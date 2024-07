Tuesday, 23 July 2024, 13:00 HKT/SGT Share:

來源 CTF LIFE 新品牌 新體驗 新價值 富通保險正式更名為周大福人壽並推出全新會員計劃 開創保險新價值

周大福人壽行政總裁葉文傑(中)聯同一眾管理層及活動大使鍾嘉欣主持全新品牌揭幕儀式。 香港, 2024年7月23日 - (亞太商訊) – 富通保險有限公司(「富通保險」)今日正式更名為周大福人壽保險有限公司(「周大福人壽」)。公司同時展示全新品牌形象,以及推出「周大福人壽.生活圈」會員計劃,發揮作為周大福企業成員的優勢,聯動周大福集團(「集團」)多元業務體系,為客戶帶來優質生活體驗,實踐「開創保險新價值」的品牌理念。 周大福人壽行政總裁葉文傑聯同一眾管理層今日於周大福人壽概念中心「The GalaMuse」共同主持全新品牌揭幕儀式,公司亦邀得星級媽媽鍾嘉欣擔任活動大使。全新品牌形象廣告即日起以全新名字「周大福人壽」通過跨媒體形式於線上及線下平台陸續登場,包括高踞港島甲級商業大廈頂層LED屏幕,以及香港遊艇會大型戶外廣告牌,閃耀維港兩岸。 新品牌 ── 熟悉的品牌 全新的名字 周大福人壽保險有限公司行政總裁葉文傑表示:「更名及推出全新品牌象徵公司發展邁向新里程。公司扎根香港近40年,是本港最具規模的壽險公司之一。今天起我們將以全新的企業形象和品牌定位,進一步緊扣周大福集團多元業務體系的雄厚資源、財務實力及環球投資佈局,不斷擴大服務網絡,優化產品及服務,矢志成為大灣區領先的保險公司。」 葉文傑續稱:「『開創保險新價值』是公司的品牌理念,亦將推動我們滿足客戶及其摯愛家人人生旅程中的『生活、成長、健康及傳承』不同階段的需要,透過人生規劃、產品服務及嶄新推出的『周大福人壽.生活圈』會員計劃,提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。」 新體驗 ──「周大福人壽.生活圈」打造優質新體驗



為配合品牌升級及全面體現「開創保險新價值」的品牌理念,公司同時推出一站式生活平台「周大福人壽.生活圈」會員計劃,以為大眾實現「多元體驗」、「生活禮遇」及「會籍聯乘」三大目標,為客戶及其家人打造優質新體驗。 計劃設有鑽石、黃金及基本三個會員級別,會員可按不同級別享受周大福集團多元業務體系不同業務單位的各式各樣精彩生活禮遇,涵蓋酒店、餐飲、教育及健康服務等。「周大福人壽.生活圈」會員亦可連結集團內其他聯乘會籍,首階段將包括New World CLUB及KLUB 11,第二階段將擴展至CTF Club (周大福珠寶的會員計劃) 以及新中會(新世界中國的尊尚會員計劃),以進一步覆蓋更多中國香港及內地的受眾。 新價值 ── 全新品牌理念 開創保險新價值 周大福人壽的全新品牌設計採用湖水綠為主色調,如同「生命之源」,象徵源源不絕的生命力,為周大福人壽不斷成長、持續發展注入強勁動力。整體配色亦以大地系色調為主,充分彰顯周大福人壽對環保、大自然以及可持續發展的承諾。由四組呈現流動形態的線條所組成的品牌故事元素,象徵周大福人壽竭誠守護客戶及其摯愛家人人生旅程中「生活、成長、健康、傳承」的四大階段,成就其生生不息的璀璨故事。周大福人壽位於港島甲級商業大廈頂層的LED屏幕以及香港遊艇會大型戶外廣告牌即日起以新名字閃耀維港天際線,新品牌形象亦將以巴士及的士車身廣告形式陸續登場。公司同時會於不同數碼平台和社交媒體進行品牌推廣,包括同步推出兩部宣傳片詮釋全新品牌以及「周大福人壽.生活圈」會員計劃的亮點,即日起於電視、港鐵車廂電視、社交平台及周大福集團多元業務體系之場地的當眼位置播放,向不同持份者闡述全新的品牌故事。 公司於今年4月率先披露更改公司名稱的部署,客戶及合作夥伴對新名稱反應正面。公司亦承諾與具共同理念的業務夥伴合作共贏,一同邁向可持續發展。是次更名不影響周大福人壽與業務夥伴之合作模式及客戶保單之日常管理和營運,包括保單的保障、利益、費用及回報等。 關於周大福人壽 周大福人壽保險有限公司(「周大福人壽」)扎根香港近40年,為新創建集團有限公司(香港股份代號:659)的全資附屬公司,也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員,周大福人壽緊扣鄭氏家族(「周大福集團」或「集團」)多元業務體系的雄厚資源,致力為客戶及其摯愛家人於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中,提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局,周大福人壽矢志成為大灣區領先的保險公司,持續開創保險新價值。 傳媒聯絡 周大福人壽

品牌發展及傳訊部

鄺淑儀 (Suki Kwong)

+852 2591 8504

suki.kwong@ctflife.com.hk Paradigm Consulting滙壹顧問

陸華胄(Evan Lu)

+852 6707 3281

ctflife@paradigmconsulting.com.hk 周大福人壽保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)



