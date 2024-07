追蹤拾象指數的AGIX ETF上線：構建原汁原味的AI投資工具

香港, 2024年7月22日 - (亞太商訊) – 美國ETF資管機構KarneShares正式在Nasdaq交易所上線了追蹤AGIX Index的ETF產品,KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF(Ticker:$AGIX)。 $AGIX ETF是對拾象發佈的指數AGIX Index的追蹤,AGIX Index是AI時代的「Nasdaq 100指數」,今年YTD漲幅為22.71%。 AGIX Index包含了AI硬件、AI基礎設施、AI應用三個領域,從上千家上市公司中層層篩選至50家左右,並隨著行業發展調整數量和權重,幫助投資者感受AI價值在不同領域和板塊之間的流動。被收錄到指數中的公司既具備和AI間的高相關性(AI Readiness),也因為業務積累、商業模式等原因能够很好地受益於這場新技術革命(AI Potential)。 $AGIX ETF上線納斯達克交易所,是對AGIX Index作為AI趨勢觀測工具的背書,也提供了一個市場信號:在二級市場,尤其是科技股投資領域,一場革命正在發生,AI-native成為新的價值導向。如同移動互聯網爆發早期,在巨變前夜,投資人迫切需要一個有前瞻視角、能有效跟踪變化的工具。 01.ChatGPT讓科技投資進入AI-alpha時代 一年前,AI是否會遭遇「互聯網泡沫」是所有人的疑問,但一年後,隨著AI開始實打實地幫助公司獲得收入增長、Nvidia等頭部公司不斷beat預期,市場對於AI的態度更加積極。 無論是Nasdaq 100還是S&P 500,他們在2023年增長幾乎都由Mag 7(蘋果、微軟、英偉達、Google母公司Alphabet、亞馬遜、Tesla和Facebook母公司Meta)公司驅動,而Mag 7公司都是典型的AI受益者,這些公司在AI領域的深厚佈局是這一輪增長的源動力。 更進一步拆分S&P 500 EPS也可以得出相似結論,即EPS的40%由科技公司驅動,其中大部分是由Al驅動的。 當然,除了Mag 7外,因為LLM(大語言模型)/AI受益的公司還有很多,如何識別這些公司,並以合理的評價標準對公司進行組合、監測、調整,是一個AI-native投資工具的核心價值,也是AGIX的長期目標。 02.為什麽Nasdaq 100無法抓住 AI-alpha 每一次技術範式轉變,都需要全新的框架和路徑來做投資判斷。 QQQ是一個很好的例子。追踪Nasdaq 100指數的ETF QQQ(Invesco QQQ Trust)是美股市場最大的ETF之一,也被公認為普通人參與科技股投資的最佳入口,是過去20年科技與增長股的代名詞。但QQQ並非誕生之初就和科技投資劃等號,直到2003年在methodology層面剔除了所有金融服務相關公司、在構成上更加tech-driven後,QQQ才真正意義上和科技股挂鈎。 在移動互聯網時代的早期,QQQ也沒有第一時間感知到新技術浪潮中的alpha,其表現和S&P 500 走勢相對一致,直到2013年後,隨著移動互聯網進入爆發期,QQQ才開始和S&P 500之間拉開差距。 即便已經足够「tech-native」,到了AI時代,代表科技股的QQQ也無法完美映射AI領域的價值流動。過去3年,QQQ的底層指數Nasdaq 100增長了163%,而Nvidia增長了982%,Microsoft增長了209%。 考慮到QQQ追踪的Nasdaq 100指數中仍然存在例如百事可樂、Costco、星巴克等非科技公司,因此,可以對QQQ ETF中的IT板塊增長進行拆分比較。 在ChatGPT發佈之後,QQQ IT sector和QQQ整體表現之間開始出現分化,尤其在2024年Q1後,QQQ IT Sector表現明顯優於QQQ整體。但即使如此,AGIX的表現明顯優於QQQ IT Sector。 這是因為即使在科技公司板塊、甚至同一垂直領域中,不同公司因其產品特性、商業模式、團隊戰略等原因,受益於AI的程度、以及和AI耦合度都存在極大差异,而AGIX能够用純粹的「AI+」視角對科技公司優中選優,找到真正受益於AI的公司。 在篩選納入到AGIX Index的公司過程中,可以發現當下只有10%左右的公司能够和AI進行有意義的結合,更多的公司還在觀望AI的進展,當然也會有不少科技公司會在這輪AI競賽中被淘汰,因此,如果要正確抓住AI beta,選擇正確的「籃子」就變得相當關鍵。 03. $AGIX ETF:構建更原汁原味AI native的Portfolio 在前幾次AI浪潮中,圍繞AI主題也誕生了不少指數和ETF,例如,ARK在2014年發行的ARKK和ARKQ都將AI作為重要構成,Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index則發行於2018年。 但如果觀察這些指數(和ETF產品),就會發現,和QQQ(Nasdaq 100)一樣,它們的組合中也存在非AI相關的公司,尤其是非此次大語言模型浪潮相關的公司;有些仍然圍繞機器視覺或機器人為主線來構造組合,並不能反映價值捕獲,服務於投資者想要「純粹」AI組合的需求。此外,ARK的ARKK、ARKQ等類似AI主題ETF的另外一個共性是,AI只是這些產品編制方法的組合之一而非全部,背後的潜在理念是,AI是對科技投資的補充而非顛覆。 這一觀點放到今天顯然存在瑕疵:由大語言模型LLM催化的AI革命是對已有科技生產的顛覆,這就是黃仁勛所說的AI is eating software AI正在吞噬軟件,這項新技術不僅會帶來生產力革命、創造全新的需求,甚至也會帶來新的商業模式。因為產品機制和技術絕對早期的局限性,長期來看,這類產品也會面臨和QQQ類似,可能會「失效」的挑戰。 AGI進程才剛剛開啟,並且一定會經歷其他歷次技術革命一樣的「硬件投入——基礎設施建設——應用大爆發」三個週期,為了在行業beta之上捕捉到每個階段的alpha,AGIX也做了全週期地覆蓋。拾象從上千家上市公司中層層篩選至50家左右,並隨著行業發展調整數量和權重,投資者能在其中看到各個行業板塊隨AI發展起到的不同作用,也能看到真正優秀的AGI公司,從早期探索者逐漸成為行業引領者;拾象更期待看見隨著下一個AI時代「蘋果」「英偉達」的上市,他們可以不斷被納入AGIX指數。 好的價值工具能够幫助投資者正確識別時代beta,投資者抓住時代的beta是參與變化的最低要求,AGIX提供了這樣一個工具。 拾象由前紅杉投資人創辦發起,作為新一代全球投資平台,至今已投資20多家全球頭部獨角獸公司,投資portfolio總估值超$600B,並構建了「一級股權基金、美股對沖基金、指數、ETF」等一系列綜合的投資產品。 拾象團隊持續追踪全球科技進展,同時也通過旗下的開源研究平台「海外獨角獸」積極輸出高質量的行業與公司認知,在全球AI社區中積累了行業影響力。



