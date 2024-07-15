醫療器械是否回暖 貝康醫療(2170.HK)上半年銷售業績逆勢爆發



香港, 2024年7月15日 - (亞太商訊) – 貝康醫療（2170.HK）於7月12日發佈了未經審計的半年度業績預告，公告顯示公司上半年收入約為1.27億至1.38億人民幣，較去年同期增長約49%至62%。在生物醫藥的“寒冬期”能夠取得如此少有的亮眼表現，這是否意味著醫藥器械板塊逐漸開始回暖，讓我們一起來深入了解一下這家公司在生殖領域的情況。 首先，從宏觀角度來看，國內多個省市將輔助生殖技術納入醫保支付範圍。2023年北京、廣西、甘肅、內蒙古等4個省市已率先實現了該政策，2024年上海、浙江、江西、山東、青海及新疆維吾爾自治區和新疆等11個省份也相繼加入。在2023年國家醫保局規範《輔助生殖類醫療服務價格專案立項指南》後，政府根據服務和專案單價，按照醫保撥款的方式通過醫院補貼到每一位不孕不育患者的支出。該項政策並沒有改變現有輔助生殖醫院原有的招標模式。目前多地醫院因此出現了輔助生殖門診人員激增的情況，預計今年患者就診數量將比去年同期增加20%。從市場需求角度看，輔助生殖行業真正迎來了史無前例的“復蘇”。 2024年6月1日上海將12個輔助生殖類醫療服務專案納入醫保當天門診爆滿 選擇比努力更重要 國家生育大政方針持續加碼輔助生殖產業 根據公司上市後公開財務報表與官網資料顯示，作為國內第一家上市的輔助生殖領域IVD公司，貝康醫療的產業結構完全符合國家“生孩子”事業的大政方針，在人口老齡化和出生率持續降低的大環境下，未來將會推出更多的生育政策持續支持這項產業。公司的發展策略也是非常清晰，就是全力打造生育全產業化能力，公司圍繞遺傳、男科、胚胎、冷凍等生殖場景進行“強鏈”、“延鏈”、“補鏈”，通過產業鏈整合後近年不斷有產品完成商業化，從單一產品研發企業逐步轉化成為具備規模化產業能力的全方位供應商。 貝康醫療五大實驗室場景為機構和醫生提供一站式醫療設備解決方案 醜小鴨變成白天鵝 全產業鏈佈局的貝康能否成為黑馬股 根據最新弗若斯特沙利文報告顯示，輔助生殖行業70%的器械主要來源於進口。從衛健委最新發佈的《經批准開展人類輔助生殖技術的醫療機構名單》中顯示，中國截至到2023年已擁有621家輔助生殖持牌中心，三代中心有104家，按照10%的複合增長率到2025年中國將擁有700多家生殖中心，是全球週期數和市場規模最大的國家。面對日益增長的市場需求，輔助生殖臨床面對兩個難題：1. 我國輔助生殖醫院多在早期建立，人工及手工化程度較高。如何改造和升級現有醫院設施，提升醫院硬體智慧化數位化水準是目前眾多醫院的迫切需求；2.我國輔助生殖器械主要來源於進口。只有打造規模化國產化的產品生產供應體系，才能從根本上降低醫院和患者的終端成本並相應國家醫療器械國產化號召。 下面我們根據公司公開資料看看貝康管線中有哪些值得深挖的亮點。 從公司的主營業務來看，貝康是靠三代試管遺傳產品起家的。早在2020年2月，公司就獲得了國內首個三代試管胚胎檢測PGT-A試劑盒的註冊證同時也是國內首個創新三類器械註冊證，填補了我國三代試管嬰兒試劑盒的臨床空白，這也是支撐貝康上市和領導行業地位的權威產品。根據公司2023年報顯示，公司的PGT-M試劑盒臨床試驗即將完成，將成為中國首個阻斷地中海貧血基因的試劑盒。我國兩廣地區有數千萬地中海貧基血因攜帶者，此項產品對區域遺傳病防治有十分重要的人口意義。此外，公司的PGT-SR試劑盒也是十四五重點研發的國產化產品，並與中信湘雅在Human Reproduction聯合發表高水準論文，該產品能夠有效檢出以前無法檢出的遺傳病，讓遺傳病家庭生育健康的孩子。去年公司財務報表顯示核心PGT業務增長率達到35%，可見公司技術一直在引領行業的發展，對中國人口素質提升起到了重要作用。 另外公司通過併購，擁有了超過30年歷史口碑的全時差培養箱和培養液。GERI全時差培養箱已經取得了NMPA認證，是全球唯一可加濕的全時差培養箱，代表了全球培養箱的最高水準。它配備全球唯一獲得FDA批准的人工智慧胚胎分析軟體，擁有100000+例胚胎資料模型，能準確評估胚胎發育狀態與植入時機，相對傳統培養箱顯著幫助胚胎學家提升了胚胎成囊率和成活率。此外，據年報顯示公司的GEMS培養液也啟動了國產化進程，未來將實現培養液全系列的國產化替代，為國家輔助生殖用液提供產業保障。這些成果和佈局不僅顯示貝康的行業引領高度，也感受到了“奶牛型”產品放量產業規模的期待。 貝康醫療胚胎實驗室產品 除了遺傳和胚胎產品，我們再看看還有哪些未來值得期待的亮點 公司不僅關注女性生育的困難，也同時關注男性的生殖健康問題。根據最新弗若斯特沙利文報告顯示，不孕不育症40%是由男性引起的，而男性精子品質近40年來下降了75%，而傳統男性精子檢測需要通過複雜的染色操作和人工鏡下分析。在男科集成方面，貝康自研的智慧精子分析儀該產品結合了50萬份精子形態的人工智慧大資料模型，首次實現了活精子濃度、活力和形態的即時全自動檢測，預計於2024年下半年獲證並銷售。官方資料顯示還有一款家用精子檢測設備也將于明年獲得註冊證，通過官網可以看到該產品是對C端家庭生育力評估市場的一個延伸，為健康和備孕人群提供多種方便快捷的檢測選擇。是否未來的備孕檢測市場有更多的想像空間，我們拭目以待。 貝康醫療2023年報產品管線圖 還有值得一提的是公司自主研發的智慧液氮罐，該產品已獲得國內首個二類醫療器械註冊證。根據《人類輔助生殖管理辦法》中要求，冷凍胚胎至少保存5年，預計全國每年有1000萬新增胚胎需要冷凍保存，而目前生殖中心胚胎和胚子的保存主要通過手工挑管和人工記錄的方式。冷凍保存是剩餘產業鏈重要的一環，公司預計於下半年推出BSG800超低溫存儲生育力系統解決方案。未來，這些技術將幫助更多醫院實現冷凍實驗室的智慧化轉型，佈局中國乃至全球的人類生育力保存市場。至此，公司在生育週期產業鏈形成全面閉環，對同產業競爭對手形成降維打擊。 流水不爭先 爭的是滔滔不絕 貝康醫療能否成為中國版Vitrolife 貝康擁有和Vitrolife相似的產品和管線佈局 從貝康的發展歷程可以看出，公司已經從做技術的公司轉變為做硬體集成的企業，未來將在輔助生殖人工智慧應用的道路上不斷擴展和升級其產業鏈。 與Vitrolife的全面管線相比，貝康不僅在技術層面上已經可以媲美競爭對手，更在產業鏈的國際化能力上取得了顯著成就。作為在這一領域全球第二家擁有全產業鏈能力的公司，貝康在每一個產業板塊上都推出了創新產品，這不僅體現了其技術實力，也彰顯了其市場競爭力。 在行業內，貝康通過併購策略整合了多個優質的產品線，有效擴大了市場規模和商業化能力。去年，公司收入同比增加48%至2.08億元，實現了顯著增長。這一業績不僅證明了貝康的市場競爭力，也展現了其在輔助生殖領域的強勁潛力。 從完成併購到如今銷售業績的增長，可以看到貝康的成長軌跡與Vitrolife有著驚人的相似之處，其成長模式可以被視為醫療器械企業的一個典型案例。公司通過不斷的技術創新，引領著輔助生殖行業的快速發展。而當前這一行業也得到了政府的大力支持，正處於一個快速增長的階段，憑藉領先的市場站位，貝康未來亦有望引領輔助生殖行業的國產化浪潮，打開更大的發展機遇。 以市值200億的Vitrolife為目標，貝康正不斷進行戰略擴張，力圖在全球輔助生殖行業中佔據領導地位。未來，貝康是否能超越Vitrolife，成為全球“生孩子”事業的引領者，值得我們共同期待。 當前在醫藥寒冬下，貝康醫療以其亮眼的業績增長，為市場帶來了一絲暖意。公司的這一表現，有望成為市場的催化劑，其後續在資本市場的表現也將帶來驚喜。



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