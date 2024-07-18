圓幣科技加入香港金融管理局穩定幣發行人「沙盒」 成為穩定幣創新先驅

香港, 2024年7月19日 - (亞太商訊) – 圓幣科技今日宣佈，其子公司圓幣創新科技有限公司已被納入香港金融管理局 (「金管局」) 穩定幣發行人「沙盒」。作為首批加入沙盒的實體之一，圓幣科技將對其發行的港元穩定幣 (「 HKDR 」) 進行例如數字資產交易、跨境貿易支付等各類應用場景的測試。

今次公告標誌著圓幣科技在協助建設香港Web3生態系統金融基礎設施方面取得的重要里程碑。圓幣科技致力於發行符合高監管標準、可靠和值得信賴的穩定幣。

「我們很榮幸成為在金管局的沙盒框架下首批發行穩定幣的實體之一，」圓幣科技董事長陳德霖表示：「圓幣科技始終致力於提供創新解決方案，豐富金融基礎設施，秉承把香港建設成為世界Web3中心為使命。」

「我們很興奮能夠參與金管局的沙盒，圓幣科技團隊已經做好充分準備，通過與金管局密切溝通，展示我們卓越的技術實力，穩健的風險管理能力以及符合高監管標準的用戶友好型穩定幣解決方案，為香港Web3生態的發展做出貢獻。」圓幣科技首席執行官劉宇表示。

關於圓幣科技集團（RD Technologies）︰

圓幣科技集團（「圓幣科技」）運用創新金融科技解決方案，致力建構互信互聯的商業世界。圓幣科技是一個獨特的金融平台，透過提供獲香港金融管理局授牌的B2B法幣數字錢包（於2023年11月推出），以及即將在香港金融管理局沙盒中測試的港元穩定幣，來連接Web2和Web3世界和市場參與者。圓幣科技建基香港，面向全球，協助企業提供高效、安全、創新的支付解決方案，促進跨境貿易和金融交易，推動香港作為亞洲貿易樞紐和國際金融中心的發展為使命。

Web3新世界对未來有著巨大的潛力，穩定幣在這個不斷演變的領域中扮演著關鍵角色。圓幣科技計劃與全球合規的交易所以及支付合作夥伴進行合作，以實現更具成本效益和時間效率的跨境支付和結算。通過與持牌金融機構的強大的合作關係，圓幣科技旨在推動HKDR的主流採用。此外，圓幣科技將開發創新的應用案例，凸顯合規優勢，確保HKDR對所有用戶的安全性和保障。

詳情請見：https://rd.group

關於港元穩定幣 （HKDR）︰

圓幣科技集團研究推出的港元穩定幣（HKDR），其價值與港元 1:1 等值、儲備將由優質兼具高流動性的資產所組成，並將妥善存放於受監管的銀行的獨立託管賬戶內。公眾可透過定期公布的獨立認證報告了解儲備詳情。

詳情請見：https://rd.group/hkdr



傳媒聯絡︰

圓幣科技 (RD Technologies)

Arian WANG

電話︰(852) 6221 7008

電郵︰pr@rd.group

個人電郵︰arian.wang@rd.group

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network