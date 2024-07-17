巨星傳奇(6683.HK)解禁後首個交易日 收盤報10.4港元 升幅達2.97%

|
|
|
香港, 2024年7月16日 - (亞太商訊) – 7月15日，巨星傳奇（6683.HK）在禁售期結束後的首個交易日收盤報10.4港元，上漲2.97%，成交量達162.3萬股，成交額約為1666萬港元。據悉，巨星傳奇已於2024年7月12日解除禁售期，股價表現穩定，成為近兩年新股市場解禁日後為數不多股價企穩的公司。
業內人士分析，解禁期結束後股價走勢通常會受到市場情緒的影響，尤其是在大股東有套現壓力的情況下，因此股價容易出現下跌；與此同時，解禁意味著部分股票重新進入市場流通，從而增加了市場的有效供給，可能帶動股價上漲，進一步反映市場對於公司的評價和價值判斷。
根據LiveReport大數據統計，近半年解禁的港股上市公司中，解禁後首個交易日有13只個股下跌，13只個股上漲，其中僅有7只個股漲幅超2%。巨星傳奇於解禁後首個交易日未跌反漲，升幅達2.97%。
解禁期結束後的影響取決於公司本身的基本面、市場整體的情緒和投資者的反應。儘管上市公司股票在解禁期結束時通常會經歷短暫的波動，但市場最終會反映出公司的長期價值。市場分析認為，巨星傳奇的發展基本面依然向好，未受解禁影響而發生變化。
據公開資料顯示，巨星傳奇於2023年7月13日在港交所主板掛牌上市，深耕IP創造與營運和新零售，兩大業務既能獨立產生收入，透過明星IP賦能自有新零售品牌帶動產品銷售，將明星IP的流量轉化為產品銷量，形成商業閉環。
此外，眾多券商及分析師持續看好巨星傳奇的長期價值。其中，浦銀國際認為，巨星傳奇的多元業務齊頭並進，有望驅動其收入擴張，因此維持「買入」評級，並將目標價提高至13.9港元；盈立證券則指出，巨星傳奇通過「IP+場景」的創新融合，並借助元宇宙和AI技術賦能，有望打造IP泛娛樂生態鏈，因此給予14.18港元的目標價。
國農證券投資經理方澤翹則認為，巨星傳奇獲納入MSCI全球小盤股指數，加之公司與數字王國合作，未來或將開發出更多嶄新的內容製作及業務機會，在AI概念下，預計今年股價仍會處於大漲小回局面，目標價15港元以上。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Star Plus Legend Holdings Limited
|June 17, 2024, 17:30 HKT/SGT
|與「魁隆」背後的數字王國合作，巨星傳奇IP業務進一步押寶千億AIGC賽道
|June 14, 2024, 14:10 HKT/SGT
|與「魁隆」背後的數字王國合作，巨星傳奇IP業務進一步押寶千億AIGC賽道
|June 11, 2024, 16:19 HKT/SGT
|巨星傳奇與數字王國組團入局「IP+AIGC」新市場
|June 7, 2024, 16:32 HKT/SGT
|巨星傳奇打造明星IP孵化基地 周杰倫現身為愛妻自創品牌助力
|Apr 18, 2024, 21:17 HKT/SGT
|標題：巨星傳奇：2023年IP業務收入同比增長82.9%
|Apr 4, 2024, 08:19 HKT/SGT
|巨星傳奇（6683.HK）首份年報出爐：IP業務飆升82.9% 拓寬賽道佈局「數字化」內容創作
|Mar 28, 2024, 11:51 HKT/SGT
|標題：巨星傳奇2023年財報：營收穩步提升，IP業務收入大幅增加82.9%
|Dec 8, 2023, 12:55 HKT/SGT
|巨星傳奇（6683.HK）榮獲《AM730》頒佈「傑出上市公司大獎2023」
|Nov 29, 2023, 17:01 HKT/SGT
|《周遊記2》背後: 巨星傳奇的生意經
|Oct 30, 2023, 19:37 HKT/SGT
|巨星傳奇參投周杰倫2024《嘉年華》世界巡迴演唱會 股價收報9.71港元創新高
|Oct 24, 2023, 12:35 HKT/SGT
|巨星傳奇：攜「周同學」數智人突破次元，明星IP業務跑出新增量
|Oct 12, 2023, 15:45 HKT/SGT
|招商證券首予巨星傳奇（06683.HK）「增持」評級，IP運營和新零售協同效應顯著
|Sept 25, 2023, 14:11 HKT/SGT
|巨星傳奇：明星IP賦能的創新型新零售玩家 浦銀首予「買入」評級 目標價7.8港元
|Sept 21, 2023, 08:45 HKT/SGT
|民銀證券：首予巨星傳奇（6683.HK）“買入”評級 目標價8.8港元
|Sept 15, 2023, 10:30 HKT/SGT
|浦銀國際：首予巨星傳奇（6683.HK）「買入」評級 目標價7.8港元
|Sept 5, 2023, 10:47 HKT/SGT
|巨星傳奇（6683.HK）首份成績單亮眼，踏入「元宇宙」生態把握商機
|July 28, 2023, 08:57 HKT/SGT
|持續拓寬明星IP商業化閾值，巨星傳奇越來越會了
|July 20, 2023, 20:02 HKT/SGT
|沸騰了！中概股深夜集體狂歡，信號明確？叫價15萬，周杰倫演唱會"點爆"熱搜，概念股飆漲29%
|July 18, 2023, 19:16 HKT/SGT
|源宇宙教育獲巨星傳奇集團授權推出「周同學」卡牌系列
|June 15, 2023, 11:42 HKT/SGT
|巨星傳奇將重啟招股，預計作出調整
|更多新闻 >>