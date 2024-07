Thursday, 18 July 2024, 19:04 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 冠君產業信託首度舉辦「ESG週」 活動理念多元創新 反應令人鼓舞

與商社及租戶攜手推動可持續發展 共創多贏成果

香港, 2024年7月18日 - (亞太商訊) – 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(「信託」)(股份代號:2778)繼去年首屆「環境、社會及管治論壇」後,今年再度舉辦「冠君產業信託ESG週」。該活動旨在促進商界領袖、租戶和社會組織建立聯繫,相互創優增值,以實現多方共贏,為企業可持續發展和社會效益等各方面起了關鍵性作用。信託今年增添更多新穎元素及具有活力的項目,參與人數是去年的兩倍,共吸引了逾300人出席,反應非常熱烈。 匯聚逾20家合作夥伴及參與機構 攜手齊創共享價值 今年活動邀請了不同界別的組織為策略夥伴,包括商界環保協會(Business Environment Council)、豐盛社企學會(Fullness Social Enterprises Society)、國際WELL 建築研究院(IWBI)、RethinkHK、婦女基金會(The Women’s Foundation)等。活動匯聚各領域專才、租戶如Citi(花旗集團)、perFACE及社會組織作知識交流和分享,共同推動可持續發展,創造共享價值以實現多方共贏。 多方專才探討綠色議題 藉頒獎禮表彰傑出租戶 活動以氣候專題座談揭開序幕,邀請來自商界環保協會、資源再生公司ALBA(歐綠保)、環保社企V Cycle,以及護膚品牌L'Occitane(歐舒丹)的資深ESG從業者,由自身經驗出發,探討如何推動企業及社會的行為轉變,進而加快發展循環經濟的步伐。同場更舉辦頒獎典禮表彰於早前參與租戶環保比賽「綠『惜』環保挑戰」,在節能減廢方面有傑出表現的辦公室租戶,當中彭博榮獲「最佳綠『惜』企業」的最高殊榮(詳細得獎名單請參閱附錄一)。信託另與國際健康建築研究所(IWBI)合辦論壇,邀請多位綠色建築及金融界別的專業人士參與,圍繞主題「從承諾到行動:以健康為核心的可持續生態圈」,細談其見解,從中展現發展綠色建築與提升身心健康之間密不可分的關係。 首辦社會效益挑戰賽(Social Impact Pitch)推動共融平等文化 除了倡導氣候韌性之外,信託亦期望彰顯可持續發展中平衡社會及環境的重要性。因此,活動誠邀憑電影《淪落人》榮獲香港電影金像獎最佳新演員、幼兒教育家Crisel Consunji (姬素孔尚治)和婦女基金會行政總裁 Fiona Nott(樂鳳蘭)暢談多元共融的企業及社會價值,探討如何加强下一代對平等機會的認知。 此外,信託更聯同豐盛社企學會首次舉辦創新的社會效益挑戰賽,邀請十間不同界別的本地社企參與,包括新興運動、樂齡服務、多元社區文化、環保服飾、精神健康等,展現創新的營運模式及意念,藉以解決社會不同的需要,推動多元、平等及共融等文化。勝出的機構將獲邀與商界企業領袖對談(Lunch with Executives),學習營商之道,交流可持續發展的新方向。 是次活動以花園道三號「樂.心」音樂會系列作結,邀請了國際知名演奏家、指揮家及香港管弦樂團客席首席大提琴康雅談博士(Dr. Artem Konstantinov)與郎朗基金會獲獎青年學者梁俊晟進行跨代合作,為觀衆呈現一場難忘的視聽盛宴。 冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示:「我們多年來明白社會責任的重要性。信託作為『超級聯繫人』,一直與志同道合者共享知識,創造共享價值,並積極發展兼具社會及商業效益的項目。此外,我們也明白經濟與社會進步是互惠的利益共同體,以開明態度與不同界別合作,提倡『商社共贏』,把共享價值的概念融入企業策略和日常營運中,惠及持份者的同時,並促進信託生態系統的抵禦力,締造美好的淨零排放未來。」 豐盛社企學會發展總監吳翠珊女士表示:「豐盛一直秉持以跨界別的協作1+1>2的多贏模式,以有效創新方法達至城市轉化。是次與信託的合作,再次展現商界的前瞻性,以社企的經營理念幫助有需要的社會群體。透過社會效益挑戰賽,圍繞多元、平等和包容的主題,激發參加者的新思維,開拓企業管理文化的新方案。信託以先行者的角色為商社合作建立基石,積極連結各界的人脈和資源,促進弱勢社群向上流發展。」 國際 WELL 建築研究院(IWBI)中國區副總裁張為舜先生表示:「WELL致力於幫助企業和機構提升健康與福祉。信託在踐行 WELL 及可持續發展方面取得領先地位。作為行業先鋒,其積極推動創新和可持續發展的管理策略,為業界樹立了良好的典範。」 附錄一:「 綠色轉型:推動行為改變 引領循環經濟」氣候座談之講者名單 角色 姓名 主持人 商界環保協會行政總裁吳家穎先生 參與者 V Cycle創辦人兼行政總裁史濟民先生 參與者 歐綠保集團亞洲業務發展及項目總監王小偉工程師 參與者 L’Occitane集團亞太區可持續發展區域總監朱慧珊女士

附錄二:綠『惜』環保挑戰得獎名單 獎項類別 得獎租戶* 最佳綠「惜」企業 彭博 綠「惜」卓越之星 - 花園道三號 彭博 綠「惜」卓越之星 - 朗豪坊辦公大樓 perFACE 綠「惜」領先者 1.貝萊德資產管理北亞有限公司 2.花旗集團 綠「惜」創新者 1.貝萊德資產管理北亞有限公司 2.彭博 3.花旗集團 綠「惜」行動者 1.弘盛資本有限公司 2.醫思健康 3.完美醫療健康管理有限公司 *按英文字母序 附錄三:「從承諾到行動: 以健康為核心的可持續生態圈」論壇之講者名單 姓名 1. 國際 WELL 建築研究院(IWBI)中國區副總裁張為舜先生 2. 安聖態建築技術顧問有限公司高級項目經理冷泠先生 3. 電訊盈科環球業務有限公司副總裁、策略客戶管理鄭慶豐先生 4. 美利肯地材事業部亞洲區市場經理劉珣女士 5. 花旗集團高級副總裁楊孟慧女士 6. 呂元祥建築師事務所環保設計總監梁文傑先生 7. Delos Welltek香港區域營銷總監林一雄先生 8 SOM建築設計事務所亞太區可持續發展負責人Stefano Tronci先生 *按英文字母序 附錄四:社會效益挑戰賽之得獎社企名單 獎項類別 得獎社企 最佳ESG融合大獎 遊沐 最佳商業模式大獎 Retrovert 最佳品牌行銷大獎 Project Futurus 最佳社會效益大獎 鑽的 The Peak Hunter *按英文字母序 圖片說明: 冠君產業信託ESG週提供了促進集體交流討論的平台 侯迅女士(左)接受由國際 WELL 建築研究院(IWBI)中國區副總裁張為舜先生(右)頒發的WELL牌

匾,象徵花園道三號獲得WELL鉑金級再認證 資深ESG從業者參與氣候專題座談 一眾嘉賓共同參與信託「EcoChampion Pledge」的啟動儀式 Crisel Consunji (姬素孔尚治)和 Fiona Nott(樂鳳蘭)的對話以正向、著眼未來的角度,

分享如何促進年輕一代的公平和包容性發展 社企「運動傳承」於富激發性的一天後,帶領台下觀眾一同拉筋伸展 有關冠君產業信託(股份代號:2778) 冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託於2023年榮獲全球房地產可持續性標準(GRESB)的最高五星級別。 網站:www.championreit.com



