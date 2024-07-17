巨星傳奇(6683.HK)解禁後首個交易日 收盤報10.4港元 升幅達2.97%

香港, 2024年7月16日 - (亞太商訊) – 7月15日，巨星傳奇（6683.HK）在禁售期結束後的首個交易日收盤報10.4港元，上漲2.97%，成交量達162.3萬股，成交額約為1666萬港元。據悉，巨星傳奇已於2024年7月12日解除禁售期，股價表現穩定，成為近兩年新股市場解禁日後為數不多股價企穩的公司。

業內人士分析，解禁期結束後股價走勢通常會受到市場情緒的影響，尤其是在大股東有套現壓力的情況下，因此股價容易出現下跌；與此同時，解禁意味著部分股票重新進入市場流通，從而增加了市場的有效供給，可能帶動股價上漲，進一步反映市場對於公司的評價和價值判斷。

根據LiveReport大數據統計，近半年解禁的港股上市公司中，解禁後首個交易日有13只個股下跌，13只個股上漲，其中僅有7只個股漲幅超2%。巨星傳奇於解禁後首個交易日未跌反漲，升幅達2.97%。

解禁期結束後的影響取決於公司本身的基本面、市場整體的情緒和投資者的反應。儘管上市公司股票在解禁期結束時通常會經歷短暫的波動，但市場最終會反映出公司的長期價值。市場分析認為，巨星傳奇的發展基本面依然向好，未受解禁影響而發生變化。

據公開資料顯示，巨星傳奇於2023年7月13日在港交所主板掛牌上市，深耕IP創造與營運和新零售，兩大業務既能獨立產生收入，透過明星IP賦能自有新零售品牌帶動產品銷售，將明星IP的流量轉化為產品銷量，形成商業閉環。

此外，眾多券商及分析師持續看好巨星傳奇的長期價值。其中，浦銀國際認為，巨星傳奇的多元業務齊頭並進，有望驅動其收入擴張，因此維持「買入」評級，並將目標價提高至13.9港元；盈立證券則指出，巨星傳奇通過「IP+場景」的創新融合，並借助元宇宙和AI技術賦能，有望打造IP泛娛樂生態鏈，因此給予14.18港元的目標價。

國農證券投資經理方澤翹則認為，巨星傳奇獲納入MSCI全球小盤股指數，加之公司與數字王國合作，未來或將開發出更多嶄新的內容製作及業務機會，在AI概念下，預計今年股價仍會處於大漲小回局面，目標價15港元以上。

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