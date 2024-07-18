香港書展、運動消閒博覽及零食世界今日盛大揭幕



香港書展、 香港運動消閒博覽及零食世界三大盛事今日開幕， 七日展期吸引 760 家展商參與

書展年度主題為「影視文學」， 《 繁 花》作者金宇澄及《九龍城寨》作者余兒等親臨開講

書展「世界文化藝術廊」匯聚 31 個國家及地區著作及展品，並設 AI 互動裝置

運動消閒博覽打卡位為備戰巴黎奧運的香港健兒打氣；零食世界提供超過 1,200 款環球零食，供書迷及運動迷選購

3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場；中午12時前，可以八達通港幣10元入場；首兩日以正價入場可享再進場優惠 香港, 2024年7月17日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第34屆香港書展、第7屆運動消閒博覽及第4屆零食世界今日起一連七日（7月17日至23日）假香港會議展覽中心隆重舉行。三項夏日文化消閒盛事為市民及訪客提供適合一家大小、動靜皆宜的活動。書展首日上午的開幕典禮邀請香港特別行政區政府文化體育及旅遊局副局長劉震擔任主禮嘉賓，並在香港貿發局總裁方舜文的陪同下舉行。 香港貿發局總裁方舜文在開幕典禮時致辭表示： 「貿發局致力透過舉辦大型展覽和盛事，促進香港的商貿發展，為香港經濟注入活力，鞏固香港作為亞洲盛事之都的美譽。今年書展連同運動消閒博覽以及零食世界，三大盛事一共吸引760間參展商，繼續為業界打造一個重要的推廣及銷售平台，同時讓市民以及訪客在此盡享閱讀、運動、消閒及選購零食的樂趣。作為香港每年暑假的文化盛會，今屆書展在場內場外舉辦超過600場文化活動，並邀請超過250個在文壇舉足輕重的華語作家、外語作家及名人講者親臨開講，促進文學交流，以書會友。」 今年書展部份項目獲香港特別行政區政府文創產業發展處贊助，當中包括「世界文化藝術廊」、專為業界而設的「國際出版論壇」和首次舉辦的「IP圓桌會議」等。 年度主題講座細談影視文學 今年書展選定「影視文學」作年度主題，以「從香港閲讀世界：漫遊光影文字間」點題。「文藝廊」會展示年度主題推介作家李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的精選著作及展品，亦會介紹「焦點導演」王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬的精選作品，並透過展示「經典改編影視作品」向亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲等文壇大師致敬。 年度主題講座系列邀得多位年度主題推介作家及「焦點導演」細談影視文學，其中杜國威將於今日為年度主題講座系列揭開序幕，題目為「文字煉成台詞再化為對白–杜國威的創作魔力」；著名導演關錦鵬將於7月20日分享「胭脂玫瑰恨長久–關錦鵬眼中的女性、電影與文學改編」。 世界文化藝術廊促進各地文化交流 「世界文化藝術廊」（世界文藝廊）展示31個國家及地區的影視文學著作及展品，除了中國內地、香港及台灣的作品外，更雲集阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國、印尼、韓國、墨西哥、秘魯、菲律賓、西班牙、瑞士及越南等。世界文藝廊特設兩項互動裝置，其中「映像遊記」以互動香港地圖，展示電影取景地及相關文學作品的點滴，而入場人士更可下載有關圖片；另一裝置「AI劇本變奏」可讓入場人士輸入指定關鍵詞，將經典電影場景生成不同畫面，體驗創作樂趣。 此外，「世界文藝廊」特意搜羅九龍城寨微縮模型，更邀得《九龍城寨》原著作者余兒於7月22日親臨書展，以「《九龍城寨》— 從小說到電影」為題，分享創作的心路歷程。 今年書展的中國內地展館首度以北京作為主題城市，以「京港携手築夢·書香共繪華章」為主題，將富有北京歷史文化特色、新時代發展成就的主題類、文學類、社科類等書籍和文創產品帶到展場，展現國家首都魅力。 華文及國際知名作家匯聚 推廣閱讀氣氛 今年書展繼續迎來八大講座系列，除「年度主題」之外，另設「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化歷史」、「寫意生活」和「心靈勵志」。「名作家講座系列」由大會與《明報》及《亞洲週刊》合辦，邀請中國內地，台灣及香港重量級華文作家親臨書展，細說他們的創作心得。電視劇《繁花》的原著小說作者金宇澄將於7月20日討論小說《繁花》的上海性與現代性；中國先鋒小說領軍人物蘇童亦會於同日以「文學的交叉小徑」為主題分享創作歷程；其他名作家包括毛尖、朱天衣、沈西城、吳思遠、林沛理、班宇、許子東、陳崇正、焦桐、單偉建、喬葉、黃燈、葛亮、雷倩、蔡崇達及禤駿遠等（排名不分先後）。 「英語及國際閲讀」講座系列繼續邀請多位英語作家參與講座，讓讀者認識世界各地的文化。英國歷史及城市歷史學者Christopher Cowell今日（7月17日）分享1841年至1849年香港的城市建設；明日（7月18日），捷克的著名插畫家、動畫導演Galina Miklínová將帶大家進入動畫世界，認識《奇怪的襪子精靈》。除八大講座系列外，「名人講故事」邀得中大醫學院助理院長張源津醫生、著名鋼琴演奏家李嘉齡及昂坪360董事總經理董沛銓等，打造別具意義的親子活動。（講座詳情及作家陣容請瀏覽：https://hkbookfair.hktdc.com/tc/Events/Event-Schedule.html） 奧運熱捲運動消閒博覽 打卡為運動員打氣 四年一度的奧運將於下周開幕，市民可率先在運動消閒博覽感受體壇熾熱氣氛。大會邀得星級運動員出席座談會，包括香港男子七人欖球代表姚錦成、前香港空手道及田徑代表唐焯彬，以及曾演出《冰上花火》的香港冰球運動員張芷澄等，分享他們的奮鬥史。香港體育學院（展位：5C-C02）特別於會場設置即影即有裝置，讓市民手持打氣字句拍照，並砌出馬賽克照片牆，為出戰奧運的運動員打氣。 香港遊樂場協會（展位：5C-D02）今年於「運動大本營」展區引入親子繩網飛索體驗，由教練指導越過關卡，並穿過長達15米飛索，為入場人士提供刺激的運動體驗。 體育科技助健體，興倫樂齡科技（展位：5C-B25）特意為銀髮族設計「太極推手機械人」，以資深太極師父的招式與用者推手，助長者訓練肌肉防跌。此外，前香港三項鐵人運動員司徒兆殷亦會出席座談會，分享如何透過體育數據，分析運動表現，從而擬定每日的訓練內容。 今年的「日本館」為疫後最大規模，2025年日本大阪･關西世博會（展位：5B-E11）將介紹世博會主題「創造閃耀生命光輝的未來社會設計」。日本國家旅遊局（展位：5B-D02）則聯同18個日本縣市參展，展示日本傳統文化及景點。當中北海道館（展位：5B-E02）將介紹最新旅遊資訊，並設虛擬實境體驗及打卡位，愛努民族文化體驗區會介紹Upopoy國立愛努民族博物館和公園。 此外，運動消閒博覽舉辦近60場精彩活動及表演，包括本地插畫家分享會、新興樂器介紹、競技疊杯運動精英賽、藝術體操舞蹈匯演等，集刺激與娛樂於一身。 零食世界活動介紹零食知識 今年零食世界搜羅超過1,200款零食，分成「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」六大展區，為入場人士呈獻各種味道、健康之選及來自世界各地的小食。 首次參展的雀巢（展位：5B-B02）將帶來全新推出的雪糕產品，並提供多款展場優惠，當中包括入場人士憑任何書展或運動消閒博覽的消費單據，可享雪糕杯或雪糕球買一送一。此外，大會亦設一系列零食活動，包括「天然蜂蜜芝麻糕製作」及「手沖咖啡正念飲食體驗」等，讓入場人士全方位認識零食。 香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界的門票可透過電子支付贊助商BoC Pay，或其他票務合作夥伴AlipayHK、支付寶、01空間及八達通，或便利店購買，一票可通行三展。今年成人票價維持港幣30元，3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場。凡於中午12時前在會場入口收費站以八達通付費進場，即可以港幣10元進場；凡以正價購首兩天門票可享再進場優惠。書展現場不設實體門票銷售，市民可在入口收費站以Alipay、支付寶或八達通付費入場。 香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界小檔案 日期 2024年7月17至23日（星期三至星期二） 時間 香港書展

7月17至22日 - 上午10時至晚上10時

7月23日 - 上午9時至下午5時 香港運動消閒博覽、零食世界

7月17至18日 - 上午10時至晚上9時

7月19至20日 - 上午10時至晚上10時

7月21至22日 - 上午10時至晚上9時

7月23日 - 上午9時至下午5時 地點 香港會議展覽中心 票價 成人：港幣30元

小童：港幣10元 （適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童）

*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場 購票方法 電子門票可透過電子支付贊助商BoC Pay，或其他票務合作夥伴AlipayHK、支付寶、01空間及八達通購買。書展門票於全線7-11便利店、全線Circle K便利店及不同售票平台發售。 票務優惠 上午進場票︰港幣10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。 免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月17或18日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月19-21日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月22日（星期一）晚上7時後 此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券） 超級書迷證：港幣88元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。 香港書展網站 / 流動應用程式下載 www.hkbookfair.com

hkbookfair.hktdc.com/HKBookfairApp.html

（查閱書展活動詳情及報名參與講座） 香港運動消閒博覽網站 hksportsleisureexpo.hktdc.com/tc 零食世界網站 worldofsnacks.hktdc.com/tc 圖片下載：https://bit.ly/3y4lgPh 香港書展今日開幕，連同香港運動消閒博覽及零食世界組成三大夏日文化消閒盛事，共吸引760家展商參與。 香港特別行政區政府文化體育及旅遊局副局長劉震出席書展首日的開幕典禮，並擔任主禮嘉賓。 香港特別行政區政府文化體育及旅遊局副局長劉震（前排右二）、香港貿發局總裁方舜文（前排左二）及一眾嘉賓包括中宣部信息中心副主任曹振亞（前排右一）及北京市委宣傳部副部長翟德罡（前排左一）出席今日上午舉行的開幕典禮。 香港貿發局總裁方舜文致辭時表示，作為香港每年暑假的文化盛會，今屆書展在場內場外舉辦超過600場文化活動，促進文學交流，以書會友。 今早不少市民等候香港書展開幕，希望盡早入場以選購心儀書籍。 書展「世界文化藝術廊」匯聚31個國家及地區著作及展品，並設AI互動裝置。 「文藝廊」展示年度主題推介作家的精選作品，吸引書迷駐足觀賞。 「運動大本營」設親子繩網飛索體驗，可讓人穿過長達15米飛索，提供刺激的運動體驗。 香港體育學院在運動消閒博覽設即影即有裝置，讓市民手持打氣字句拍照，砌出大型馬賽克照片牆，為出戰巴黎奧運的運動員打氣。 今年的「日本館」為疫後最大規模，日本國家旅遊局聯同18個日本縣市參展，展示日本傳統文化及景點。 零食世界搜羅超過1,200款零食，為入場人士呈獻各種味道、健康之選及來自世界各地的小食。 聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提 供資助，除此之外並無參與項目。在本刊 物／活動內（或由項目小組成員）表達的任 何意見、研究成果、結論或建議，均不代表 香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、 文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處 或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。 傳媒查詢

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