械人、日本館吉祥物表演及為參加巴黎奧運的港隊運動員送上祝福的馬賽克照片打氣牆。零食世界則搜羅超過1,200款零食,呈獻各種經典味道、健康之選及環球小食,當中雪糕等消暑零食更大受歡迎。 上述三項展覽為香港貿發局在香港盛事年表的下半年活動揭開序幕,下月緊接的香港國際茶展、美食商貿博覽、美食博覽、家電•家居•博覽、美與健生活博覽;9月舉行香港鐘表展及國際名表薈萃、香港國際時尚匯展、一帶一路高峰論壇;10月舉行香港秋季電子產品展、香港國際秋季燈飾展、香港國際戶外及科技照明博覽;11月舉行香港國際眼鏡展、香港國際美酒展; 12月舉行香港貿發局創業日等,全方位推動本地盛事經濟。 圖片下載:https://bit.ly/3YkJDTH 香港書展今天圓滿結束,連同運動消閒博覽及零食世界,七日展期吸引近百萬人次入場參觀。 三大文化消閒盛事匯聚760間展商參展,其中書展吸引不少書迷入場搜羅心水書籍及產品。 財政司司長陳茂波在書展選購科普書籍送給小朋友,鼓勵他們接觸科技領域的知識,又買了本地手工精品 ,支持文創工作者。 香港書展期間舉行八大講座系列,推動作者與書迷互動交流。 今屆書展除了得到多位華語作家鼎力支持外,亦吸引不少外語作家親臨開講。 書展年度主題影視文學匯聚多間展商帶來相關書籍,吸引不少讀者選購。 世界文化藝術廊呼應年度主題,展出各地的影視文學展品,並因應《九龍城寨》熱潮展出九龍城寨模型,成為打卡焦點。 「文藝廊」設迷你影院,播放精選影視作品片段。 運動消閒博覽的繩網飛索體驗大受歡迎,為一家大小提供刺激休閒活動。 入場人士在運動消閒博覽砌出大型馬賽克打氣牆,為奧運健兒送上祝福。 日本大阪世博部長自見英子(左五)參觀運動消閒博覽的日本館。其中,2025年日本大阪・關西世博會亦有參展,介紹世博會主題「創造閃耀生命光輝的未來社會設計」。 零食世界搜羅超過1,200款零食,為入場人士呈獻各種經典味道、健康之選及環球小食。 聲明:香港特別行政區政府僅為本項目提供資助,除此之外並無參與項目。在本刊物/活動內(或由項目小組成員)表達的任何意見、研究成果、結論或建議,均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、 文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處 或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。 傳媒查詢 新聞界如有查詢,請聯絡: 香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界

圓通財經公關:

王恩琦 電話:(852) 3428 3413 電郵:awong@yuantung.com.hk

姚家楹 電話:(852) 3428 5690 電郵:ayiu@yuantung.com.hk

梁婉彤 電話:(852) 3428 2361 電郵:tleung@yuantung.com.hk 香港貿易發展局傳訊及公共事務部:

香港書展

陳施樂 電話:(852) 2584 4525 電郵:snowy.sn.chan@hktdc.org

吳兆倫 電話:(852) 2584 4357 電郵:sunny.sl.ng@hktdc.org 香港運動消閒博覽及零食世界 張敏萱 電話:(852) 2584 4137 電郵:jane.mh.cheung@hktdc.org 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。貿發局在世界各地設有50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



