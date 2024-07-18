中港澳最大香水品牌管理公司穎通控股申請在港上市

香港, 2024年7月19日 - (亞太商訊) – 中港澳三地綜合市場最大的香水品牌管理公司，穎通控股有限公司(“穎通控股”)今日正式向香港聯合交易所遞交了主板上市申請。近年來「嗅覺經濟」迅速崛起，穎通控股料成為近期資本市場的焦點。

穎通控股是一家香港本土企業，有超過40年的扎實經驗。公司從最初管理香水品牌起步，逐步成長為中國領先的美妝品牌管理公司。1987年公司初步試水中國市場，於1988年赴北京參加法國名牌化妝品展銷，由一家香港本土企業發展至行業龍頭，穎通控股實力不容忽視。

穎通控股實行多品牌、全渠道的運營模式，擁有涵蓋香水、彩妝、護膚品、個人護理產品、眼鏡及家居香氛等多元化的標誌性品牌組合，總數達63個，其中包括國際知名品牌如Hermès、Van Cleef & Arpels、Creed、Chopard、Versace等合作，以及深受消費者喜愛的Albion、Laura Mercier和Babor等。穎通控股亦於1999年推出自有品牌Santa Monica。

集團在中港澳的銷售網絡遍布超過400個城市，擁有超過7,500個線下銷售點，無論是線上還是線下都已實現了全渠道覆蓋，特別是在電商及社交媒體平台的布局上，穎通控股更是走在了行業前列，通過天貓、小紅書、抖音、京東及微信等平台，與消費者建立了緊密的聯繫。其豐富品牌組合精準地滿足了消費者的差異化需求，強大的銷售網絡更為全球品牌進入中港澳市場提供了堅實的支持，從而建立長期穩固的合作關係及形成了深度綁定的客戶粘性。

隨著中國經濟的蓬勃發展，特別是龐大人口基數帶來的消費潛力，中國新興嗅覺經濟預計將成為中國香水市場的可持續增長動力。根據弗若斯特沙利文的資料，2018年至2023年全球香水行業零售額排名前十的國家中，中國是增長最快的香水市場，在此期間複合年增長率為15.0%。預計從2023年到2028年將以14.0%的複合年增長率進一步增長。長期以來，穎通控股在品牌管理領域積累了豐富的經驗與資源，多品牌、全渠道的運營模式滿足了消費者多元化的需求，精準地抓緊嗅覺經濟起飛的龐大機遇。

穎通控股創始人劉鉅榮先生早於八十年代將國際香水引入中國，為人務實愛國，帶領穎通控股成為中國領先的美妝品牌管理公司。劉先生為香港化妝品同業協會的榮譽會長，更於2021年及2023年獲頒「奧納獎－傑出愛心企業家」榮譽。穎通控股大部分高級管理層成員已加入集團超過10年，團隊穩定且具有深厚的行業、運營及技術知識，帶領集團取得穩健的業務增長。截至2024年3月31日止年度的收入為18.6億元人民幣，較去年同期增長9.7%。2024財年純利超過2億元人民幣，較去年同期增長19.3%。

面對未來，穎通控股將持續拓展多元化品類及品牌組合，優化產品矩陣，橫向縱向延伸至更多不同的美妝類別，擴大消費者範圍，並加快數字化轉型步伐，高度關注中國結構性增長且富有彈性的「嗅覺經濟」，以把握戰略市場機遇。集團在繼續提升品牌認可度的同時，將持續深耕中國市場並積極履行企業社會責任，為投資者創造長期價值。

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