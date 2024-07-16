全球發展數字經濟直播訪談會正式舉辦 外方來華參會高級別代表走進東方甄選直播間



北京, 2024年7月16日 - (亞太商訊) – 7月11日，全球共用發展行動論壇第二屆高級別會議在北京拉開帷幕。據悉，作為本屆論壇配套活動，全球發展數字經濟直播訪談會於7月12日舉行，多位外方來華參會高級別代表將走進東方甄選直播間，接受主播訪談，通過數字直播的創新形式，與中國網友分享本屆論壇參會心得、講述友好交往故事、推薦本國優質商品和文旅項目等。 數字經濟是全球發展倡議的八大領域之一。本屆論壇創新設置了全球發展數字經濟直播配套活動，國家國際發展合作署全球發展促進中心將邀請多位外方來華參會高級別代表走進東方甄選直播間。 據主辦方透露，7月12日在東方甄選直播間進行的全球發展數字經濟直播訪談活動，將從上午10:00持續至晚上22:00。期間，巴布亞紐幾內亞、赤道幾內亞、泰國、維德角、白俄羅斯、馬拉威、斐濟等國家的嘉賓，將輪番現身東方甄選直播間，接受多位主播的訪談。 據介紹，此次直播過程中，各國來賓除了分享參與本次論壇的心得感想之外，還將向中國網友推介本國特色產品、美味佳餚、旅遊勝地等，與直播間網友進行互動。 除此之外，東方甄選主播還將在直播間向網友推薦環球甄選好物，例如泰國金枕榴槤、智利三文魚、衣索比亞咖啡豆等，讓國內網友足不出戶領略環球物產文化，享受數字時代全球貿易互聯互通、共同發展的美好成果。 「我們很榮幸能夠參與到這樣有意義的活動中來，為促進中外文化溝通交流貢獻數字化力量。」東方甄選有關負責人表示，相信本次活動能夠成為連接中外、增進情誼的橋樑和紐帶，也期待能夠借助此次活動，在直播內容創新與價值拓展方面作出有益的嘗試，探索數字經濟的更多可能。



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