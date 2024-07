Friday, 19 July 2024, 13:14 HKT/SGT Share:

來源 Hong KONG VOLUNTEER AWARD 每兩名香港人有超過一人當義工 義工的幸福感高近三成 「香港義工獎2024」下週起接受報名 提升義工參與度

香港, 2024年7月19日 - (亞太商訊) – 義務工作發展局 (Agency for Volunteer Service,簡稱 AVS)委託香港恒生大學市場學系,進行「2024香港義務工作調查」,並於7月18日召開記者發布會。是次調查顯示過半數受訪者曾參與有組織的義務工作,他們的幸福感亦明顯較未曾參與義務工作的受訪者高。為更有系統地追蹤本港義務工作的發展趨勢,AVS今年首創「香港義務工作指標」,為完善未來的義務工作發展藍圖奠定堅實基礎。 每兩名港人有超過一人參與有組織義務工作 是次調查在今年六月以街頭訪問形式,成功收集773位香港市民的意見。當中有54.2%的受訪者在過去三年曾參與有組織的義務工作。有組織的義務工作是指透過機構安排、或由團隊自行策劃的任何自願地貢獻個人時間和精神,而不為物質報酬所提供的服務。數字相當於每2人當中,便有超過1人參與義務工作,反映市民對義務工作的熱誠。他們主要是透過慈善 / 非牟利團體 (37.1%),學校 (15.2%) 和宗教組織 (13.1%) 等渠道或途徑參與義工服務。 首創「香港義工指標」冀為完善義務工作長遠發展藍圖奠定基礎 今年的調查首度計算「香港義務工作指標」,根據受訪者的興趣和意願 ( Interest ) 、投入情況 ( Input ) 和影響及成就 ( Impact) 三個不同的角度 ( 3 I ) 推算,當中包括市民對義務工作的參與程度、每月平均服務時數和參加服務的次數等,實質反映香港市民在參與有組織義務工作上的整體狀况。「香港義務工作指標」將有系統地持續追蹤義務工作在香港的發展情況,檢視義工的參與度和義務工作的趨勢。AVS主席彭韻僖律師表示:「『香港義工指標』將會成為重要指標,呈現市民參與義務工作的實際情況。編製『香港義工指標』有助為長遠的義務工作發展藍圖奠定基礎,帶領和鼓勵更多市民大眾參與有組織的義務工作,對未來的義務工作發展具有深遠影響。」 義務工作帶來幸福感 要鼓勵更多市民參與有組織的義務工作,義工自我的幸福感可以作為重要參考指標。是次調查發現,若幸福感滿分為5分,過去三年曾參與義務工作的受訪者,自我幸福感達3.51分,較過去三年沒有參與義務工作的受訪者的2.72分,高出近三成。按人數比例分析,75%曾參與義工服務的受訪者,同意通過參與義務工作能令自己感到更幸福,反映參與義務工作,或是開啟個人幸福大門的其中一條鑰匙 (Key to Happiness)。 獲社會和朋友認同 有助發展義務工作 調查顯示,市民參與義務工作的原因,30歲或以下的青年受訪者認為,可以透過當義工結交新朋友,擴大個人社交圈子(15.2%);31至50歲的受訪者則希望獲得社會 / 朋友的認同(12.5%),51歲或以上的受訪者認為可以善用餘睱(14.5%)。調查亦同時發現,獲得社會 / 朋友的認同,對過去三年沒有參與有組織義務工作的受訪者而言(13.5%),是一個很重要的誘因鼓勵他們多參與義務工作。 沒有同伴和不易找到合適義務工作限制青年人參與 是次調查亦分析了市民在投入和參與義務工作上的限制,調查顯示,對於30歲或以下的青年人來說,除了缺乏時間(30.2%)之外,沒有同伴一起當義工(18.0%)和不易找到合適的義務工作(11.4%) 均是限制他們投入和參與義務工作的主要原因。AVS總幹事李佩琪表示,為推動青年人投入義務工作,「香港義工獎」設立了「愛心學校獎」,鼓勵學校持續參與推動義工活動,將義工服務融入校園,培育學生參與義工服務及助人精神。青年人透過學校參與有組織義務工作,既可以有同學陪伴一齊當義工,亦較易找到合適的義務工作。 李佩琪續指,AVS一直致力擔當樞紐角色,與社會各界建立夥伴關係,合力推動義工參與,促進提供增值及優質的義工服務,以締造一個「行義香港」的美譽。香港今年全年預計最少有210項盛事舉行,盛事涵蓋多個不同領域,各項盛事及大型活動均可以善用義工,讓義工可以把握難能可貴的機會參與盛事,拓闊視野,增廣見聞。AVS亦鼓勵有志參與義務工作的團體及個人,加入其轄下的「香港義工團」,此平台積極聯繫其團體及個人會員,為他們提供服務資訊,安排多元化的義務工作機會,包括近年多項香港大型盛事,並不斷開拓義工服務範疇,務求持續提升義工的參與,團結互助力量,共建關愛共融社會。 義務工作等值經濟產出達109億港元 義工服務時數高達1.58億小時 進行是次「香港義務工作調查」的香港恒生大學市場學系鄺家麒博士認為,義務工作對社會的貢獻不容忽視。調查以香港人口、工資中位數、義工參與率和時數估算,香港人當義工的等值經濟產出高達109億港元,與2009年同類調查比較,增加接近一倍,反映義務工作在香港社會有重大發展。去年全年義工服務時數高達1.58億小時,較15年前顯著增加超過八成。彭韻僖主席對調查結果感到欣喜:「綜觀今次調查,情況令人鼓舞,展現了過去十五年香港義務工作的長足發展,反映香港人熱心助人,行善不遺餘力。調查結果肯定了AVS工作的重要性,加強了AVS持續推動優質義工服務的決心。」 「香港義工獎」下週起接受報名 增設「躍晉義工獎」 勉勵首次及重返義工行列的市民 為了推動更多市民投身義工服務,建立關愛共融的社會,鼓勵默默耕耘的傑出義工,AVS與民政及青年事務局每年合辦「香港義工獎」,嘉許本地傑出義工、企業、機構、屋苑及學校,表揚他們對義務工作的貢獻和成就,希望鼓勵及感染更多市民投入義工行列。「香港義工獎」除了以時數設立多個個人、企業及機構獎項外,更設愛心屋苑和愛心學校,並由多位社會賢達組成評審委員會,選出優秀的個人義工、青年義工和義工團隊,以及傑出企業和非商業機構。彭韻僖主席透露,今年將加設新獎項:「『香港義工獎2024』將新增『躍晉義工獎』,希望進一步激發及勉勵更多首次及久未接觸義工服務的市民投入義工行列,希望他們繼續抽空積極參與義務工作,讓更多人受惠。」「香港義工獎」下週起接受報名,詳情可瀏覽網址:https://hkv-award.hk/。 出席昨日記者會有義務工作發展局主席彭韻僖律師、香港恒生大學市場學系鄺家麒博士、義務工作發展局總幹事李佩琪女士及青年義工郭家寶女士和謝家寶同學。 大會感謝WeWork提供鰂魚涌辦公室作場地贊助,支持是次發布會。 圖片一:香港恒生大學市場學系鄺家麒博士於「2024 香港義務工作調查」發布會公佈調查結果及

數據並分析義務工作的發展趨勢。 圖片二:義務工作發展局主席彭韻僖律師根據調查結果分享觀點,並宣布首創「香港義工指標」為

長遠的義務工作發展奠定基礎。 圖片三:義務工作發展局總幹事李佩琪女士介紹義務工作發展局推動義工服務的工作,並建議如何

促進青年人參與義工。 圖片四:青年義工謝家寶同學(左)及郭家寶小姐(右)分享做義工心得及得著。 圖片五:義務工作發展局主席彭韻僖律師(中間)、義務工作發展局總幹事 李佩琪女士(左二)、香

港恒生大學市場學系鄺家麒博士(右二)、青年義工郭家寶小姐(右一)及青年義工謝家寶同學

(左一)出席「2024 香港義務工作調查」發布會。



